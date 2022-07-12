 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 13.07.2022
13:03  Визит Ван И оккупировал Азию. Пекин создает коалицию против американского лидерства, - С.Строкань
12:38  В Бишкеке возложили цветы к памятнику Панфилову. Дивизия отмечает день рождения
12:21  Клановая экономика: кто виноват в отставке президента Шри-Ланки, - А.Куприянов
12:12  Хунвейбины Токаева отныне будут называться - "Жастар Рухы"
12:06  Казахстан пытается диверсифицировать каналы экспорта нефти в обход России, - EurasiaNet
12:02  Кыргызстан: джейраны возвращаются, но все еще относятся к уязвимым видам
12:00  Персидский треугольник. Владимир Путин встретится в Тегеране с президентами Ирана и Турции, - М.Беленькая

11:59  Новые хозяева и старые порядки: как управляют "Казфосфатом" сыновья Нигматулина
11:57  Банк России отрегулирует исламский банкинг, - Къ
11:56  "Принцесса войны" уничтожает русский язык в Эстонии
11:52  Страх перед Газпромом роняет единую валюту Европы, - О.Самофалова
11:51  Казахский язык не должен оставаться "языком бедности", - Канат Тасибеков
11:50  Токаев рискует повторить судьбу Януковича и Порошенко, - Глеб Простаков
11:45  Президент Шри-Ланки Раджапакса отрекся и сбежал на Мальдивы. Врио президента стал премьер Викрамасингхе
11:42  "Супружеский пенсионный аннуитет" внедрят в Казахстане. Реформаторы, блин-баурсак...
11:34  Лорд на службе у Назарбаева: как связаны Jusan, экономический шпионаж и британская Палата лордов
11:32  Спасут ли американские "хаймарсы" БандерВоинство от разгрома? - А.Уваров
11:31  Зеленский учреждает Укрединомыслие, - Дм.Седов
11:15  Просто бизнес... Правозащитная витрина преступной Узбгруппировки, - Всеволод Большой
11:11  Должность акима Актобе предлагали за 1,5 млн долларов – КазКНБ
09:56  Сбербанк Казахстан возглавил Нурсултан Таскаранов
09:48  Путин разжигает "газовую войну", а Европа уже дрожит от холода, - Абдель Бари Атван
09:39  В фавориты борьбы за пост Бритпремьера выходит экс-помощница фокусника Пенни Мордонт...
08:27  Антикор Кыргызстана (в ранге замглавы КНБ) возглавил полковник Шабданбеков
07:56  Война Миров. Кремль решает проблему лицемерных союзников, - В.Юрицын
07:49  Безвластие. В Ираке предпринимаются отчаянные попытки договориться о кандидатуре главы правительства
07:46  Глава администрации Зеленского Ермак обвинен в работе на Россию
07:43  American Conservative: ЛГБТ превыше всего. Значит, США обречены
00:49  Зачем США отменять тарифы на товары из КНР
00:47  Чем рискует Вашингтон, пытаясь собрать антироссийский нефтяной картель
00:19  В Китае начался бунт вкладчиков. Действия мошенников поставили под удар внутреннюю стабильность, - В.Скосырев
00:14  Борьба за гегемонию: Кыргызстан и ЦА, как часть "Большой игры", - Виктория Гунгер
Вторник, 12.07.2022
22:45  Амеры утверждают, что убили в Сирии очередного "халифа ДАИШ" Махера аль-Агала
21:16  Киргизия вводит госмонополию на производство и импорт этилового спирта
16:20  Бишкек. Задержана председатель совета директоров кооператива "Ихсан Групп ЛТД"
16:17  Горнорудный сектор и чиновники: почему кыр-бизнес обеспокоен действиями власти, - 24.kg
13:16  Ракета компании SpaceX загорелась на старте во время испытаний
13:14  Сердар Бердымухаммедов перетряхнул КабМин - уволены 2 вице-премьера
12:56  ЕвроСоюз не подписывается под дострой таджикского Рогуна
12:47  Траты США на Киев превысили расходы за первые пять лет войны в Афганистане
12:46  Спасательный круг многовекторности: Центральная Азия между двух огней войны
12:45  Альтернативы КТК нет: готов ли Казахстан пойти на нефтяную авантюру? - Максим Скопин
12:43  О хронической неполноценности Израиля по Бен-Гуриону, - Л.Савин
12:41  Восстановление границы 1921 года и соседи Польши, - Анджей Ротманн
12:34  Джозеф Аравийский против Владимира Персидского. Байден летит к саудитам, Путин - в Иран...
12:30  У жены фаворита в новые британские премьеры Сунака найден бизнес в России
12:23  Мягкая сила антимонопольного регулирования в ЕАЭС, - Арман Шаккалиев
12:16  Некультурные декорации KZкультуры, - Алма Бектенова
11:57  Шпион, выйди вон! Как грибы после дождя, появляются новые герои "каракалпакского кейса".., - Б.Курбанов.
11:25  Нашлась (сидит в колонии) пропавшая без вести в 2016-м туркменская вице-премьерша Майса Язмухаммедова
10:56  В Туркмении массовая ротация ДипКорпуса: послали - посол...
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Хунвейбины Токаева отныне будут называться - "Жастар Рухы"
12:12 13.07.2022

