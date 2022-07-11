 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 14.07.2022
01:47  Кто управляет китайской экономикой – компартия или кто-то еще? - В.Катасонов
00:51  Как научная элита Европы модернизирует армию Китая. Сенсационная публикация Института Гейтстоуна
00:41  США готовы помешать Ахмаду Масуду бороться с талибами, - Андрей Серенко
00:37  США и Китай усиливают противоборство в Океании, - Владимир Скосырев
00:14  Измена Зеленского и украинская катастрофа, - Ростислав Ищенко
00:08  Киікті атпа! Не стреляйте в священную антилопу Великой Степи, это – тотем казахов
00:07  The National Interest: Почему Путин не пойдет на попятный на Украине

00:00  КНДР официально признала Донецкую и Луганскую Республики
Среда, 13.07.2022
13:13  Служба связи Таджикистана выдала прошлогодние показатели за достижения нынешнего года
13:10  The National Interest: Украина спровоцировала войну внутри Америки
13:08  Таджгидромет заявляет, что воздух в Душанбе чистый, но данные, говорят об обратном
13:03  Визит Ван И оккупировал Азию. Пекин создает коалицию против американского лидерства, - С.Строкань
12:38  В Бишкеке возложили цветы к памятнику Панфилову. Дивизия отмечает день рождения
12:21  Клановая экономика: кто виноват в отставке президента Шри-Ланки, - А.Куприянов
12:12  Хунвейбины Токаева отныне будут называться - "Жастар Рухы"
12:06  Казахстан пытается диверсифицировать каналы экспорта нефти в обход России, - EurasiaNet
12:02  Кыргызстан: джейраны возвращаются, но все еще относятся к уязвимым видам
12:00  Персидский треугольник. Владимир Путин встретится в Тегеране с президентами Ирана и Турции, - М.Беленькая
11:59  Новые хозяева и старые порядки: как управляют "Казфосфатом" сыновья Нигматулина
11:57  Банк России отрегулирует исламский банкинг, - Къ
11:56  "Принцесса войны" уничтожает русский язык в Эстонии
11:52  Страх перед Газпромом роняет единую валюту Европы, - О.Самофалова
11:51  Казахский язык не должен оставаться "языком бедности", - Канат Тасибеков
11:50  Токаев рискует повторить судьбу Януковича и Порошенко, - Глеб Простаков
11:45  Президент Шри-Ланки Раджапакса отрекся и сбежал на Мальдивы. Врио президента стал премьер Викрамасингхе
11:42  "Супружеский пенсионный аннуитет" внедрят в Казахстане. Реформаторы, блин-баурсак...
11:34  Лорд на службе у Назарбаева: как связаны Jusan, экономический шпионаж и британская Палата лордов
11:32  Спасут ли американские "хаймарсы" БандерВоинство от разгрома? - А.Уваров
11:31  Зеленский учреждает Укрединомыслие, - Дм.Седов
11:15  Просто бизнес... Правозащитная витрина преступной Узбгруппировки, - Всеволод Большой
11:11  Должность акима Актобе предлагали за 1,5 млн долларов – КазКНБ
09:56  Сбербанк Казахстан возглавил Нурсултан Таскаранов
09:48  Путин разжигает "газовую войну", а Европа уже дрожит от холода, - Абдель Бари Атван
09:39  В фавориты борьбы за пост Бритпремьера выходит экс-помощница фокусника Пенни Мордонт...
08:27  Антикор Кыргызстана (в ранге замглавы КНБ) возглавил полковник Шабданбеков
07:56  Война Миров. Кремль решает проблему лицемерных союзников, - В.Юрицын
07:49  Безвластие. В Ираке предпринимаются отчаянные попытки договориться о кандидатуре главы правительства
07:46  Глава администрации Зеленского Ермак обвинен в работе на Россию
07:43  American Conservative: ЛГБТ превыше всего. Значит, США обречены
00:49  Зачем США отменять тарифы на товары из КНР
00:47  Чем рискует Вашингтон, пытаясь собрать антироссийский нефтяной картель
00:19  В Китае начался бунт вкладчиков. Действия мошенников поставили под удар внутреннюю стабильность, - В.Скосырев
00:14  Борьба за гегемонию: Кыргызстан и ЦА, как часть "Большой игры", - Виктория Гунгер
Вторник, 12.07.2022
22:45  Амеры утверждают, что убили в Сирии очередного "халифа ДАИШ" Махера аль-Агала
21:16  Киргизия вводит госмонополию на производство и импорт этилового спирта
16:20  Бишкек. Задержана председатель совета директоров кооператива "Ихсан Групп ЛТД"
16:17  Горнорудный сектор и чиновники: почему кыр-бизнес обеспокоен действиями власти, - 24.kg
13:16  Ракета компании SpaceX загорелась на старте во время испытаний
13:14  Сердар Бердымухаммедов перетряхнул КабМин - уволены 2 вице-премьера
12:56  ЕвроСоюз не подписывается под дострой таджикского Рогуна
12:47  Траты США на Киев превысили расходы за первые пять лет войны в Афганистане
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   | 
США готовы помешать Ахмаду Масуду бороться с талибами, - Андрей Серенко
00:41 14.07.2022

