США готовы помешать Ахмаду Масуду бороться с талибами, - Андрей Серенко

00:41 14.07.2022

11.07.2022



Американские и британские эмиссары пытаются очаровать функционеров запрещенной в России организации



Об авторе: Андрей Николаевич Серенко – политолог, обозреватель "НГ".



Соединенные Штаты намерены мешать Фронту национального сопротивления Афганистана (ФНСА) и его лидеру Ахмаду Масуду бороться с режимом запрещенной в РФ террористической организации "Талибан". Официальный комментарий Госдепартамента на этот счет был опубликован на днях в издании Foreign Desk. Заявление представителя американского внешнеполитического ведомства подтверждает информацию, опубликованную ранее "НГ", о том, что Вашингтон готовится к заключению второй политической сделки с талибами.



Госдепартамент США осудил недавние военные успехи Фронта национального сопротивления Афганистана (ФНСА) в борьбе с талибами в северной афганской провинции Баглан. 8 июля Foreign Desk опубликовал крайне любопытный текст под заголовком "Афганские силы сопротивления объявляют о победе над талибами в провинции Баглан, Госдеп США осуждает сопротивление афганцев", в котором была представлена официальная позиция американского дипломатического ведомства: "Мы хотим увидеть появление стабильного и устойчивого политического устройства (в Афганистане) мирными средствами. Мы не поддерживаем организованную насильственную оппозицию талибам, и мы будем препятствовать другим силам делать то же самое". Заявление Госдепартамента США, безусловно, имеет важное значение для понимания афганской стратегии Вашингтона. Оно подтверждает информацию, опубликованную в "НГ" 16 июня с.г., полученную от афганских источников, принимавших участие в закрытых встречах с американскими представителями в конце мая и начале июня. Напомним, тогда в ходе консультаций с афганскими политическими эмигрантами спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст впервые дал понять, что Вашингтон не только не станет бороться с режимом "Талибана" в Кабуле, но и фактически заинтересован в его укреплении и легитимации – через модель инклюзивного правительства.



Однако полтора месяца назад в разговорах с американскими эмиссарами еще не звучала открытая критика в адрес вооруженной антиталибской оппозиции в Афганистане, лидером которой является глава ФНСА Ахмад Масуд. Более того, тот же Томас Уэст приглашал на свои встречи в Турции в том числе представителей Фронта национального сопротивления, рассматривая их как участников нового афганского проекта США – проведения в Вашингтоне большой межафганской конференции, к которой, как ожидается, присоединятся талибы и лидеры всех основных групп афганской политической эмиграции. Итогом этой конференции должна стать вторая политическая сделка США и "Талибана" (первая была заключена в Катаре в конце февраля прошлого года), представители которого продолжили бы играть лидирующую роль в возможном инклюзивном кабинете министров Афганистана.



Заявлением 8 июля Госдепартамент США не только фактически выразил открытую поддержку режиму "Талибана", но и впервые публично обозначил его политическую ценность для Вашингтона. И эта ценность явно выше, чем Фронт сопротивления Ахмада Масуда. Необходимость публичной демонстрации такого выбора связана не со слабостью ФНСА, как можно было подумать, а наоборот, с усиливающимися позициями движения Ахмада Масуда в Северном Афганистане. Пока масудовцы только оборонялись, отбиваясь от натиска талибов в Панджшере и Баглане, американские спикеры помалкивали. Но стоило только бойцам ФНСА в ходе локального наступления на три дня захватить под свой контроль два достаточно крупных сельских населенных пункта в провинции Баглан, выбив оттуда подразделения "Талибана" (по информации источников "НГ", в ходе этой операции талибы потеряли убитыми не менее 12 человек), как сразу же последовала угрожающая реакция Вашингтона.



Заявление Госдепартамента дает основания для нескольких выводов. Во-первых, оказываются правы те наблюдатели, которые видели за крахом режима исламской республики в Афганистане в августе 2021 года и передачей этой страны под контроль талибов закулисную сделку американцев с вождями "Талибана" и их операторами из пакистанских спецслужб. Вашингтон сделал тогда свой стратегический выбор в пользу талибов и сегодня пытается его защитить от поднимающей голову вооруженной антиталибской оппозиции. Во-вторых, оказываются неправы те, кто говорил об американском или британском "следе" в проекте ФНСА, намекая на якобы имеющиеся связи Ахмада Масуда с Лондоном и Вашингтоном. Все оказалось совсем наоборот: американские и британские эмиссары уже несколько месяцев пытаются очаровать функционеров режима талибов в Кабуле и Дохе, обещая "яростным муллам" самые разные гуманитарные, финансово-экономические и политические проекты. Лидеры же ФНСА получили первую желтую карточку от вашингтонского арбитра новой афганской "большой игры".



Новый публичный ход американцев на афганской шахматной доске, конечно, является неприятным эпизодом для архитекторов афганской политики в Москве. До сих пор они сами и обслуживающие их комментаторы горячо убеждали российскую аудиторию в том, что талибы якобы являются последовательными врагами США и Запада в целом и что поэтому Кремлю необходимо как можно скорее признать режим талибов и использовать его против Америки в новой холодной войне. Ради этого творцы российской стратегии в Афганистане не только заласкали главарей и боевиков "Талибана" самыми изысканными политическими комплиментами, но и передали талибам афганское посольство в центре Москвы. Одновременно те же самые глыбы отечественной афганистики не уставали дискредитировать в глазах российского общественного мнения и руководства РФ антиталибское сопротивление во главе со все тем же Ахмадом Масудом. Очевидно, теперь Москве придется в форсированном режиме пересматривать свою афганскую политику (к чему, кстати, мы давно и не раз призывали), поскольку сохранять нынешний курс – значит играть роль полезных идиотов для главного геополитического конкурента России. Продолжать верить в конспирологические сказки на тему "в Афганистане все на самом деле не так, как кажется" – это значит вести заранее проигрышную партию с перспективой весьма печальных последствий для российских интересов в Центральной и Южной Азии.



11.07.22