Новые хозяева и старые порядки: как управляют "Казфосфатом" сыновья Нигматулина

11:59 13.07.2022 Мария Горбоконенко



В последнее время ТОО "Казфосфат" и его филиалы не сходят со страниц казахстанских СМИ. Чего стоит только выброс неизвестных веществ в Таразе. По заверениям Минэкологии, это был диоксид азота и сероводород, а по словам руководства компании, превышения загрязняющих веществ и вовсе нет. Редакция Orda.kz разбиралась, кто и когда в Казахстане занялся фосфатом, а также узнала, насколько прибыльный это бизнес.



ТОО "Казфосфат" руководит Нурхан Нурланов, второй из сыновей бывшего спикера мажилиса Нурлана Нигматулина. А учредителем предприятия является KAZ Chemicals, который принадлежит Нуржану и Нурхану Нурлановым, а также нидерландская компания Kazakhmys Resources B.V. Среди аффилированных компаний значатся авиакомпания "Жезказган-Эйр", KAZAKHMYS COPPER, акционерное общество "Фонд высоких технологий "Арекет" и банк RBK.



Со вчерашнего вечера, 12 июля, официальный сайт компании перестал работать.



Как экс-зять Ахметжана Есимова сыновьям Нигматулина "Казфосфат" продал



ТОО "Казфосфат" в 1999 году основал Бен Римон. Предприятие начало работу с восстановления рынка сбыта минеральных удобрений, желтого фосфора и его производных. Спустя пару лет новым директором стал Сергей Зарицкий. После него должность перешла к израильскому предпринимателю Нахума Гальмору.



Все это время, по данным Egov.kz, графа учредителей была свободна. Лишь 1 ноября 2005 года появились первые данные о владельцах. Хозяевами "Казфосфата" были два предприятия из Нидерландов – EnrgoTherm B.V. и InterTherm B.V. Первой принадлежало 95% уставного капитала, а второй – 5%. Обе компании являлись собственностью Kazphosphate PLC, зарегистрированной в Великобритании. По данным KASE, первоначальными владельцами"Казфосфата" являлись израильские бизнесмены Аркадий Гайдамак и Лев Леваев.



В августе 2007 года председатель правления Нахум Гальмор продал "Казфосфат" за 120 миллионов долларов. Новые владельцы планировали в ближайшие несколько лет выйти на IPO в Лондоне, чтобы привлечь до миллиарда долларов на расширение производства. Одним из собственников стал долларовый миллионер Нурлан Бизаков, известный владелец конезавода Hesmonds Stud, выращивающего чистокровных лошадей. Он также занял и кресло председателя совета директоров в "Казфосфате". Со ссылкой на Нурлана Бизакова информагентство Reuters писало, что всего владельцев трое, но личности двух других не раскрыло.



Но если проверить аффилированные компании, то становится понятно, что еще одним хозяином стал Галимжан Есенов, бывший зять Ахметжана Есимова, который в это время был заместителем премьер-министра и министром сельского хозяйства. Галимжан Есенов владел предприятием через EnrgoTherm B.V. и Kazphosphate PLC, аффилированные с Delta Bank. С апреля 2008 года председателем правления "Казфосфат" стал родной брат Галимжана Есенова Максутбек Есенов.



24 января 2012 года у "Казфосфата" якобы поменялся учредитель. Новым хозяином стала британская компания Kazphosphate Limited, только на самом деле это бывшая Kazphosphate PLC. Ее просто переименовали. А две организации-прокладки, EnrgoTherm B.V. и InterTherm B.V., просто убрали. Галимжан Есенов владел "Казфосфатом" вплоть до 25 мая 2021 года.



В этот день компания официально перешла к предприятию KAZ Chemicals, принадлежащему сыновьям экс-спикера мажилиса Нигматулина и амстердамской компании Kazakhmys Resources B.V., которая входит в список аффилированных лиц банка RBK. По данным некоторых СМИ, финучреждение аффилировано с олигархом Динмухамедом Идрисовым. Его дочка Мадина является женой одного из братьев Нурлановых. Однако открытые источники указывают, что 22 ноября 2017 года 99% акций финансового учреждения выкупил "Казахмыс Холдинг" в лице долларового миллиардера Владимира Кима. Поэтому именно он является еще одним владельцем "Казфосфата".



