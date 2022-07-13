|Таджикистан импортирует 10 из 19 наименований продуктов первой необходимости
07:14 14.07.2022
Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus
Цены на эти товары регулируются государством.
Десять наименований социально значимых товаров и продукции, цены на которые подлежат государственному регулированию, поставляются в Таджикистан из-за границы, сообщил первый заместитель начальника Антимонопольной службы при правительстве Таджикистана Сафарали Курбонзода 13 июля на пресс-конференции в Душанбе.
Цены сдержат, бедных – поддержат?
Он отметил, что Перечень социально значимых товаров и продукции, который был утвержден постановлением правительства в мае 2018 года, содержит 19 наименований.
Курбонзода уточнил, что в 10 наименований импортируемых товаров входят и те, которые производятся в республике с использованием иностранного сырья.
К примеру, пояснил он, импортируется пшеница, из которой внутри республики производятся мука и макароны.
Первоначально в Перечень вошли 16 продовольственных товаров, а в 2019-2020 гг. туда добавили ГСМ (бензин, дизтопливо, сжижений газ), лекарственные препараты и медикаменты, минеральные удобрения.
Антимонопольная служба будет определять верхнюю планку стоимости указанных в списке товаров и продукции на определенный период (два-три месяца) в случае, если цены в течение одного месяца необоснованно будут повышены на 20 и более процентов.
Если же выяснится, что такое ценообразование является вполне обоснованным, ведомство не будет вмешиваться.
На данный момент Перечень содержит 19 наименований товаров или товарных групп, в частности:
1. Мука (1 и 2 сорта)
2. Хлебобулочные изделия (из муки 1 и 2 сорта)
3. Макаронные изделия
4. Пшеница
5. Рис
6. Картофель
7. Овощи (морковь, лук, капуста)
8. Сахар и сахарный песок
9. Растительное (хлопковое, подсолнечное) и сливочное масло
10. Молочная продукция (молоко, кефир, сметана, творог)
11. Чечевица, горох, гречка, фасоль, ячмень
12. Мясо (говядина, баранина, птичье)
13. Куриное яйцо
14. Соль
15. Чай (черный и зеленый)
16. Детское питание
17. ГСМ (бензин, дизтоплива, сжижений газ)
18. Лекарственные препараты и медикаменты
19. Минеральные удобрения