При попытке нелегально бежать в РФ задержан казахстанский генерал и "заговорщик" Нурлан Масимов

00:03 14.07.2022

В КНБ раскрыли подробности задержания Нурлана Масимова

КНБ, задержание, Нурлан Масимов Фото: скриншот видео

В КНБ поделились подробностями задержания Нурлана Масимова, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ведомства рассказали, что на восточном участке казахстанско-российской границы при попытке ее незаконного перехода вне пунктов пропуска была задержана группа лиц из числа граждан РК и РФ.



Среди них установлен объявленный в розыск экс-начальник Департамента полиции по Павлодарской области Нурлан Масимов, первоначально представившийся под вымышленными данными.

Пресс-служба КНБ



Нурлана Масимова задержали при попытке бегства в Россию

Российская сторона передала Масимова пограничникам Казахстана. После всех "фильтрационных мер" задержанного передали антикоррупционной службе.



Константин Вноровский