Шесть дней переходного периода директором оставался родной брат Галимжана Есенова Максутбек Есенов. Однако уже 1 июня 2021 года новым руководителем стал Нурхан Нурланов, сын Нурлана Нигматулина.



KAZ Chemicals в конце ноября 2018 года основали сыновья Нигматулина Нурхан и Нуржан, а также амстердамская компания Kazakhmys Resources B.V. За время своего существования у компании несколько раз поменялось местонахождение и были внесены редакционные изменения.



"Казфосфат" и его семь филиалов



Главный офис "Казфосфата" находится в Алматы. В то время как основные производственные мощности сосредоточены в Жамбылской области, а именно в Таразе.



Горно-перерабатывающий комплекс "Чулактау" в городе Каратау в Жамбылской области: горнорудный комбинат по добыче и переработке фосфоритной руды. Добывают фосфатное сырье в Таласском районе Жамбылской области: месторождения Шолактау, Аксай и Шийлибулак. К ним привязана добыча, первичная подготовка руды, автотранспортные и железнодорожные цеха и ремонтно-механические и ремонтно-строительные подразделения.



Горно-перерабатывающий комплекс "Каратау" в городе Жанатас в Жамбылской области: горнорудный комбинат по добыче и переработке фосфоритной руды. Сырье добывают на месторождениях Кок-Су, Кок-джон и Жанатас.



На Жамбылскую область приходится 72% балансовых запасов республики. Отметим, что это крупнейшие запасы на территории СНГ и значительные в мировом масштабе. В регионе открыто около 50 месторождений фосфоритов, разведанные запасы которых оцениваются в 13 млрд тонн.



Новоджамбулский фосфорный завод в Таразе: выпускает желтый фосфор и фосфорсодержащую продукцию. Находится вдоль северных склонов горы Улкен-Бурул хребта Малый Каратау. Общая площадь завода составляет 644,75 га. Желтый фосфор является очень ядовитым веществом.



Завод "Минеральные удобрения" в Таразе: выпускает минеральные удобрения и кормовые обесфторенные фосфаты для сельского хозяйства. Завод занимает площадь в 449,2 га.



Завод синтетических моющих средств в Шымкенте: производство продуктов химической промышленности и неорганических химических веществ. Выпускать синтетические моющие средства начали на площадке Шымкентского завода фосфорных солей в 1978 году. Площадь земельного участка под предприятием составляла 4,2 га. В июне 2000 года на этом месте создали Шымкентский филиал ТОО "Казфосфат".



Химический завод в Степногорске: производство экстракционной фосфорной кислоты и минеральных удобрений, в основном аммофоса.



Железнодорожно-транспортный комплекс в Таразе: услуги по перевозке грузов ж/д транспортом, обслуживание внутризаводских операций и предприятий в промзоне областного центра.



Прибыльный бизнес: как продать 30 тонн фосфогипса по 1,12 тенге



Заниматься минеральными удобрениями, синтетическими моющими удобрениями, производством химической продукции очень выгодно. Только за 2021 год "Казфосфат" уплатил в бюджет более 5,6 млрд тенге.



Несмотря на впечатляющие доходы, "Казфосфат" по неизвестным причинам недоплатил государству 98,52 тенге в виде налогов. Небольшая задолженность образовалась из-за неуплаты налога на транспорт юридических лиц.



Также "Казфосфат" участвует и в государственных закупках. В расчет мы брали период с 2019-го по 2021 год включительно.



Корреспондент Orda.kz проверил тендеры, которые выигрывала компания, а также на какие суммы заключали контракты. Скажем откровенно, иногда суммы договоров были очень маленькие. Так, минимальная сумма контракта составила 33,6 тенге. Согласно данным goszakup.gov.kz, Казахский научно-исследовательский инcтитут водного хозяйства купил у "Казфосфата" 30 тонн фосфогипса по 1,12 тенге за тонну. Это вещество по сути является отходом после переработки аммофоса, но оно идеально восстанавливает засоленную почву и повышает урожайность сельскохозяйственных земель. Всем фермерам ТОО продает фосфогипс по цене 1 тенге за тонну, но проблемой транспортировки удобрения до своих угодий занимаются сами аграрии.