Молодежное крыло партии "AMANAT" переименовано в "Жастар Рухы"
В ходе внеочередного VI Съезда молодежного крыла партии "AMANAT" Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем видеообращении обозначил три важных приоритета для молодежи Нового Казахстана. В ходе Съезда также была принята новая программа трансформации молодежного крыла, изменены состав Центрального совета и наименование молодежной организации

amanatpartiasy.kz, 12 июля

Сегодня в ходе внеочередного VI Съезда молодежного крыла партии "AMANAT" Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем видеообращении обозначил три важных приоритета для молодежи Нового Казахстана. В ходе Съезда также была принята новая программа трансформации молодежного крыла, изменены состав Центрального совета и наименование молодежной организации.
В пленарном заседании Съезда, который проходит в поселке Зеренда Акмолинской области, приняли участие свыше 350 делегатов и гостей со всех регионов страны.
В ходе пленарного заседания Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к делегатам внеочередного VI Съезда молодежного крыла партии "AMANAT" с видеообращением.
В нем Глава государства назвал три важных приоритета для молодежи Нового Казахстана. Это: стремление к знаниям, трудолюбие и патриотизм.
Говоря о стремлении к знаниям, Президент заявил, что будущее за цифровыми технологиями и инновациями. Он подчеркнул, что молодые казахстанцы сегодня свободно говорят на нескольких языках и освоили самые передовые профессии. Они ставят перед собой большие и амбициозные планы.
При участии молодежи страна должна стать конкурентоспособной, обеспечив повышение благосостояния и качества жизни граждан. Стремление быть нужным и полезным для своей Родины – должно стать целью каждого молодого человека. И только образованная и квалифицированная молодежь сможет достичь поставленных целей. Государство всегда открыто для новых идей и предложений молодежи.
Молодежь должна ценить честный труд и быть сильной духом. Должна уметь ставить интересы государства выше всего. Для этого нужно знать родной язык, чтить традиции и историю своего народа. Это – святой долг каждого молодого человека, и об этом надо помнить всегда.
Выступая по третьему приоритету - воспитание патриотизма, Президент отметил, что любовь к родной земле начинается не с красивых слов, а с реальных дел. Только целеустремленный гражданин может стать настоящим государственником и внести свой вклад в успешное будущее Казахстана.
Пожелав успехов работе Съезда, Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что молодежь оправдает большие надежды, которые возлагает на нее старшее поколение.
На открытии Съезда председатель молодежного крыла Нуржан Жетписбаев подчеркнул, что трансформация политической системы страны началась именно с трансформации партии "AMANAT".
"Очередным этапом модернизации партии является перезагрузка ее молодежного крыла. Мы хотим стать эффективным каналом взаимодействия молодежи и власти. На основе предложений со всех регионов разработана программа "перезагрузки". Также пересмотрен состав Центрального совета организации", - сообщил Нуржан Жетписбаев.
В свою очередь медиаволонтер Диас Камериданов предложил партии инициировать создание единой платформы "Tarih" на казахском и английском языках, где будут оцифрованы все исторические документы и документальные фильмы, что позволит диджитализировать историю Казахстана и сделать ее доступной для всех.
Волонтер Алматинского городского филиала Молодежного крыла партии Ариана Белобжицкая предложила создать Академию волонтеров, включающую в себя 100 школ добровольцев.
"Это позволит собрать на единой площадке волонтеров разных направлений. Они смогут получать новые знания, опыт и компетенции, в том числе от зарубежных экспертов", - отметила она.
По словам военнослужащего Улана Мырзабая из Актобе, находившегося на боевом посту во время январских событий, защита Родины – гражданский долг каждого казахстанца.
"Необходимо уделять особое внимание патриотическому воспитанию молодежи, и в этом плане проект "Qaisar", реализуемый молодежным крылом партии, актуален как никогда. В этом году им охвачено более 2000 старшеклассников по всей стране и его надо активно продолжать", - сказал Улан Мырзабай.
