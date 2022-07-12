Визит Ван И оккупировал Азию. Пекин создает коалицию против американского лидерства, - С.Строкань

13:03 13.07.2022

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Глава МИД КНР Ван И продолжает двухнедельное турне по Юго-Восточной Азии, в программу которого вошли встречи глав МИДов стран G20 и секретариата АСЕАН в Индонезии, а также визиты в Таиланд, Филиппины, Малайзию и заседание представителей государств дельты Меконга в Мьянме. Поездка главы китайской дипломатии дала старт дипломатическому контрнаступлению Пекина, призванному торпедировать американскую стратегию превращения Индо-Тихоокеанского региона в "антикитайский мир". Отговаривая страны региона от навязываемого им противостояния с КНР, Пекин готов стать для них не только привлекательным инвестором, но и гарантом безопасности в зоне своих стратегических интересов.



Завершающаяся в четверг марафонская поездка Ван И по Юго-Восточной Азии стала ответом Пекина на серию американских инициатив по выстраиванию в Индо-Тихоокеанском регионе пояса сдерживания Китая. Наступательный настрой главы китайской дипломатии подтвердили его громкие заявления, сделанные в понедельник в Джакарте на заседании секретариата Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). "Сегодня страны региона, в том числе АСЕАН, находятся под давлением, их пытаются заставить выбрать сторону. Мы должны оградить регион от каких-либо геополитических расчетов, не попадаться в ловушку закона джунглей и не допустить, чтобы крупные державы использовали нас в качестве шахматных фигур в своем соперничестве друг с другом",- обратился к региональным соседям Ван И.



Еще одно его громкое заявление в Джакарте касалось проблемы Тайваня. "Когда закон "одного Китая" оспаривается или саботируется, на Тайваньский пролив надвигаются темные тучи или даже свирепые бури",- напомнил Ван И.



Между тем главным событием турне китайского министра, начавшегося еще 3 июля, стала его субботняя встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном, состоявшаяся на полях встречи G20 на Бали. В условиях системного противостояния Вашингтона и Пекина личное общение глав дипломатических ведомств двух стран происходит редко, однако полностью не прерывается, как это произошло в отношениях Москвы и Вашингтона (напомним, что Энтони Блинкен встречаться с главой МИД России Сергеем Лавровым демонстративно отказался).



Встреча Энтони Блинкена и Ван И показала: Пекин не только не готов идти на уступки Вашингтону, но и предъявляет ему встречные обвинения в глобальной антикитайской кампании. "Многие считают, что у США все более серьезная форма синофобии. Если продолжится раздувание подобной "угрозы", американская политика в отношении Китая зайдет в безвыходный тупик",- заявил Ван И. "Американская сторона должна прекратить распространять клевету о политической системе нашей страны, перестать очернять внутреннюю и внешнюю политику Китая. США должны немедленно снять повышенные пошлины на китайскую продукцию и отменить односторонние санкции в отношении компаний КНР",- продолжил китайский министр. Он также предостерег США от развязывания новой "холодной войны", обратившись к Энтони Блинкену с таким призывом: "Не надо прикрываться правами человека и лозунгами демократии с целью ущемления интересов КНР".



Тезис о недопустимости перехода мира к новому уровню конфронтации, в которую неизбежно будут втянуты ведущие региональные державы, Ван И повторил своим коллегам из Южной Кореи и Индии - государств, имеющих стратегические союзнические или партнерские отношения с США. "Сейчас в первую очередь необходимо предотвратить опасность распространения в регионе мышления "холодной войны". Нужно избегать участия в политике противоборствующих блоков, формируемых крупными государствами",- предупредил Ван И в ходе встречи с главой МИД Южной Кореи Пак Чином.



В свою очередь, общаясь со своим индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром, Ван И выразил сожаление в связи с попытками Запада разыграть карту украинского кризиса для давления на Пекин. "Некоторые страны используют украинский кризис в качестве предлога для введения односторонних санкций в отношении Китая и других государств. Это ненадлежащие и незаконные действия, которые вредят нормальным межгосударственным обменам, а также международной торговле. Кроме того, они ведут к дальнейшему усложнению и расширению масштабов кризиса на Украине",- констатировал Ван И.



