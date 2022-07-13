Стамбульские переговоры по вывозу зерна из Одессы. Очередная мутная сделка?

07:02 14.07.2022

Стамбульские переговоры по вывозу зерна из Одессы закончились как обычно – "нашей добротой-милотой"

13.07.2022

Москва

Елена Острякова.



Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Зерно, Общество, Одесса, ООН, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Турция, Украина



Переговоры России, Украины, Турции и ООН по транзиту украинского зерна состоялись сегодня в Стамбуле.



Об их ходе рассказало минобороны Турции, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



Переговоры России, Украины, Турции и ООН по транзиту украинского зерна состоялись сегодня в Стамбуле....

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Утверждается, что достигнута договоренность об обеспечении совместного контроля в портах и безопасности на маршрутах следования судов с зерном. Очередная встреча российской и украинской делегаций и подписание итогового документа состоятся на следующей неделе. Будет создан координационный центр в Стамбуле.



Генсек ООН Антониу Гутерриш также сообщил, что в ходе сегодняшних переговоров был достигнут значительный успех.



Политолог Марат Баширов полагает, что на самом деле в Стамбуле обсуждались военные вопросы.



"Нам рассказывают про гуманитарку с зерном (мол где-то голодают африканские дети) или про вывод гражданских из зоны боевых действий. И это правда, но всегда это лишь прикрытие для проведения переговоров о гораздо более сложных кейсах: транспортных коридорах (которые не будут бомбить), изменение систем обороны (кто-то должен ослабнуть, но обеспечить вывоз секретных грузов и людей). Да много таких секретов.



Все они и всегда работают под зонтиком нашей доброты-милоты. И часто гарантии даются на самом высоком уровне. Но, на честном слове", – написал он в своем ТГ-канале.



Другой эксперт Сергей Марков полагает, что на переговорах Россию склоняли к обещанию прекращения боевых действий в районе украинских портов на месяц. При этом США собираются ввозить на турецких судах, направленных под загрузку зерна, новые партии оружия. При этом Украина требовала ввода кораблей НАТО, а Россия оговаривал свое право на контроль грузов. Компромисс, по его информации, не был найден.



"Переговоры по украинскому зерну тем временем почти провалились. Потому что вместо соглашения решили встретиться на следующей неделе. Хозяева, Турция, показывают успешность. Дескать, договорились создать координационный центр в Стамбуле. Но факты упрямая вещь, – договоренности нет", – написал Марков.



Одесский политик Вячеслав Азаров утверждает, что главное препятствие с досмотром судов россиянами снято.



"Дабы избежать контрабанды оружия их будет досматривать Турция, надо понимать, ее пограничные войска. Таким образом, Анкара фактически вступает в роль миротворческих сил на одном из театров боевых действий российско-украинской войны, что крупно повышает международный рейтинг Эрдогана. Злые языки уже комментировали, что россияне рассмотрели в снятии блокады прямую выгоду, якобы украинские элиты от жадности распродадут все резервы и к осени голодные бунты откроют второй социальный фронт в этой войне. Надеюсь, на Банковой не допустят такой национальной катастрофы",- переживал он.