США и Китай усиливают противоборство в Океании, - Владимир Скосырев

00:37 14.07.2022

Вашингтон убеждает маленькие островные государства не поддерживать недругов Америки

Владимир Скосырев



Участники Форума островов Тихого океана выслушали незваного гостя – Камалу Харрис.

В государстве Фиджи заседает Форум островов Тихого океана. В конференции также участвуют Австралия и Новая Зеландия. Главная опасность для крошечных стран – потепление климата. Но они также поставлены перед выбором – на чью сторону встать, США или Китая. На первый взгляд этот регион к России отношения не имеет. Тем не менее, когда три государства Океании объявили о признании Южной Осетии и Абхазии, это считалось успехом Москвы. Активность США здесь вряд ли сделает возможным признание ДНР и ЛНР какой-либо из стран региона.



В организации Форума островов Тихого океана состоят 18 стран. Но четыре из них не послали своих руководителей на Фиджи. Государство Кирибати объявило, что уходит из блока, потому что не согласно с тем, как решается вопрос о его лидерах. США и Китай формально не участвуют в дискуссиях. Но эти две державы заставляют присутствующих на заседаниях постоянно вспоминать о них.



Китай отбрасывает гигантскую тень на дискуссию. Во-первых, уход Кирибати случился под воздействием Пекина, во-вторых, он подписал в апреле договор безопасности с Соломоновыми островами, в-третьих, островитяне боятся конкуренции со стороны китайских рыбаков. США тоже заявляют о себе, не считаясь с нормами протокола. Фиджи не приглашало Вашингтон присоединиться к дебатам. Но вице-президент США Камала Харрис все же обратилась к форуму по видеосвязи.



Она объявила о расширении дипломатического присутствия США в регионе (вскоре откроются посольства в Тонга и Кирибати), возобновлении операций Корпуса мира и увеличении финансовой помощи островам втрое – до 60 млн долл. в год. Кроме того, США завершают переговоры с государствами Тихого океана, касающиеся договора о рыболовстве. Он позволит американским судам вести ловлю в исключительных экономических зонах в течение десятилетий.



Премьер-министр Фиджи Фрэнк Мбаинимарама положительно оценил договор. Он позволит компенсировать "стратегическую слабость" Америки на Тихом океане. Не намерена оставаться в стороне от соперничества с Китаем и Австралия. Глава ее правительства Энтони Альбанезе объявил, что Австралия и Фиджи возведут совместно Центр морского обучения, там будет располагаться и штаб ВМС этого государства.



Как передает телеканал Al Jazeera, тихоокеанские лидеры хотели бы, чтобы великие державы умерили размах геополитического соперничества друг с другом, по крайней мере на территории региона. Но в реальности оно обостряется. Китай не намерен оставаться за кулисами. Министр иностранных дел КНР Ван И собирается провести в четверг, в последний день форума, виртуальную встречу с 10 членами блока. Задача, возможно, состоит в том, чтобы по-новому начать подготовку к подписанию пакта безопасности с ними. В мае эта попытка КНР потерпела неудачу.



Впрочем, дипломатические маневры могут отойти на второй план на фоне того, что произошло на Кирибати. На архипелаге из-за засухи не хватает питьевой воды. Было мало дождей, вода стала соленой в источниках. Австралия и Новая Зеландия обещали доставить опреснительное оборудование на архипелаг.



Кажется, что сегодня на фоне Украины Океания – это последний регион, который должен интересовать Россию. Но это не совсем так. Не случайно в 10-х и начале 20-х годов Вануату, Тувалу и Науру заявляли о признании Южной Осетии и Абхазии. Это считалось успехом российской дипломатии.



В беседе с "НГ" Александр Лукин, директор Департамента международных отношений Высшей школы экономики, отметил: "Страны третьего мира, или, как их называют, Глобального Юга, хотят получить от других как можно больше. Борьба за влияние на них, особенно если она обостряется, не очень выгодна для этих стран. Они не хотят делать выбор. Желая улучшить отношения с Китаем, они в то же время, к примеру, не хотят портить отношения с Австралией. Они будут лавировать. Некоторые из них ухитрялись получать помощь от Тайваня и от России, отдавая голоса в их пользу. На самом деле это не значит, что они кого-то любят, а просто хотят получить от всех побольше. Некоторые из этих государств признавали Южную Осетию и Абхазию. Наверно, им что-то пообещали и дали. Им Тайвань давал кредиты. А потом они перестали признавать Тайвань, признали Китай, потому что он больше дает".



По мнению эксперта, исход борьбы за влияние на регион трудно предсказать. Это длительная игра. Вряд ли кто-нибудь один возьмет верх. Австралия находится близко, действует в сфере безопасности вместе с США и Британией. Китай больше опирается на экономическую мощь. Не стоит сбрасывать со счетов и Индию. На Фиджи, например, значительная часть населения – индийцы.