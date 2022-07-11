Как научная элита Европы модернизирует армию Китая. Сенсационная публикация Института Гейтстоуна

00:51 14.07.2022 Владимир Овчинский Юрий Жданов



8 июля 2022 года на сайте Института Гейтстоуна опубликована сенсационная статья старшего научного сотрудника указанного института Джудит Бергман "Европейские ученые расширяют возможности китайских вооруженных сил".



Данные, которые привела Бергман, взорвали мозг у многих крупных чиновников в ЕС и НАТО:



"Новое исследование, проведенное нидерландской платформой для журналистских расследований Follow the Money и десятью другими европейскими СМИ, показало, что европейские ученые "в больших масштабах поделились с китайской армией важными в военном отношении знаниями".



В рамках проекта, известного как China Science Investigation, было собрано 353 000 научных исследований между Европой и Китаем, и было обнаружено, что 2 994 из них были проведены с участием китайских военных, определяемых как "исследования, в которых ученые из западноевропейских университетов сотрудничали с китайскими коллеги, напрямую связанные с институтом, входящим в состав китайской армии".



Более того, за последние десять лет это сотрудничество расширилось по всей Европе. По данным Deutsche Welle , почти половина из 2994 научных работ, оцененных China Science Investigation, была опубликована учеными из элитного китайского Национального университета оборонных технологий (NUDT) в университетах Великобритании, за которыми следуют Нидерланды и Германия. Явная цель NUDT - "укрепить вооруженные силы и нацию".



"NUDT является высшим учреждением Народно-освободительной армии, которая, помимо прочего, известна своими исследованиями в области суперкомпьютеров и гиперзвуковых ракет", - отметила Ребекка Арчесати, научный сотрудник Института китаеведения Меркатора (Merics) в Германии. "Тот факт, что этот конкретный университет так активно участвует в научно-исследовательском сотрудничестве в Европе, должен вызвать сигнал тревоги". Только в Германии с 2000 по начало 2022 года было опубликовано не менее 230 исследовательских статей, в которых китайские военные исследователи сотрудничали с немецкими исследовательскими институтами.



По данным China Science Investigation, "сотрудничество велось во всех областях: от исследований дронов до искусственного интеллекта, от космических путешествий до судоходства и от радаров до подводной связи".



Было также сотрудничество с Китайской академией инженерной физики, известной своими исследованиями в области ядерного и другого оружия.



Только в Нидерландах, где голландские спецслужбы еще в 2010 году предупреждали, что спецслужбы Китая проявляют интерес к высококачественным технологиям и науке, разработанным в Нидерландах, более "90 военных ученых из Китая собрали результаты исследований в голландских университетах и ​​институтах. Они проводили".



Доктор философии Хэ Лэй из NUDT, получивший степень в Делфтском университете в Нидерландах, рассказал китайской газете, что:



"Страна и военные выбрали нас для обучения за границей, чтобы изучать и осваивать новаторские науки и технологии. Таким образом, мы сможем взять на себя тяжелую задачу по укреплению и модернизации армии".



В Дании проект China Science Investigation также выявил 91 исследовательскую статью, в которой китайские военные исследователи сотрудничали с одним или несколькими датскими исследовательскими институтами. В ноябре 2021 года агентство Reuters сообщило, что китайский профессор Гоцзе Чжан, работающий в Копенгагенском университете, проводил генетические исследования с китайскими военными, не раскрывая связи с ними:



"Чжан и студент, которым он руководил, работали с лабораторией Народно-освободительной армии (НОАК) над исследованиями, в которых обезьяны находились на большой высоте, чтобы изучить их мозг и разработать новые лекарства для предотвращения повреждения мозга - приоритет, который НОАК определила для китайских войск, действующих на высоте границы плоскогорья".



Такие исследования могли бы, например, помочь китайским войскам, расквартированным на гористой границе с Индией.



"Западные университеты должны понимать, что у китайских военных ученых есть только один клиент - Народно-освободительная армия", - сказала Politiken Мейя Нувенс, научный сотрудник Международного института стратегических исследований (IISS) в Лондоне.



"Смысл их существования - модернизировать китайскую армию. Ваше исследование показывает, что, хотя ЕС определил Китай как "системного соперника", Европе необходимо сделать больше для защиты наших исследований. Особенно, когда речь идет о технологиях, которые, по нашему мнению, будут иметь решающее значение для будущего войны".



Эти разоблачения вызвали ужас в НАТО, где Дэвид ван Вил, помощник генерального секретаря НАТО по новым вызовам безопасности, говорит, что европейским университетам нужно перестать быть наивными. "Мы заметили, что китайские ученые, связанные с Народно-освободительной армией, а также с китайскими инвестиционными фирмами, очень и очень активны в наших исследовательских экосистемах", - сказал Вил .



"Речь идет о том, чтобы стать менее наивным в отношении того факта, что есть попытка перенести как можно больше знаний из наших исследовательских сообществ обратно в Китай. В моей родной стране, Нидерландах, есть исследователи, которые вместо этого работают над искусственным интеллектом с Huawei, а не с НАТО. Мир перевернулся с ног на голову".



Бергман считает, что в данной ситуации играют роль несколько факторов. Одним из факторов является наивность в сочетании с почти крайней формой небрежности. Например, в одном датском случае китайские ученые из NUDT в течение нескольких лет сотрудничали с Датским техническим университетом (DTU) в области технологий с военным потенциалом, таких как квантовая физика, криптология, оборудование для оптической связи, аккумуляторные технологии и навигационные системы. Несколько датских ученых знали, что имеют дело с китайскими военными учеными, но не считали это проблемой, поскольку "не давали китайцам доступа к конфиденциальной информации".



