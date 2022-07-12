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Казахстан пытается диверсифицировать каналы экспорта нефти в обход России, - EurasiaNet
12:06 13.07.2022

EurasiaNet
США

Казахстан пытается диверсифицировать каналы экспорта нефти в обход России

Российский суд приостановил на месяц работу трубопровода, по которому Казахстан поставляет бóльшую часть своей нефти, пишет Eurasianet. На этом фоне Токаев обратился к американским компаниям с просьбой помочь в развитии каналов экспорта, идущих в обход России.

Россия вынуждает Казахстан отправлять больше нефти по Каспийскому морю

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением 7 июля, через два дня после того, как российский суд вынес постановление о приостановке работы трубопровода, по которому Казахстан экспортирует основную часть своей нефти. Этот трубопровод начинается на западе Казахстана и идет до черноморского терминала на территории России.

Токаев сказал, что считает наиболее перспективным альтернативным вариантом транспорт нефти через Каспийское море. "Поручаю „КазМунайГазу" [государственной нефтегазовой компании] проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения Тенгизского проекта", - сказал он чиновникам.

Месторождение Тенгиз, расположенное в западном Казахстане, разрабатывается компанией "Тенгизшевройл" - акционерным предприятием, 50 процентов которого контролирует американский нефтяной гигант Chevron, а еще 25 процентов - другая крупная американская корпорация – ExxonMobil. "КазМунайГазу" принадлежат 20 процентов акций компании.

Хотя Токаев прямо не упоминал в своих замечаниях Россию, тот момент, когда он отдал новое распоряжение об усилении транскаспийских экспортных маршрутов, недвусмысленно говорит о связи этой инициативы с недавними событиями вокруг трубопровода КТК.

5 июля Приморский районный суд Новороссийска постановил, что КТК, представляющий собой совместное предприятие, которое принадлежит широкому кругу разнообразных международных компаний, якобы допускал нарушения экологических норм. Суд распорядился приостановить работу трубопровода на один месяц. В прошлом году по трубопроводу КТК было переправлено в направлении Новороссийска 53–54 миллиона тонн нефти.

Некоторые аналитики увидели в этом постановлении попытку Москвы силой привлечь Нур-Султан к помощи России в смягчении последствий западных санкций. Вместо этого Казахстан предпринимает шаги, которые Россия может счесть умеренно враждебными.

В состоявшемся 4 июля телефонном разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем Токаев предложил использовать "углеводородный потенциал [Казахстана] с целью стабилизации ситуации на мировых и европейских [энергетических] рынках". Потребность в такого рода помощи стала особенно острой с конца мая, когда страны Евросоюза договорились "фактически сократить экспорт нефти из России в ЕС до конца этого года приблизительно на 90 процентов".

Кроме того, 7 июля Токаев поручил правительству принять меры по увеличению пропускной способности нефтепроводов Атырау-Кенкияк и Кенкияк-Кумколь. Эти маршруты разработаны для транспортировки сырой нефти с месторождений на западе страны на восток, в сторону Китая.

В течение последнего длительного простоя КТК - в апреле, после того как нефтеналивное оборудование в Новороссийске якобы вышло из строя в результате повреждений, причиненных штормом, - на восток было перенаправлено значительное количество сырой нефти. Как сообщил премьер-министр Алихан Смаилов, в апреле по альтернативным маршрутам было отправлено 561 000 тонн нефти, которая должна была транспортироваться по трубопроводу КТК.

Источник - ИноСМИ
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