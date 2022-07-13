Таджикистан импортирует 10 из 19 наименований продуктов первой необходимости

07:14 14.07.2022

Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus



Цены на эти товары регулируются государством.



Десять наименований социально значимых товаров и продукции, цены на которые подлежат государственному регулированию, поставляются в Таджикистан из-за границы, сообщил первый заместитель начальника Антимонопольной службы при правительстве Таджикистана Сафарали Курбонзода 13 июля на пресс-конференции в Душанбе.



Цены сдержат, бедных – поддержат?

Он отметил, что Перечень социально значимых товаров и продукции, который был утвержден постановлением правительства в мае 2018 года, содержит 19 наименований.



Курбонзода уточнил, что в 10 наименований импортируемых товаров входят и те, которые производятся в республике с использованием иностранного сырья.



К примеру, пояснил он, импортируется пшеница, из которой внутри республики производятся мука и макароны.



Первоначально в Перечень вошли 16 продовольственных товаров, а в 2019-2020 гг. туда добавили ГСМ (бензин, дизтопливо, сжижений газ), лекарственные препараты и медикаменты, минеральные удобрения.



Антимонопольная служба будет определять верхнюю планку стоимости указанных в списке товаров и продукции на определенный период (два-три месяца) в случае, если цены в течение одного месяца необоснованно будут повышены на 20 и более процентов.

Если же выяснится, что такое ценообразование является вполне обоснованным, ведомство не будет вмешиваться.



На данный момент Перечень содержит 19 наименований товаров или товарных групп, в частности:



1. Мука (1 и 2 сорта)



2. Хлебобулочные изделия (из муки 1 и 2 сорта)



3. Макаронные изделия



4. Пшеница



5. Рис



6. Картофель



7. Овощи (морковь, лук, капуста)



8. Сахар и сахарный песок



9. Растительное (хлопковое, подсолнечное) и сливочное масло



10. Молочная продукция (молоко, кефир, сметана, творог)



11. Чечевица, горох, гречка, фасоль, ячмень



12. Мясо (говядина, баранина, птичье)



13. Куриное яйцо



14. Соль



15. Чай (черный и зеленый)



16. Детское питание



17. ГСМ (бензин, дизтоплива, сжижений газ)



18. Лекарственные препараты и медикаменты



19. Минеральные удобрения