Обман – еще один фактор, но, опять же, в сочетании с невнимательностью со стороны европейских университетов. Например, в другом датском деле китайский военный инженер, заявив, что он пришел из китайского научно-исследовательского института, которого, как оказалось, не существовало. Он сотрудничал с Ольборгским университетом в Дании в области передовых радиолокационных технологий. На самом деле, инженер был из Университета информационной инженерии Народно-освободительной армии. Проблема, однако, заключалась не только в обмане со стороны инженера, но и в том, что университет не предпринял шагов для проверки полномочий китайского инженера.



Бергман делает обоснованный вывод: "нет сомнений в том, что европейские ученые, сотрудничая с китайскими исследователями, работающими непосредственно на вооруженные силы Китая, внесли свой вклад в ускорение модернизации вооруженных сил Китая".



В ноябре 2021 года генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, выразил обеспокоенность тем, насколько быстро Китай ускорил модернизацию своей армии после испытаний гиперзвукового оружия:



"Если посмотреть, опять же, 40 лет назад у них не было спутников... У них не было межконтинентальных баллистических ракет... У них не было ядерного оружия... У них не было истребителей четвертого или пятого поколения или даже более совершенных истребителей, назад тогда... У них не было флота... Посмотрите, что у них есть сегодня... Итак, если вы посмотрите в целом, испытание гиперзвукового оружия,- это лишь одна из гораздо более широкой картины военного потенциала по отношению к китайцам. Это очень, очень важно. Мы являемся свидетелями одного из крупнейших сдвигов в глобальной геостратегической мощи, свидетелями которых был мир".



По словам Алекса Джоске, независимого исследователя, ранее работавшего в Австралийской стратегической политике, совместные статьи европейских ученых и китайских исследователей, работающих в Народно-освободительной армии Китая, которые были обнаружены China Science Investigation, - это лишь малая часть знаний, накопленных китайскими исследователями. "Что особенно беспокоит, так это то, что количество опубликованных статей составляет лишь одну часть отношений между исследователями".



"На каждую горстку статей, которые мы здесь видим, приходится, вероятно, китайский военный ученый, который работал и учился в европейском университете, где у него сложились отношения и знания. Эти данные - лишь верхушка айсберга".



Китай также инвестировал большие суммы во многие европейские университеты, не в последнюю очередь в Великобританию. Расследование The Times , опубликованное в феврале 2022 года, показало, что британские университеты приняли 240 миллионов фунтов стерлингов от китайских учреждений, многие из которых связаны с военными. Кроме того, всего за шесть лет количество совместных исследований между учеными из Великобритании и китайских институтов, тесно связанных с силами обороны страны, утроилось и превысило 1000.



Недавно журналист-расследователь Дэвид Роуз опубликовал в Unherd статью, в которой рассказал, что один из "самых выдающихся" британских экспертов в области высокотехнологичного оружия, профессор Клайв Вудли из Имперского колледжа Лондона - одного из британских университетов, получивших наибольшее финансирование из Китая - - много лет свободно работал с Китаем:



"Большая часть исследований Вудли финансировалась Министерством обороны. Бывший президент Международного баллистического общества, он работал главным научным сотрудником компании QinetiQ, контролируемой Минобороны, с момента ее создания в 2001 году - когда Минобороны приватизировало собственные лаборатории - до 2018 года. Он консультировал Минобороны по многим ключевым смертоносным системам".



"За последние восемь лет Вудли как минимум семь раз участвовал в семинарах и лекциях для высокопоставленных деятелей оборонной промышленности Китая и университетских факультетов, которые работают с его вооруженными силами. Он также является соредактором двух китайских журналов, финансируемых оружейных фирм. С 2014 года у него было восемь статей, опубликованных в китайских журналах или написанных в соавторстве с китайскими учеными, работающими с китайскими производителями оружия, - самая последняя в 2021 году".



"Это дело вызывает серьезные опасения по поводу сохранности наших военных секретов и уровня сотрудничества между британским экспертом и потенциально враждебным государством", - заявил Том Тугендхат, председатель специального комитета Великобритании по иностранным делам.



Однако, согласно отчету Unherd, министерство обороны отрицало, что деятельность Вудли представляла какой-либо риск.



Его представитель отказался отвечать ни на один вопрос о причастности Вудли к Китаю, за исключением того, что сказал: "У нас есть надежные процедуры, гарантирующие, что контракты на исследования не способствуют зарубежным военным программам, и что лица или организации, имеющие связи с иностранными государствами, не могут получить доступ к нашим конфиденциальным исследованиям... мы гарантируем проведение строгих проверок".



Комментарий:



В удивительном мире живем. НАТО принимает новые стратегические документы, называет в них Китай и Россию главными противниками. И одновременно ведущие университеты и институты Европы оказывают нашим китайским партнерам неоценимую помощь в модернизации НОАК, повышении ее технологического и боевого потенциала.



При этом политическая элита Европы грозит кулаком и России, и Китаю, заявляет, что ставит цель победить нас на Украине, а Китай в потенциальном военном конфликте на Тайване.



Что можно сказать? Пусть все так и продолжается.



А китайским друзьям – пожелать новых успехов в развитии европейской (и, естественно, своей) военной науки.



11.07.22 Источник - zavtra.ru

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