11.07.2022

Американские и британские эмиссары пытаются очаровать функционеров запрещенной в России организации

Об авторе: Андрей Николаевич Серенко – политолог, обозреватель "НГ".

Соединенные Штаты намерены мешать Фронту национального сопротивления Афганистана (ФНСА) и его лидеру Ахмаду Масуду бороться с режимом запрещенной в РФ террористической организации "Талибан". Официальный комментарий Госдепартамента на этот счет был опубликован на днях в издании Foreign Desk. Заявление представителя американского внешнеполитического ведомства подтверждает информацию, опубликованную ранее "НГ", о том, что Вашингтон готовится к заключению второй политической сделки с талибами.

Госдепартамент США осудил недавние военные успехи Фронта национального сопротивления Афганистана (ФНСА) в борьбе с талибами в северной афганской провинции Баглан. 8 июля Foreign Desk опубликовал крайне любопытный текст под заголовком "Афганские силы сопротивления объявляют о победе над талибами в провинции Баглан, Госдеп США осуждает сопротивление афганцев", в котором была представлена официальная позиция американского дипломатического ведомства: "Мы хотим увидеть появление стабильного и устойчивого политического устройства (в Афганистане) мирными средствами. Мы не поддерживаем организованную насильственную оппозицию талибам, и мы будем препятствовать другим силам делать то же самое". Заявление Госдепартамента США, безусловно, имеет важное значение для понимания афганской стратегии Вашингтона. Оно подтверждает информацию, опубликованную в "НГ" 16 июня с.г., полученную от афганских источников, принимавших участие в закрытых встречах с американскими представителями в конце мая и начале июня. Напомним, тогда в ходе консультаций с афганскими политическими эмигрантами спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст впервые дал понять, что Вашингтон не только не станет бороться с режимом "Талибана" в Кабуле, но и фактически заинтересован в его укреплении и легитимации – через модель инклюзивного правительства.

Однако полтора месяца назад в разговорах с американскими эмиссарами еще не звучала открытая критика в адрес вооруженной антиталибской оппозиции в Афганистане, лидером которой является глава ФНСА Ахмад Масуд. Более того, тот же Томас Уэст приглашал на свои встречи в Турции в том числе представителей Фронта национального сопротивления, рассматривая их как участников нового афганского проекта США – проведения в Вашингтоне большой межафганской конференции, к которой, как ожидается, присоединятся талибы и лидеры всех основных групп афганской политической эмиграции. Итогом этой конференции должна стать вторая политическая сделка США и "Талибана" (первая была заключена в Катаре в конце февраля прошлого года), представители которого продолжили бы играть лидирующую роль в возможном инклюзивном кабинете министров Афганистана.

