 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 14.07.2022
01:47  Кто управляет китайской экономикой – компартия или кто-то еще? - В.Катасонов
00:51  Как научная элита Европы модернизирует армию Китая. Сенсационная публикация Института Гейтстоуна
00:41  США готовы помешать Ахмаду Масуду бороться с талибами, - Андрей Серенко
00:37  США и Китай усиливают противоборство в Океании, - Владимир Скосырев
00:14  Измена Зеленского и украинская катастрофа, - Ростислав Ищенко
00:08  Киікті атпа! Не стреляйте в священную антилопу Великой Степи, это – тотем казахов
00:07  The National Interest: Почему Путин не пойдет на попятный на Украине

00:03  При попытке нелегально бежать в РФ задержан казахстанский генерал и "заговорщик" Нурлан Масимов
00:00  КНДР официально признала Донецкую и Луганскую Республики
Среда, 13.07.2022
13:13  Служба связи Таджикистана выдала прошлогодние показатели за достижения нынешнего года
13:10  The National Interest: Украина спровоцировала войну внутри Америки
13:08  Таджгидромет заявляет, что воздух в Душанбе чистый, но данные, говорят об обратном
13:03  Визит Ван И оккупировал Азию. Пекин создает коалицию против американского лидерства, - С.Строкань
12:38  В Бишкеке возложили цветы к памятнику Панфилову. Дивизия отмечает день рождения
12:21  Клановая экономика: кто виноват в отставке президента Шри-Ланки, - А.Куприянов
12:12  Хунвейбины Токаева отныне будут называться - "Жастар Рухы"
12:06  Казахстан пытается диверсифицировать каналы экспорта нефти в обход России, - EurasiaNet
12:02  Кыргызстан: джейраны возвращаются, но все еще относятся к уязвимым видам
12:00  Персидский треугольник. Владимир Путин встретится в Тегеране с президентами Ирана и Турции, - М.Беленькая
11:59  Новые хозяева и старые порядки: как управляют "Казфосфатом" сыновья Нигматулина
11:57  Банк России отрегулирует исламский банкинг, - Къ
11:56  "Принцесса войны" уничтожает русский язык в Эстонии
11:52  Страх перед Газпромом роняет единую валюту Европы, - О.Самофалова
11:51  Казахский язык не должен оставаться "языком бедности", - Канат Тасибеков
11:50  Токаев рискует повторить судьбу Януковича и Порошенко, - Глеб Простаков
11:45  Президент Шри-Ланки Раджапакса отрекся и сбежал на Мальдивы. Врио президента стал премьер Викрамасингхе
11:42  "Супружеский пенсионный аннуитет" внедрят в Казахстане. Реформаторы, блин-баурсак...
11:34  Лорд на службе у Назарбаева: как связаны Jusan, экономический шпионаж и британская Палата лордов
11:32  Спасут ли американские "хаймарсы" БандерВоинство от разгрома? - А.Уваров
11:31  Зеленский учреждает Укрединомыслие, - Дм.Седов
11:15  Просто бизнес... Правозащитная витрина преступной Узбгруппировки, - Всеволод Большой
11:11  Должность акима Актобе предлагали за 1,5 млн долларов – КазКНБ
09:56  Сбербанк Казахстан возглавил Нурсултан Таскаранов
09:48  Путин разжигает "газовую войну", а Европа уже дрожит от холода, - Абдель Бари Атван
09:39  В фавориты борьбы за пост Бритпремьера выходит экс-помощница фокусника Пенни Мордонт...
08:27  Антикор Кыргызстана (в ранге замглавы КНБ) возглавил полковник Шабданбеков
07:56  Война Миров. Кремль решает проблему лицемерных союзников, - В.Юрицын
07:49  Безвластие. В Ираке предпринимаются отчаянные попытки договориться о кандидатуре главы правительства
07:46  Глава администрации Зеленского Ермак обвинен в работе на Россию
07:43  American Conservative: ЛГБТ превыше всего. Значит, США обречены
00:49  Зачем США отменять тарифы на товары из КНР
00:47  Чем рискует Вашингтон, пытаясь собрать антироссийский нефтяной картель
00:19  В Китае начался бунт вкладчиков. Действия мошенников поставили под удар внутреннюю стабильность, - В.Скосырев
00:14  Борьба за гегемонию: Кыргызстан и ЦА, как часть "Большой игры", - Виктория Гунгер
Вторник, 12.07.2022
22:45  Амеры утверждают, что убили в Сирии очередного "халифа ДАИШ" Махера аль-Агала
21:16  Киргизия вводит госмонополию на производство и импорт этилового спирта
16:20  Бишкек. Задержана председатель совета директоров кооператива "Ихсан Групп ЛТД"
16:17  Горнорудный сектор и чиновники: почему кыр-бизнес обеспокоен действиями власти, - 24.kg
13:16  Ракета компании SpaceX загорелась на старте во время испытаний
13:14  Сердар Бердымухаммедов перетряхнул КабМин - уволены 2 вице-премьера
12:56  ЕвроСоюз не подписывается под дострой таджикского Рогуна
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
При попытке нелегально бежать в РФ задержан казахстанский генерал и "заговорщик" Нурлан Масимов
00:03 14.07.2022

В КНБ раскрыли подробности задержания Нурлана Масимова
КНБ, задержание, Нурлан Масимов Фото: скриншот видео
В КНБ поделились подробностями задержания Нурлана Масимова, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе ведомства рассказали, что на восточном участке казахстанско-российской границы при попытке ее незаконного перехода вне пунктов пропуска была задержана группа лиц из числа граждан РК и РФ.

Среди них установлен объявленный в розыск экс-начальник Департамента полиции по Павлодарской области Нурлан Масимов, первоначально представившийся под вымышленными данными.
Пресс-служба КНБ

Нурлана Масимова задержали при попытке бегства в Россию
Российская сторона передала Масимова пограничникам Казахстана. После всех "фильтрационных мер" задержанного передали антикоррупционной службе.

Константин Вноровский

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1657746180


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Государственный советник провел заседание комиссии по подготовке и проведению 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынулы
- Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии
- О молодежной политике и партии "Аманат"
- О демографической ситуации за январь-май 2022 года
- Е. Тугжанов встретился с делегатами и участниками VI Cъезда Молодежного крыла партии "AMANAT"
- Казахстан не планирует ограничивать ввоз автомобилей из-за рубежа
- Перспективы укрепления политического и экономического сотрудничества обсуждены с делегацией Европейского союза
- Полицейские Кокшетау подозреваются в получении 50 тысяч долларов США за обещание закрыть уголовное дело
- О задержании Н.Масимова
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  