А самую крупную сумму "Казфосфат" получил в 2020 году – 3 401 360.09 тенге. Исправительная колония ЖД-158/5 в Жамбылской области купила электроэнергию по цене 19,17 тенге за киловатт в час без учета НДС. Всего ТОО предоставило учреждению более 401 тысячи киловатт в час.



Филиалы "Казфосфат" зарабатывают меньше, чем основной владелец, но тоже существенно пополняют казну государства. Благодаря договору с министерством энергетики и минеральных ресурсов компания имеет право на разработку фосфорных месторождений в бассейне Каратау. Там сосредоточены огромные запасы сырья на сотни миллионов тонн руды. Горно-перерабатывающий комплекс "Каратау" только в этом году уплатил налогов на 456 млн тенге.



Кроме добычи и переработки сырья, горно-перерабатывающий комплекс "Чулактау" зарабатывает на добыче известняков и доломитов для стекольной промышленности. Также комбинат является единственным крупным поставщиком сырья для производства желтого фосфора и минеральных удобрений в Казахстане и Средней Азии.



Новоджамбулский фосфорный завод в Таразе за первое полугодие уплатил в казну более 687 млн тенге.



Завод "Минеральные удобрения" в Таразе зарабатывает на производстве аммофоса, суперфосфата, сульфоаммофоса, нитроаммофоса, трикальцийфосфата, кальцийнатрийфосфата и серной кислоты технической. Основную часть продукции реализуют внутри страны, но также поставляют в Китай, Украину, Беларусь и Таджикистан. Кроме того, филиал поддерживает государство через программу субсидирования удобрений для отечественных сельхозпроизводителей.



Завод синтетических моющих средств в Шымкенте не может похвастаться большими оборотами, судя по налогам. В этом году он пополнил казну всего на 8 млн тенге.



Выпуск сложного гранулированного азотно-фосфорного удобрения аммофоса из экстракционной фосфорной кислоты в Степногорске приносит заводу определенную прибыль. Прошлый год для предприятия был самым позитивным в финансовом плане.



Филиал ТОО "Казфосфат" – железнодорожно-транспортный комплекс – обеспечивает перевозку грузов химических заводов Жамбылской области.



Завышенные цены на удобрения, субсидируемые государством



5 апреля Агентство по защите и развитию конкуренции сообщило о расследовании в отношении минерального завода ТОО "Казфосфат". Компания повысила цены в ноябре 2021 года на аммофос со 125 тысяч тенге до 168 тысяч. Увеличение составило 35%. В 2022 году цена и вовсе взлетела до 185 тысяч тенге. По сравнению с январем прошлого года рост составил 48,5%.



10 июня Департамент агентства по защите и развитию конкуренции по Алматы и Жамбылской области завершил расследование в отношении ТОО "Казфосфат". В итоге предприятие снизило цену на минеральное удобрение до 173 тысяч тенге. Клиентам, оплатившим товар по завышенной стоимости, вернули разницу, которая составила 2,8 млрд тенге.



"Казфосфат": частые травмы на производстве



В начале июня на заводе "Казфосфат" погиб рабочий. Ему на голову упал кирпич. Обстоятельства выясняет специальная комиссия. А уже в начале июля во время ремонта дробильной установки погибли сварщик и слесарь предприятия. Еще три работника получили травмы.



Это не единственные несчастные случаи на производстве, которые произошли на предприятиях ТОО. Айболат Жунисбеков с начала апреля 2018 года работал в должности аппаратчика производства желтого фосфора. 1 марта 2019 года он получил химический ожог 50% тела при соприкосновении с фосфорным пламенем. Судмедэксперты зафиксировали повреждения головы, лица, шеи, туловища, обеих верхних и нижних конечностей и обеих ягодиц. Все это осложнилось двсторонней пневмонией тяжелой степени, химическим ожогом конъюнктивы (слизистая оболочка глаза – Прим. ред.) и кожи век. Это оценили как "тяжкий" вред здоровью.



