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The National Interest: Почему Путин не пойдет на попятный на Украине
00:07 14.07.2022

The National Interest
США

Почему Путин не пойдет на попятный на Украине

Так вышло, что исторически излюбленной российской политикой безопасности всегда была территориальная экспансия, утверждает автор TNI. По его мнению, территорию, захваченную российскими войсками, Киев потерял безвозвратно.

Уильям Лэмпинг(William Lamping)

Украинский конфликт имеет глубокую историческую подоплеку. Развивая свою предыдущую мысль, что украинцы, белорусы и русские – "один народ", и отталкиваясь от обоснования спецоперации (демилитаризовать Украину и защитить жителей Донбасса), президент России Владимир Путин сравнил себя с Петром Великим, а конфликт на Украине – с завоеванием Прибалтики у Швеции. В речи от 10 июня, посвященной 350-летию со дня рождения монарха, Путин подчеркнул, что первый российский император ничего не отбирал у Швеции, а, наоборот, возвращал российские территории. Отметив, что ни одна европейская страна не признавала российских претензий до петровского завоевания, Путин заявил, что миссия России на Украине заключается в "восстановлении и укреплении" ее государственного суверенитета через восстановление исторической справедливости.

Недавние комментарии Путина – не просто сравнение с Петром Великим, а новый виток национальной стратегии, складывавшейся столетиями. Начиная со средневекового князя Ивана III русские правители веками пытались покорить бывшую Киевскую Русь, которая ныне поделена между Белоруссией, Украиной и Россией. При Петре Великом объединение земель стало поистине имперским начинанием: о своих замыслах он провозгласил 301 год назад после победы России в Северной войне. Как показали недавние предложения о включении занятого юга Украины и Донбасса в состав России, имперский проект Петра живет и поныне.

Объединительная стратегия и имперские замашки привели к тому, что исторически излюбленной российской политикой безопасности всегда была территориальная экспансия. Исконные российские земли вокруг Москвы не имели выхода к морю и были уязвимы для нападения извне – лишенные естественных барьеров, которые могли бы задержать врага или помочь в обороне. После того, как Иван III провозгласил независимость в 1480 году, русские правители постепенно осваивали новые земли – на востоке, на юге и на западе. Ширясь, Россия формировала буферные зоны между рубежами и внутренними землями, стремясь обеспечить себе выход к морю, особенно к Балтийскому и Черному.

Сегодня Путин по сути нацелился на ту же территорию, что и некогда Петр Великий. Поскольку ни одна страна не бросает вызов ни российскому суверенитету над Санкт-Петербургом, ни российскому выходу к Балтийскому морю, стратегическое внимание Путина сосредоточено на Украине и Черном море. Однако изначальный замысел Путина нарушили военные успехи Украины, и российские войска отступили от Киева, Чернигова и Сум, сконцентрировавшись на захвате Донбасса и побережья. Контроль над Донецким кряжем и Приазовской возвышенностью укрепит позиции России между украинской территорией и ключевой в экономическом отношении рекой Дон, которая соединяет речную сеть центральной России с Черным морем, воротами для мировой торговли. Подобно Петру Великому, который покорил Азовскую крепость в устье Дона, Россия захватила все побережье Азовского моря и установила сухопутный коридор в Крым. Кроме того, российский контроль над Херсоном лишает Украину доступа к морю по Днепру и обходит с флангов любую оборонительную линию вдоль артерии, защищающей западную часть страны.

Путинское сравнение с Петром Великим проливает свет на его истинные намерения на Украине. Начавшаяся в 1700 году Северная война продлилась двадцать один год и началась с разгромного поражения русских в битве под Нарвой. Петр Великий восемь лет восстанавливал русскую армию, после чего столкнулся с решительным вторжением могущественной шведской армии. Украинские казаки подняли в 1708 году восстание и объединились со шведскими захватчиками в надежде обрести независимость от России. Решающая победа Петра под Полтавой над объединенной шведско-украинской армией переломила ход войны в пользу Москвы и остается одной из величайших побед России. Она же стала началом конца первого украинского государства, Гетманщины.

Однако путинское сравнение ошибочно. Петр опирался на союзников и уделял первостепенное внимание созданию коалиции против Швеции. Сегодня же основная часть Европы объединилась против России под эгидой НАТО и Европейского cоюза. Сама Швеция отказалась от давнего нейтралитета и добивается членства в НАТО. Даже после Полтавы Петр Великий воевал еще двенадцать лет: чтобы окончательно одолеть Швецию, ему пришлось выстроить коалицию с Данией, Саксонией, Речью Посполитой, Ганновером и Пруссией. Сегодня же международная коалиция, наоборот, поддерживает Украину, а Россия как раз больше похожа на противника Петра Великого, Шведскую империю.

Своими комментариями Путин сам прояснил долгосрочные намерения России на Украине. Во-первых, Россия будет и впредь добиваться контроля над Украиной и Черноморским регионом. Во-вторых, даже растущие потери не помешают Москве продолжать наступление. В-третьих, любая украинская территория, захваченная российскими войсками, наверняка будет для Киева потеряна безвозвратно, по крайней мере, в обозримом будущем. Если дальнейшие шаги способствуют национальному возрождению и крепят силу России, обмен территориями или тем более их возврат неприемлем как таковой. Пока у России есть военные средства для достижения своих целей, Москва будет продолжать "восстанавливать и укреплять" свою власть на Украине. С точки зрения Путина этого требует сам суверенитет России.

Уильям Лэмпинг – аспирант Военно-морского колледжа, специалист по геополитике Евразии. Его взгляды не обязательно отражают точку зрения Военно-морского колледжа, Военно-морского министерства или Министерства обороны.

Источник - ИноСМИ
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