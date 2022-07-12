Таджгидромет заявляет, что воздух в Душанбе чистый, но данные, говорят об обратном

13:08 13.07.2022

Сегодня, 13 июля, на пресс- конференции сотрудник Агентства гидрометеорологии Сангин Самиев заявил, что беспокоиться душанбинцам не о чем, но мы ему не верим.



"Воздух Душанбе не является грязным. Информация зарубежных организаций не соответствует действительности. В городе есть 5 точек измерения чистоты воздуха, по их данным воздух Душанбе чистый и соответствует стандартам", - заявил сотрудник госведомства, между тем данные исследований свидетельствуют о том, что воздух в столице является грязным.



К слову, о том, где установлены те самые 5 датчиков измерения чистоты воздуха, и где можно убедиться в том, что мы дышим чистым воздухом, сотрудник Агентства гидрометеорологии, Сангин Самиев не сказал.



Между тем, качество воздуха датчиков установленных посольством США свидетельствуют о том, что воздух в Душанбе на 13 июля является нездоровым.



Качество воздуха в Душанбе вы можете отследить по карте, которая делает замеры в режиме реального времени.



Напомним, что в прошлом году Душанбе попал в рейтинг топ-5 стран с грязным воздухом. Об этом свидетельствуют данные за 2021 год проекта "Всемирный индекс качества воздуха" организации World’s Air Pollution, они поместил Душанбе в число городов с загрязненным и опасным для здоровья воздухом.



Отчет организации был основан на данных монитора воздуха, расположенного в посольстве США в Душанбе, это единственный на сегодняшний день датчик, публикующий открытые данные о состоянии воздуха в столице.



Доклад "Качество воздуха в мире в 2021 году" – это обзор состояния качества воздуха по всему миру на данных о PM2.5 из 6 475 городов в 117 странах за 2021 год. Данные в докладе собраны из десятков тысяч станций мониторинга качества воздуха, управляемых правительствами, некоммерческими организациями, научно-исследовательскими институтами, образовательными учреждениями, компаниями и гражданскими учеными.



Международный доклад о загрязнении воздуха основан на обновленных Глобальных рекомендациях ВОЗ по качеству воздуха (2021 г.), в том числе и для PM2.5.



Главным загрязнителем являются частицы PM 2.5, концентрация которых в воздухе города местами повышается в несколько раз, особенно в вечернее время.



Что такое РМ 2.5?



Частицы РМ 2.5 (PM - сокращение от Particular Matter - дисперсное вещество) - воздушный загрязнитель, в состав которого входят твердые микрочастицы и мельчайшие капельки жидкостей. Они легко проникают сквозь биологические барьеры и поэтому представляют наибольшую угрозу для организма.



РМ2.5 - частицы диаметром менее 2.5 микрометров (мкм). Микрометр или микрон - это одна миллионная доля метра. Для примера толщина человеческого волоса в среднем 70 микрометров. Получается, на сечении одного только волоска поместится 30 частичек РМ 2.5.



Мелкая пыль летит из двигателей автомобилей, заводов и фабрик. Также есть пыль природного происхождения: пыль от почвы, не прикрытой растительностью. Например, пыльные бури, время от времени заносимые в Душанбе из Афганистана и высыхающего Аральского моря.



Ветер разносит частицы РМ 2.5 повсюду, и люди каждый день их вдыхают.



Почему РМ 2.5 опасны?



Частицы PM 2.5 очень легкие, поэтому могут летать в воздухе в течение многих дней и недель. При дыхании крупные частицы пыли попадают в нос, рот и горло. РМ 2.5 настолько мелкие, что проникают глубоко в легкие и оседают там.



Всемирная организация здравоохранения и Международное агентство по изучению рака отнесли РМ 2.5 к первой категории опасности. При этом не было установлено никакой предельно допустимой концентрации частиц в воздухе. Чем их больше, тем сильнее страдает здоровье. Последствия проявляются не сразу.



Частицы РМ 2.5 накапливаются в легких годами и не выводятся обратно.



Последствиями являются сердечно-сосудистые болезни, отравление токсичными веществами, аллергические реакции, бактериальные и грибковые инфекции, фиброз, рак и другие заболевания.



Кто загрязняет воздух?



Представитель Комитета охраны окружающей среды Мурод Эргашев разъясняет, что воздушный загрязнитель РМ 2.5 попадает в атмосферу в результате деятельности транспорта, использования угля на ТЭЦ, производства цемента и керамических изделий, использования химикатов в сельском хозяйстве.



Так, по данным экологов, на долю автотранспорта приходится до 80% всех выбросов в атмосферу.



Саидусмон Судуров, начальник отдела госнадзора использования и защиты атмосферного воздуха Комитета охраны окружающей среды, на пресс-конференции по итогам 2020 года сообщал о том, что ежегодно в атмосферу выбрасываются примерно 344 тыс. тонн пыли и других веществ, загрязняющих воздух, особенно автомобилями.



Для предотвращения загрязнения атмосферы в Душанбе грузовые автомобили, перевозящие более 6 тонн грузов, могут двигаться по улицам Душанбе с 21:00 до 5:00.



Кроме того, водителям грузовых автомобилей, работающим на стройках в Душанбе, выдается специальное разрешение городских властей.



Указом мэра Душанбе с 1 января 2021 года действует запрет на въезд в столицу, пассажирского транспорта из регионов. Но этот запрет чаще всего не соблюдаются. В итоге, строительная техника и междугородний пассажирский транспорт продолжает загрязнять воздух столицы.



Как улучшить качество воздуха в Душанбе?



Ассоциация возобновляемой энергии Таджикистана рекомендует следующие пути улучшения качества воздуха в столице:



- посадка новых деревьев и закладка садов на крышах



- введение требований о транспортных средствах с низким уровнем выбросов и расхода топлива



- увеличение эффективного, устойчивого производства энергии



- замена "грязных" дизельных грузовиков на автомобили с более чистыми двигателями



- контроль качества воздуха и информирование об этом общественности.



Кроме того, важно ввести в оборот солнечное оборудование – панели, солнечные печи, гелиоколлекторы, солнечные насосы и т.д., где это возможно и эффективно.



Другие экологи говорят о внедрении углеродного и топливного налога с предприятий Душанбе, стационарных и мобильных источников загрязнения воздушной среды города, как о мере борьбы с выбросами CO2. Они предлагают перевести предприятия на использование газа и электроэнергии с внедрением энергосберегающих технологий, отказаться от угля в качестве топлива.