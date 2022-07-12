Служба связи Таджикистана выдала прошлогодние показатели за достижения нынешнего года

13:13 13.07.2022

Бахманер Надиров, Asia-Plus



По предварительным данным общий доход сектора связи за шесть месяцев текущего года составил 1 млрд. 660 млн. 509 тыс. сомони. Это на 12,2% больше, чем за этот же период 2021 года. Об этом было сообщено сегодня на пресс-конференции.



Общее число сим-карт пользователей мобильной связи составило за этот период 7 млн. 943 тыс. 309, из которых активными являются 5 млн. 460 тыс. 504.



Количество пользователей Интернетом, в том числе, мобильным, на сегодня составляет 4,2 млн. человек. При этом отмечается, что скорость интернета в Таджикистане увеличена.



"За шесть месяцев 2022 года мы довели скорость входящего интернета в Таджикистане до 100 гиг/с, а было 70 гиг/с", - сообщил на пресс-конференции заместитель главы Службы связи Таджикистана Илхом Атоев.



Между тем, эти же цифры он приводил на пресс-конференции в начале текущего года, как успехи 2021 года.



На уточняющий вопрос "Азия-Плюс" Атоев сегодня ответил, что "тогда говорили о проведении каналов до страны, а за это полугодие была обновлена инфраструктура и работа в этом направлении продолжается".



Атоев также рассказал о процессе перерегистрации симкарт.



"На 30 июня 2022 более 2,8 млн. абонентов не прошли перерегистрацию сим-карт по ID-паспортам, среди них 1,4 млн. активных пользователей. В основном это люди старшего возраста, которые не хотят приобретать ID-паспорта образца 2014 года. Мы между тем призываем граждан страны своевременно пройти перерегистрацию, чтобы избежать отключение сим-карт", - сказал он.



Он также сообщил, что перерегистрация необходима и для регистрации IMEI-кодов телефонов, которая началась в стране.



"Регистрацией IMEI-кодов занимается отечественная компания "Net Solutions". Необходимое оборудование уже установлено в системе мобильных операторов и уже начали регистрацию. В настоящее время автоматически регистрируются IMEI абонентов, которые уже прошли перерегистрацию сим-карт по ID-паспортам", - сообщил Атоев.



Напомним, регистрации IMEI подлежат все электронные аппараты, которые работают с помощью сим-карт и интернета.



Ранее правительство страны приняло постановление "О регистрации средств электрической связи", в рамках которого и будут зарегистрированы IMEI-коды всех мобильных аппаратов.



Эксперты указывают, что, прежде всего, регистрация IMEI необходима для уменьшения количества краж телефонов. Это, по их мнению, сократить число таких преступлений на целых 70%. Вторая необходимость регистрации IMEI-кодов заключается в том, чтобы свести на нет рынок контрабанды телефонов.



Служба связи обещала, что регистрация IMEI и его дальнейшее обслуживание будет происходить совершенно бесплатно.