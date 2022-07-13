В сенате США произошла стычка из-за абортов для беременных мужчин, - USA Today

07:19 14.07.2022

На слушаниях в конгрессе США по вопросу отмены прав на аборты произошла перепалка между сенатором-республиканцем Джошем Хоули и профессором юриспруденции Калифорнийского университета в Беркли Хиарой Бриджс из-за спора о возможности мужчин беременеть. Об этом пишет USA Today.



Конгрессмен обратил внимание на неточность формулировок эксперта относительно граждан США, которых затрагивает вопрос запрета права прерывания беременности.



"Вы говорите о людях с возможностью забеременеть, это женщины?" - спросил Хоули.



На утверждение Бриджс про мужчин-трансгендеров, также "способных забеременеть", законодатель попросил эксперта уточнить, кому, по ее мнению, принадлежит право на прерывание беременности.



"Я хочу подчеркнуть, что ваши вопросы трансофобные и они провоцируют людей на насилие из-за того, что вы их не признаете", - парировала Бриджс.



Сенатор выразил недоумение, каким образом он может подстрекать людей на агрессию своими словами.

"Считаете ли вы, что мужчины могут забеременеть?" - обратилась к нему профессор.



Хоули ответил отрицательно и добавил, что, по его мнению, мужчины не могут забеременеть.



"То есть вы отрицаете, что трансгендеры существуют. Спасибо", - резко высказалась Бриджс, не пытаясь скрыть эмоций.



В ответ Хоули поинтересовался, в таком ли категоричном стиле профессор проводит свои занятия, или ее студенты все же имеют право задавать вопросы. Его оппонентка иронично заявила, что сенатору не помешало бы посетить ее лекции, на которых он "мог бы чему-нибудь научиться".



Контролируемый консерваторами Верховный суд через пересмотр прецедентного дела "Роу против Уэйда" 1973 года отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности и позволил американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу. Почти половина из 50 штатов планируют запретить или существенно ограничить аборты на своей территории.



До сих пор американским властям не разрешалось регулировать прерывание беременности в течение ее первого триместра, а на протяжении второго административное вмешательство допускалось только в интересах сохранения здоровья матери.



Байден назвал решение Верховного суда об отсутствии конституционного права на аборты ужасным и пообещал, что не только женщины, но и американские мужчины почувствуют его последствия.