Заявлением 8 июля Госдепартамент США не только фактически выразил открытую поддержку режиму "Талибана", но и впервые публично обозначил его политическую ценность для Вашингтона. И эта ценность явно выше, чем Фронт сопротивления Ахмада Масуда. Необходимость публичной демонстрации такого выбора связана не со слабостью ФНСА, как можно было подумать, а наоборот, с усиливающимися позициями движения Ахмада Масуда в Северном Афганистане. Пока масудовцы только оборонялись, отбиваясь от натиска талибов в Панджшере и Баглане, американские спикеры помалкивали. Но стоило только бойцам ФНСА в ходе локального наступления на три дня захватить под свой контроль два достаточно крупных сельских населенных пункта в провинции Баглан, выбив оттуда подразделения "Талибана" (по информации источников "НГ", в ходе этой операции талибы потеряли убитыми не менее 12 человек), как сразу же последовала угрожающая реакция Вашингтона.

Заявление Госдепартамента дает основания для нескольких выводов. Во-первых, оказываются правы те наблюдатели, которые видели за крахом режима исламской республики в Афганистане в августе 2021 года и передачей этой страны под контроль талибов закулисную сделку американцев с вождями "Талибана" и их операторами из пакистанских спецслужб. Вашингтон сделал тогда свой стратегический выбор в пользу талибов и сегодня пытается его защитить от поднимающей голову вооруженной антиталибской оппозиции. Во-вторых, оказываются неправы те, кто говорил об американском или британском "следе" в проекте ФНСА, намекая на якобы имеющиеся связи Ахмада Масуда с Лондоном и Вашингтоном. Все оказалось совсем наоборот: американские и британские эмиссары уже несколько месяцев пытаются очаровать функционеров режима талибов в Кабуле и Дохе, обещая "яростным муллам" самые разные гуманитарные, финансово-экономические и политические проекты. Лидеры же ФНСА получили первую желтую карточку от вашингтонского арбитра новой афганской "большой игры".

Новый публичный ход американцев на афганской шахматной доске, конечно, является неприятным эпизодом для архитекторов афганской политики в Москве. До сих пор они сами и обслуживающие их комментаторы горячо убеждали российскую аудиторию в том, что талибы якобы являются последовательными врагами США и Запада в целом и что поэтому Кремлю необходимо как можно скорее признать режим талибов и использовать его против Америки в новой холодной войне. Ради этого творцы российской стратегии в Афганистане не только заласкали главарей и боевиков "Талибана" самыми изысканными политическими комплиментами, но и передали талибам афганское посольство в центре Москвы. Одновременно те же самые глыбы отечественной афганистики не уставали дискредитировать в глазах российского общественного мнения и руководства РФ антиталибское сопротивление во главе со все тем же Ахмадом Масудом. Очевидно, теперь Москве придется в форсированном режиме пересматривать свою афганскую политику (к чему, кстати, мы давно и не раз призывали), поскольку сохранять нынешний курс – значит играть роль полезных идиотов для главного геополитического конкурента России. Продолжать верить в конспирологические сказки на тему "в Афганистане все на самом деле не так, как кажется" – это значит вести заранее проигрышную партию с перспективой весьма печальных последствий для российских интересов в Центральной и Южной Азии.

11.07.22

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1657748460


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Алихан Смаилов вручил Елене Рыбакиной орден "Достық"
- Премьер-Министр РК провел встречу с министром туризма Израиля Йоэлем Развозовым
- Ерлан Карин провел заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом
- Состоялось 9-ое заседание казахстанско-израильской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
- Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета провел очередное заседание по итогам аудита эффективности использования бюджетных средств и активов государства в Акмолинской области
- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 июня 2022 года
- Кадровые перестановки
- Некультурные декорации культуры
- Даурен Абаев: Мы начинаем отсчет интенсивной подготовительной работы к Олимпийским играм
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  