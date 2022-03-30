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Кыргызстан: джейраны возвращаются, но все еще относятся к уязвимым видамКыргызстан: джейраны возвращаются, но все еще относятся к уязвимым видам
12:02 13.07.2022

Выживанию этого вида антилоп угрожают браконьерство и сельское хозяйство.

Айгерим Тургунбаева, Даниль Усманов Mar 30, 2022

В детстве Талапбек Акматов частенько слышал от взрослых о "чернохвостых", которые водились на южном берегу озера Иссык-Куль – в месте, где он родился.

Он никогда не видел ни одного из них воочию. Но сейчас в свои 51 год Акматов входит в состав группы, наблюдающей за реинтродукцией тех самых чернохвостых джейранов – первой с момента обретения Кыргызстаном независимости.

"Им потребовалось около 15 дней на адаптацию [к новой среде]. Они не любят громких звуков", – говорит Акматов о пугливых животных с тонкими высокими конечностями, которых он кормит дважды в день в небольшом заповеднике в Тонском районе Иссык-Кульской области.

"Шакалы и прибегавшие из соседней деревни собаки распугивали их, поэтому нам приходилось постоянно быть на страже".

Каждый день после обеда животные в течение получаса "хаотично" бегают по территории, сбрасывая напряжение, накопившееся в задних конечностях, которые контрастируют с их хрупкой внешностью, рассказал Акматов корреспондентам Eurasianet.org, посетившим новое место обитания джейранов.

Популяции джейрана встречаются к западу от Кыргызстана – в Грузии и на Кавказе, и к востоку от него – в Китае и Монголии.

На рубеже веков численность их глобальной популяции оценивалась Международным союзом охраны природы (МСОП) в 120-140 тысяч особей. Считается, что с тех пор она сократилась.

В Кыргызстане процветавшее на протяжении многих лет браконьерство и расширение пастбищных угодий в советское время привели к практически полному уничтожению этого вида антилоп к концу 1980-х годов, когда эти животные были впервые включены в Красную книгу страны как вид, находящийся под угрозой исчезновения.

Несмотря на причудливо изогнутую форму рогов самцов джейрана, они не имеют такую ценность, как рога казахстанского сайгака.

Зато большим спросом пользовалось их высококачественное мясо: в советские времена их отсреливали, чтобы выполнить план по производству мяса, а затем на них стали охотиться представители бедных слоев населения, не располагавших альтернативными источниками дохода.

Размер штрафа за убийство джейрана, установленного законом страны, составляет около 10 тысяч долларов.

15 животных, находящихся под опекой местной некоммерческой организации "Аргали", были доставлены сюда на грузовом автомобиле в октябре прошлого года из заповедника в Бухарской области Узбекистана.

Для сопровождавшего их руководителя "Аргали" Аскара Давлетбакова обошедшееся без жертв путешествие ознаменовало успешное завершение того, что он называет миссией всей своей жизни – реинтродукции джейранов.

Группа биологов, деятельность которой во основном финансируется за счет гранта в размере 50 тысяч долларов, выделенного Программой развития ООН, сейчас изыскивает средства для продления проекта по сохранению животных. Выпуск животных в дикую природу планируется начать в 2026 году.

На сегодняшний день в рамках проекта в Иссык-Кульской области определено шесть участков, где джейраны могут быть вновь выпущены на волю.

Казахстан был бы наиболее подходящим местом для отбора и отправки животных, сказал Eurasianet.org Давлетбаков. Расположенный там национальный парк Алтын-Эмель, где обитает большая популяция джейранов, ближе по расстоянию и ландшафту к Иссык-Кулю, чем Бухара. Раньше, еще до того, как государственные границы были закреплены после обретения независимости, джейраны перемещались между пастбищами двух стран.

По словам Давлетбакова, соглашение с Казахстаном пока не достигнуто, но он надеется привезти оттуда несколько джейранов перед реинтродукцией с целью увеличения генетического разнообразия.

Путешествие из Бухары обернулось для джейранов настоящим стрессом.

Сотрудник узбекского заповедника, сопровождавший животных в грузовике, массировал их, пока они преодолевали горные перевалы.

На границе кыргызская таможня быстро пропустила животных, услышав от членов перевозившей их команды о том, что они ослабли.

На данном этапе Давлетбаков испытывает благодарность за то, что местные власти не создали никаких препятствий для реализации проекта, который является одним из нескольких инициатив, осуществляемых кыргызскими природоохранными группами в партнерстве с иностранными донорами.

Что касается других регионов Кыргызстана, то, к примеру, в Джалал-Абадской области на юге страны в последние годы успешно реализуется проект по восстановлению популяции тянь-шаньских маралов, выращенных в заповеднике в соседней Нарынской области. Финансовую поддержку программы осуществляет фонд, созданный голливудским актером Леонардо Ди Каприо.

Недавно была одержана еще одна победа в области охраны природы: неподалеку от места переселения джейранов – на вдающемся в озеро Иссык-Куль полуострове – группой активистов был восстановлен мини-заповедник.

В советское время полуостров традиционно был водно-болотным угодьем, расположенным вдоль миграционного пути водоплавающих птиц, включая некоторые виды, занесенные в Красную книгу. Но после обретения независимости он потерял свой статус охраняемой природной территории и превратился в вотчину браконьеров, и все больше птиц стали облетать его стороной.

Сейчас здесь снова много птиц, а сам полуостров стал местом отдыха для готовых платить экотуристов, где строго соблюдаются запреты на охоту и рыбалку.

Во время строительства инфраструктуры местные жители охраняли территорию от всех желающих попасть сюда, с гордостью вспоминают участники проекта.

Корреспонденты Eurasianet.org встретились на месте с двумя десятиклассницами, которым представилась возможность поучаствовать в природоохранных мероприятиях благодаря победе в поэтическом конкурсе.

"Мы уже можем различать голоса некоторых птиц и отпечатки лап, которые они оставляют на песке", – говорит Фатима Тилекбекова (одна из школьниц на фотографии выше).

Заручиться поддержкой местных жителей в вопросе охраны джейранов может оказаться сложной задачей, поскольку экономические стимулы работают в другом направлении, предупреждает Нурлан Мамыров, задействованный в обоих проектах специалист по охране природы.

И хотя для кыргызской культуры характерно традиционно трепетное отношение к диким животным (один из иссык-кульских субкланов даже получил свое название от джейранов), испытывающие крайнюю нужду местные жители могут решиться на отстрел этих животных, несмотря ни на какие штрафы.

"Нам необходимо работать с местными жителями и постараться убедить их, что джейраны – это наше наследие", – сказал Eurasianet.org Мамыров.

Даниль Усманов является бишкекским фото- и видеожурналистом.

Айгерим Тургунбаева - журналистка, проживающая в Бишкеке.

Источник - eurasianet.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1657702920


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