Заявления и дипломатические контакты Ван И в ходе его азиатской поездки демонстрируют решимость Пекина не довольствоваться ролью обороняющейся стороны в условиях украинского кризиса и нового противостояния Востока и Запада. Подобной активности Пекина во многом способствуют нарастающая усталость от войны санкций и отсутствие мотивации для ее продолжения у значительной части незападного мира, определяемой термином "глобальный Юг".



Эту реальность первым был вынужден признать глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, по итогам встречи на Бали заявивший: позиция Запада по Украине сталкивается с растущим сопротивлением в мире. "Глобальная битва нарративов в самом разгаре, и пока мы не в выигрыше. Главный вывод заключается в том, что в абстрактных терминах все согласны с необходимостью многосторонности и защиты таких принципов, как территориальный суверенитет и неприменение силы. Но жестокая правда состоит в том, что национальные интересы часто перевешивают общую приверженность более высоким идеалам",- заявил в воскресенье Жозеп Боррель, признав, что российская спецоперация на Украине "углубила геополитические разногласия". "На мартовском голосовании в Генассамблее ООН российскую агрессию осудили 140 государств, и ни один член G20, кроме напавшего, не выступил против этой резолюции. А вот о том, как двигаться дальше, и о последствиях войны мнения резко расходятся. G7 и страны-единомышленницы едины в осуждении, санкциях против России и попытках привлечь к ответственности ее режим. Но другие страны, и мы можем говорить здесь о большинстве "глобального Юга", часто придерживаются иной точки зрения",- с сожалением констатировал Жозеп Боррель.



Между тем турне главы МИД КНР свидетельствует о том, что на роль нового лидера "глобального Юга" выдвигается Пекин, имеющий необходимые ресурсы и возможности для того, чтобы уйти от конфронтации с региональными союзниками США и вовлечь их в орбиту своей политики. В связи с этим примечательное заявление в ходе визита китайского министра в Манилу сделал новый президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший. "Китай не просто наш сосед, но еще и партнер и друг. Двусторонняя дружба может и должна продолжать укрепляться. Проблема Южно-Китайского моря не является основной повесткой в двусторонних отношениях, она не должна ограничивать и препятствовать развитию нашего сотрудничества",- заявил лидер Филиппин, со времен "холодной войны" находящихся под зонтиком безопасности США.



В свою очередь, в ходе визита главы МИД КНР в Бангкок по итогам переговоров с вице-премьером и главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем была достигнута договоренность о создании Китаем, Таиландом и Лаосом трехстороннего "коридора экономического развития", основанного на логистических связях, торговле и инвестициях. "Важнейшая задача - создать экономический коридор, связывающий Китай, Лаос и Таиланд, чтобы построить систему экономической взаимосвязанности наших трех стран в интересах их дальнейшего экономического развития",- заявил глава МИД КНР в Бангкоке. По его словам, проект предусматривает построение транспортных путей, которые свяжут зону приоритетного экономического развития "Восточного коридора" Таиланда с Лаосом и через Лаос - с китайской провинцией Юньнань. Создаваемый сухопутный транспортный путь должен стать частью нового сухопутно-морского коридора для доставки товаров из Юго-Восточной Азии в Европу.



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"Китайская внешняя политика стремительно меняется,- констатировал в разговоре с "Ъ" директор Института стран Азии и Африки при МГУ Алексей Маслов.- Если еще около года назад основной моделью Пекина было максимальное проталкивание инфраструктурного проекта "Пояс и путь" и объяснение того, что от этого "выигрывают все", то теперь концепция заметно расширилась. В ситуации, когда США создают "антикитайский контур" по всему миру, Пекин выстраивает свой "контур обороны"". По словам эксперта, "поездка Ван И по Юго-Восточной Азии показывает, что Китай может выступать не только перспективным инвестором, но и гарантом безопасности в зоне своих стратегических интересов".



Алексей Маслов заверил, что жесткие заявления, прозвучавшие в ходе встречи Ван И с Энтони Блинкеном,- "это не какие-то абстрактные угрозы в адрес США" "Партнеры Китая получили сигнал о том, что Пекин действительно готов выстроить стратегическую коалицию и предложить альтернативу американской стратегии. При этом парадокс в том, что Россия, сама того не желая, выступила как триггер тех стратегических инициатив Пекина, о которых сам Китай еще несколько месяцев назад и не помышлял",- резюмировал эксперт.



Сергей Строкань

Газета "Коммерсантъ" №124 от 13.07.2022