Айболат Жунисбеков подал в иск в Медеуский районный суда Алматы. Сотрудник потребовал 7 млн тенге за моральный вред. 17 июня 2021 года суд первой инстанции частично удовлетворил иск. Выплата пострадавшему должна была составить 3 млн тенге, плюс 30 тысяч тенге госпошлины и 150 тысяч тенге за представительские расходы.



Вот только представители "Казфосфат" не согласились с решением суда и подали апелляцию. Они готовы были выплатить своему сотруднику всего 500 тысяч тенге. 11 октября 2021 года Судебная коллегия по гражданским делам Алматинского городского суда отказала компании в апелляции.



Также руководство "Казфосфат" увольняло сотрудников, не прошедших медицинскую проверку. Они были больше непригодны для работы на особо вредной работе, но переводить их в отделы с легким трудом не стали. С ними просто разорвали контракт.



В 2019 году некоторые из таких сотрудников написали коллективный иск. Истцами выступали сразу 10 рабочих. Они просили отменить приказ об увольнении, восстановить их на работе, взыскать заработную плату за время отстранения от работы и перевести на легкий труд (они были заняты на тяжелой, вредной/особо вредной работе – Прим. ред.). Таразский городской суд Жамбылской области 18 ноября 2019 года вынес решение в пользу заявителей. Их восстановили на работе и взыскали заработную плату за время простоя, но они не согласились с половинчатым решением.



Истцы посчитали, что в результате незаконных действий ТОО "они испытали отчаяние и дискомфортное состояние". В итоге Таразской городской суд взыскал 11 марта 2020 года в пользу каждого из сотрудников по 100 тысяч тенге за моральный вред и по 10 тысяч за представительские расходы.



А уже с этим решением не согласилась сторона "Казфосфата". Они подали свою апелляцию в Жамбылский областной суд, чтобы уменьшить сумму морального вреда. Их заявление не удовлетворили.



В банке судебных актов еще много таких кейсов, где сотрудников после получения профессиональных травм увольняли с работы, а не переводили на более безопасную должность. При этом не все иски на возмещение вреда или выплату компенсации удовлетворили суды.



Тараз – новый Сайлент Хилл: город окутало сизым дымом из-за выброса на заводе "Казфосфат"



11 июня на заводе минеральных удобрений ТОО "Казфосфат" произошел единовременный выброс. Несколько часов местные жители терялись в догадках, что привело к такому необычному явлению. Лишь после 10 вечера в областном акимате подтвердили, что причина в заводе минеральных удобрений.



"Выброс произошел в 20:00. Превышения других веществ, таких как азот, на санитарной границе города с ЗМУ на данный момент не обнаружено. По заданию акима области создана рабочая группа из экологов, специалистов ДЧС и других ответственных лиц", – сообщили в акимате региона.



В Минэкологии рассказали, что загрязнение зафиксировали по диоксиду азота и сероводороду. Но, по утверждениям руководства "Казфосфат", пробы воздуха не показали превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ:



"Произведены совместные отборы с лабораторией Департамента экологии по Жамбылской области на основных источниках выбросов (отделение БГС) по содержанию таких загрязняющих веществ, как оксид углерода, оксиды азота, аммиак, фтористый водород. Они в пределах допустимых выбросов".



В компании рассказали, что на предприятии есть автоматизированная система мониторинга на основном источнике выброса, которая также не зафиксировала превышения по фтористому водороду.



"Увели под белы ручки": сотрудники спецслужб забрали Нурхана Нурланов с рабочего места



Свидетелей того, что глава завода 10 июля действительно покинул здание в сопровождении неустановленных лиц, которые, предположительно, хотели доставить в Департамент полиции Тараза, немало. Информация об этом быстро распространилась в рабочих чатах. Сообщалось, что его увели сотрудники центрального аппарата КНБ. Официального повреждения этому пока нет.



В пресс-службе ТОО "Казфосфат" заверили, что никаких обысков на предприятии не проводилось и задержания Нурхана Нурланова не было.



Со всеми своими филиалами ТОО "Казфосфат" представляет собой предприятие с полным циклом: от добычи сырья и переработки до производства готовой продукции и ее транспортировки. Таким образом, это достаточно прибыльный бизнес, чтобы быть лакомым кусочком для крупных игроков не только казахстанского рынка, но и зарубежного. Источник - Orda.kz

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