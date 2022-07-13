 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 14.07.2022
11:04  Экс-аким казахстанского Кентау осужден на 10 лет колонии
11:01  Казахстанские авиакомпании обвиняются в спекуляции ценами на билеты
09:47  Визит президента США в Саудовскую Аравию обречен на провал, - Рами Аль-Шаер
09:32  Обыкновенный американский фашизм. Реальные истоки коричневой чумы, - Владимир Овчинский
09:05  Новый курс: в Конституции Узбекистана планируется изменить половину статей
08:51  Пришла пора переселять русских из Казахстана – экс-депутат Госдумы Шерин
07:19  В сенате США произошла стычка из-за абортов для беременных мужчин, - USA Today

07:14  Таджикистан импортирует 10 из 19 наименований продуктов первой необходимости
07:02  Стамбульские переговоры по вывозу зерна из Одессы. Очередная мутная сделка?
01:47  Кто управляет китайской экономикой – компартия или кто-то еще? - В.Катасонов
00:51  Как научная элита Европы модернизирует армию Китая. Сенсационная публикация Института Гейтстоуна
00:41  США готовы помешать Ахмаду Масуду бороться с талибами, - Андрей Серенко
00:37  США и Китай усиливают противоборство в Океании, - Владимир Скосырев
00:14  Измена Зеленского и украинская катастрофа, - Ростислав Ищенко
00:08  Киікті атпа! Не стреляйте в священную антилопу Великой Степи, это – тотем казахов
00:07  The National Interest: Почему Путин не пойдет на попятный на Украине
00:03  При попытке нелегально бежать в РФ задержан казахстанский генерал и "заговорщик" Нурлан Масимов
00:00  КНДР официально признала Донецкую и Луганскую Республики
Среда, 13.07.2022
13:13  Служба связи Таджикистана выдала прошлогодние показатели за достижения нынешнего года
13:10  The National Interest: Украина спровоцировала войну внутри Америки
13:08  Таджгидромет заявляет, что воздух в Душанбе чистый, но данные, говорят об обратном
13:03  Визит Ван И оккупировал Азию. Пекин создает коалицию против американского лидерства, - С.Строкань
12:38  В Бишкеке возложили цветы к памятнику Панфилову. Дивизия отмечает день рождения
12:21  Клановая экономика: кто виноват в отставке президента Шри-Ланки, - А.Куприянов
12:12  Хунвейбины Токаева отныне будут называться - "Жастар Рухы"
12:06  Казахстан пытается диверсифицировать каналы экспорта нефти в обход России, - EurasiaNet
12:02  Кыргызстан: джейраны возвращаются, но все еще относятся к уязвимым видам
12:00  Персидский треугольник. Владимир Путин встретится в Тегеране с президентами Ирана и Турции, - М.Беленькая
11:59  Новые хозяева и старые порядки: как управляют "Казфосфатом" сыновья Нигматулина
11:57  Банк России отрегулирует исламский банкинг, - Къ
11:56  "Принцесса войны" уничтожает русский язык в Эстонии
11:52  Страх перед Газпромом роняет единую валюту Европы, - О.Самофалова
11:51  Казахский язык не должен оставаться "языком бедности", - Канат Тасибеков
11:50  Токаев рискует повторить судьбу Януковича и Порошенко, - Глеб Простаков
11:45  Президент Шри-Ланки Раджапакса отрекся и сбежал на Мальдивы. Врио президента стал премьер Викрамасингхе
11:42  "Супружеский пенсионный аннуитет" внедрят в Казахстане. Реформаторы, блин-баурсак...
11:34  Лорд на службе у Назарбаева: как связаны Jusan, экономический шпионаж и британская Палата лордов
11:32  Спасут ли американские "хаймарсы" БандерВоинство от разгрома? - А.Уваров
11:31  Зеленский учреждает Укрединомыслие, - Дм.Седов
11:15  Просто бизнес... Правозащитная витрина преступной Узбгруппировки, - Всеволод Большой
11:11  Должность акима Актобе предлагали за 1,5 млн долларов – КазКНБ
09:56  Сбербанк Казахстан возглавил Нурсултан Таскаранов
09:48  Путин разжигает "газовую войну", а Европа уже дрожит от холода, - Абдель Бари Атван
09:39  В фавориты борьбы за пост Бритпремьера выходит экс-помощница фокусника Пенни Мордонт...
08:27  Антикор Кыргызстана (в ранге замглавы КНБ) возглавил полковник Шабданбеков
07:56  Война Миров. Кремль решает проблему лицемерных союзников, - В.Юрицын
07:49  Безвластие. В Ираке предпринимаются отчаянные попытки договориться о кандидатуре главы правительства
07:46  Глава администрации Зеленского Ермак обвинен в работе на Россию
07:43  American Conservative: ЛГБТ превыше всего. Значит, США обречены
00:49  Зачем США отменять тарифы на товары из КНР
00:47  Чем рискует Вашингтон, пытаясь собрать антироссийский нефтяной картель
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
Таджикистан импортирует 10 из 19 наименований продуктов первой необходимости
07:14 14.07.2022

Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus

Цены на эти товары регулируются государством.

Десять наименований социально значимых товаров и продукции, цены на которые подлежат государственному регулированию, поставляются в Таджикистан из-за границы, сообщил первый заместитель начальника Антимонопольной службы при правительстве Таджикистана Сафарали Курбонзода 13 июля на пресс-конференции в Душанбе.

Цены сдержат, бедных – поддержат?
Он отметил, что Перечень социально значимых товаров и продукции, который был утвержден постановлением правительства в мае 2018 года, содержит 19 наименований.

Курбонзода уточнил, что в 10 наименований импортируемых товаров входят и те, которые производятся в республике с использованием иностранного сырья.

К примеру, пояснил он, импортируется пшеница, из которой внутри республики производятся мука и макароны.

Первоначально в Перечень вошли 16 продовольственных товаров, а в 2019-2020 гг. туда добавили ГСМ (бензин, дизтопливо, сжижений газ), лекарственные препараты и медикаменты, минеральные удобрения.

Антимонопольная служба будет определять верхнюю планку стоимости указанных в списке товаров и продукции на определенный период (два-три месяца) в случае, если цены в течение одного месяца необоснованно будут повышены на 20 и более процентов.
Если же выяснится, что такое ценообразование является вполне обоснованным, ведомство не будет вмешиваться.

На данный момент Перечень содержит 19 наименований товаров или товарных групп, в частности:

1. Мука (1 и 2 сорта)

2. Хлебобулочные изделия (из муки 1 и 2 сорта)

3. Макаронные изделия

4. Пшеница

5. Рис

6. Картофель

7. Овощи (морковь, лук, капуста)

8. Сахар и сахарный песок

9. Растительное (хлопковое, подсолнечное) и сливочное масло

10. Молочная продукция (молоко, кефир, сметана, творог)

11. Чечевица, горох, гречка, фасоль, ячмень

12. Мясо (говядина, баранина, птичье)

13. Куриное яйцо

14. Соль

15. Чай (черный и зеленый)

16. Детское питание

17. ГСМ (бензин, дизтоплива, сжижений газ)

18. Лекарственные препараты и медикаменты

19. Минеральные удобрения

Источник - asiaplustj.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1657772040


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Государственный советник провел заседание комиссии по подготовке и проведению 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынулы
- Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии
- О молодежной политике и партии "Аманат"
- О демографической ситуации за январь-май 2022 года
- Е. Тугжанов встретился с делегатами и участниками VI Cъезда Молодежного крыла партии "AMANAT"
- Казахстан не планирует ограничивать ввоз автомобилей из-за рубежа
- Перспективы укрепления политического и экономического сотрудничества обсуждены с делегацией Европейского союза
- Полицейские Кокшетау подозреваются в получении 50 тысяч долларов США за обещание закрыть уголовное дело
- О задержании Н.Масимова
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  