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|КНДР официально признала Донецкую и Луганскую Республики
00:00 14.07.2022
Украина объявила о разрыве отношений с КНДР после признания ДНР
13 июля 2022,
Алексей Дегтярев
Украинское министерство иностранных дел объявило о разрыве дипломатических отношений с Корейской народно-демократической республикой из-за признания Донецкой народной республики.
"Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Корейской народной демократической республикой. Политические и экономические контакты с КНДР не осуществляются из-за наложенных на эту страну международных санкций", – говорится в сообщении на сайте МИД страны.
Отмечается, что такая мера принята в ответ на признание Донецкой народной республики. Киев рассматривает это решение как попытку "подрыва суверенитета и целостности Украины".
"Признание северокорейским режимом "субъектности" российских оккупационных режимов на Донетчине и Луганщине ничтожно, не будет иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины", – подчеркнули в дипломатическом ведомстве.
Ранее глава МИД ДНР сообщала, что республика ведет переговоры о признании независимости с КНДР. Глава ДНР Денис Пушилин в среду заявил, что КНДР признала ДНР.
До этого Сирийская Арабская Республика решила признать независимость республик Донбасса – Донецкой и Луганской народных республик. В 2016 году украинское посольство в Сирии было эвакуировано в Ливан в связи с вооруженным конфликтом в САР.
После этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина разорвет все отношения с Сирией в ответ на признание Дамаском ДНР и ЛНР.