Далее выступила учитель информатики школы села Озерное Северо-Казахстанской области Асыл Ахметова: "Не секрет, что в настоящее время большая часть молодежи связывает свое будущее с мегаполисами. Однако село – это колыбель нашего народа, поэтому программы, направленные на поддержку молодежи не должны ограничиваться большими городами, а доходить до сельской молодежи".
Асыл Ахметова отметила, что немаловажным является популяризация наследия кочевников и ценностей тюркского мира. Для этого она предложила организовать в Казахстане в 2024 году Всемирные игры кочевников, проводимые ежегодно в разных странах.
Также общественный деятель Даулет Мукаев проинформировал делегатов и гостей Съезда о проектах "Акылды жас Азамат" и "AQYL BATTLE".
В ходе Съезда форвард футзального клуба "Кайрат", ставший лучшим бомбардиром Евро-2022 Биржан Оразов озвучил предложение молодежи переименовать молодежное крыло партии.
"Нет сомнений, что Новый Казахстан будет строиться молодыми людьми, любящими свою Родину, образованными, умными, талантливыми и энергичными. Поэтому у меня есть предложение к делегатам изменить название молодежного крыла партии на "Жастар Рухы", - сказал Биржан Оразов.
Данное решение было поддержано всеми участниками мероприятия.
"Понятие "рух" несет в себе святые для нашего народа ценности. У этого названия очень глубокое значение, возлагающее большую ответственность. Новое название также требует кардинального изменения в работе организации. То есть обновленному молодежному крылу необходимо по-настоящему отстаивать интересы молодого поколения", - подчеркнул депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев.
Член Политического совета партии "AMANAT", известный телеведущий Максат Толыкбай также поддержал предложение о переименовании молодежного крыла.
"Казахский народ издревле почитает понятия духа, чести. Духовное богатство – это национальное сознание, язык, менталитет. Будущее страны - в руках образованной молодежи, которая служит примером трудолюбия. Это то, что завещали нам предки", - сказал Максат Толыкбай.
Подводя итоги Съезда, Председатель партии "AMANAT" Ерлан Кошанов подчеркнул, что Новый Казахстан строится во благо будущего молодежи.
"Суть проводимых реформ заключается в том, чтобы каждый из вас имел равные возможности для самореализации в политической жизни страны, в бизнесе и в других общественно важных сферах. Все эти изменения были внесены в нашу Конституцию по инициативе Президента страны. Именно молодежь находится на передовой по реализации этих реформ", - сказал Ерлан Кошанов.
Председатель партии "AMANAT" поставил перед молодежным крылом ряд перспективных задач. Среди них: внедрение региональных карт ожиданий и проблем молодежи, проведение ярмарки проектов и других мероприятий для талантливой молодежи, повышение эффективности учебных программ для молодежных лидеров, усиление работы по решению проблем молодежи категории NEET, создание дискуссионной площадки "Бір толқында" и рекрутингового агентства по трудоустройству выпускников вузов.
Решением VI внеочередного Съезда была принята новая программа трансформации молодежного крыла, изменено наименование молодежной организации. Состав центрального совета расширен за счет привлечения активных лидеров общественного мнения, представителей НПО и др.

Источник - amanatpartiasy.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1657703520


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Алихан Смаилов вручил Елене Рыбакиной орден "Достық"
- Премьер-Министр РК провел встречу с министром туризма Израиля Йоэлем Развозовым
- Ерлан Карин провел заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом
- Состоялось 9-ое заседание казахстанско-израильской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
- Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета провел очередное заседание по итогам аудита эффективности использования бюджетных средств и активов государства в Акмолинской области
- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 июня 2022 года
- Кадровые перестановки
- Некультурные декорации культуры
- Даурен Абаев: Мы начинаем отсчет интенсивной подготовительной работы к Олимпийским играм
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  