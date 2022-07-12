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Служба связи Таджикистана выдала прошлогодние показатели за достижения нынешнего года
13:13 13.07.2022

Бахманер Надиров, Asia-Plus

По предварительным данным общий доход сектора связи за шесть месяцев текущего года составил 1 млрд. 660 млн. 509 тыс. сомони. Это на 12,2% больше, чем за этот же период 2021 года. Об этом было сообщено сегодня на пресс-конференции.

Общее число сим-карт пользователей мобильной связи составило за этот период 7 млн. 943 тыс. 309, из которых активными являются 5 млн. 460 тыс. 504.

Количество пользователей Интернетом, в том числе, мобильным, на сегодня составляет 4,2 млн. человек. При этом отмечается, что скорость интернета в Таджикистане увеличена.

"За шесть месяцев 2022 года мы довели скорость входящего интернета в Таджикистане до 100 гиг/с, а было 70 гиг/с", - сообщил на пресс-конференции заместитель главы Службы связи Таджикистана Илхом Атоев.

Между тем, эти же цифры он приводил на пресс-конференции в начале текущего года, как успехи 2021 года.

На уточняющий вопрос "Азия-Плюс" Атоев сегодня ответил, что "тогда говорили о проведении каналов до страны, а за это полугодие была обновлена инфраструктура и работа в этом направлении продолжается".

Атоев также рассказал о процессе перерегистрации симкарт.

"На 30 июня 2022 более 2,8 млн. абонентов не прошли перерегистрацию сим-карт по ID-паспортам, среди них 1,4 млн. активных пользователей. В основном это люди старшего возраста, которые не хотят приобретать ID-паспорта образца 2014 года. Мы между тем призываем граждан страны своевременно пройти перерегистрацию, чтобы избежать отключение сим-карт", - сказал он.

Он также сообщил, что перерегистрация необходима и для регистрации IMEI-кодов телефонов, которая началась в стране.

"Регистрацией IMEI-кодов занимается отечественная компания "Net Solutions". Необходимое оборудование уже установлено в системе мобильных операторов и уже начали регистрацию. В настоящее время автоматически регистрируются IMEI абонентов, которые уже прошли перерегистрацию сим-карт по ID-паспортам", - сообщил Атоев.

Напомним, регистрации IMEI подлежат все электронные аппараты, которые работают с помощью сим-карт и интернета.

Ранее правительство страны приняло постановление "О регистрации средств электрической связи", в рамках которого и будут зарегистрированы IMEI-коды всех мобильных аппаратов.

Эксперты указывают, что, прежде всего, регистрация IMEI необходима для уменьшения количества краж телефонов. Это, по их мнению, сократить число таких преступлений на целых 70%. Вторая необходимость регистрации IMEI-кодов заключается в том, чтобы свести на нет рынок контрабанды телефонов.

Служба связи обещала, что регистрация IMEI и его дальнейшее обслуживание будет происходить совершенно бесплатно.

Источник - Азия-Плюс
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