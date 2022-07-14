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Новый курс: в Конституции Узбекистана планируется изменить половину статей
09:05 14.07.2022

В чем суть предложенной президентом Мирзиеевым реформы

14 июля 2022,
Анастасия Ершова Екатерина Милицкая

До референдума по конституционной реформе в Узбекистане осталось несколько дней: общественное обсуждение, которое должно было завершиться 4 июля, продлили до 15-го. На важности общественной дискуссии по поводу масштабных конституционных изменений, предложенных ведущими политическими партиями страны, настаивал президент страны Шавкат Мирзиеев. Какие перемены ждут политическую систему Узбекистана и почему именно сегодня она стала актуальной, - в материале "Известий".

Новое время - новый закон
О необходимости конституционной реформы президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заговорил еще в ноябре 2021 года, в день инаугурации на второй президентский срок. "Если мы посмотрим на мировой опыт, то мы увидим, что во многих государствах в период кардинальных перемен проводились конституционные реформы", - отметил он в своей инаугурационной речи.

Действительно, в последние годы Узбекистан активно шел по пути реформ, которые, по мнению миссии ОБСЕ, "постепенно привели к положительным изменениям". Закономерно, что развитие государства со временем потребовало изменений в законодательстве, в том числе в Основном законе, принятом в 1992 году и нуждающемся в переменах, отвечающих на вызовы современности.

Инициатором изменений стала Либерально-демократическая партия Узбекистана, которую поддержали партия "Миллий тикланиш", а затем и другие политические движения, и общественные организации. В конце июня Мирзиеев на встрече с конституционной комиссией отметил, что современная ситуация требует принятия безотлагательных стратегических решений, реагирования на усиление мировых процессов трансформации и конкуренции. Он подчеркнул, что за короткое время облик узбекского общества кардинально изменился. Это коснулось всех важных общественных сфер - политико-правовой, социально-экономической и духовно-культурной.

В данной ситуации конституционная реформа стала закономерным этапом в решении новых задач развития страны. "Принятие поправок в Конституцию - это, по сути, результат преодоления разрыва между тем, что декларирует главный закон страны, и принятой общественной практикой. Если оставить такой разрыв без внимания, это неизбежно приведет к серьезным последствиям, - отмечает ведущий научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук Сергей Чиркин. - Конституция обеспечивает стабильность правовой, политической и экономической систем и общественных устоев. Но излишняя негибкость Основного закона страны способна спровоцировать застой и невозможность развития государства в условиях постоянного меняющегося мира".

Светский путь
Проект изменений в Конституцию Узбекистана, подготовленный специальной конституционной комиссией, достаточно масштабен: он содержит 170 поправок и предполагает изменение каждой второй статьи. Есть среди них и весьма серьезные изменения, в частности касающиеся характера власти в стране и полномочий некоторых ее институтов. Одно из важнейших - декларирование светского характера узбекского государства. "Если мы посмотрим на те поправки, которые были внесены, то в них есть моменты, которые давно для Узбекистана казались насущными и важными, - отметил эксперт по Центральной Азии, основатель агентства "Фергана.ру" Даниил Кислов. - Например, в Конституции появятся слова "светское государство". Кроме того, значимыми являются предложения наложить запрет на вмешательство в работу адвокатов, а также сделать судей несменяемыми, заявил эксперт.

В общей сложности изменения в Конституцию должны затронуть четыре основных направления: права и свободы граждан, устройство гражданского общества, социальные гарантии, а также развитие и взаимоотношение демократических институтов. Направленность реформ на развитие прав и свобод человека отражена в обновленном варианте преамбулы к Конституции, где появились слова о приверженности национальным и общечеловеческим ценностям, о построении социального и светского государства.

Общие формулировки дополняются конкретными мерами. К примеру, новые ст. 26-1 и 26-2 устанавливают право пользоваться помощью адвоката по своему выбору, о доступе к правосудию и компенсации государством причиненного ущерба, о случаях, при которых закон имеет или не имеет обратную силу. Обновленная ст. 116 предусматривает, что каждому гражданину гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи, которая в случаях, предусмотренных законом, оказывается бесплатно.

В новой редакции Конституции также прописаны положения, актуальные в условиях цифровизации: о праве на доступ к интернету и свободном пользовании им; о праве каждого на ознакомление с данными, собранными о нем государственными органами, органами самоуправления и любыми организациями; о праве требовать исправления недостоверных данных и на уничтожение незаконно собранных данных.

Гражданское общество и демократия
Значимым направлением развития узбекской Конституции по итогам реформы должно стать развитие демократических институтов и институтов гражданского общества. Характерно, что в Конституции Узбекистана впервые должны появиться понятия самоуправления граждан и гражданского общества. Так, название третьего раздела Конституции теперь будет звучать так - "Гражданское общество и личность". По замыслу авторов конституционной реформы целью развития гражданского общества должно стать "обеспечение гражданского мира, межнационального и межконфессионального согласия и толерантности".

Политическую сферу страны также ждут изменения. В частности, расширяются полномочия парламента - олий мажлиса - по формированию правительства и парламентскому контролю его деятельности. Законодателям передаются некоторые полномочия президента, касающиеся назначений и освобождений должностных лиц. Одновременно расширяются отдельные полномочия правительства в сфере текущего управления.

По мнению экспертов, данные изменения подтверждают приверженность нынешней власти страны демократическим ценностям. "Модель правления Каримова предполагала единоличную форму власти, - утверждает директор информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве МГУ Дарья Чижова. - У Мирзиеева совершенно другая политика, направленная на максимальное включение в мировое сообщество".

На перекрестке Востока и Запада

Авторы конституционной реформы очевидным образом делают акцент на максимальном развитии в стране традиционных демократических институтов. Действительно, реформа местного самоуправления, общественный контроль деятельности государственных органов, разделение их полномочий - это фактически классические основы демократического управления. Помимо того в узбекскую Конституцию впервые вводится понятие "самоуправление граждан". Однако во многом новации наследуют и самобытным традициям узбекского социума.

"Мы видим, как экономические кризисы, социальные кризисы, политические кризисы охватываются даже те страны, которые традиционно считались стабильными, благополучными, устойчивыми. В этих условиях практически все государства пытаются выработать свои механизмы защиты от хаоса. Кто-то идет по пути либерализации Основного закона страны. Какие-то страны, наоборот, делают ставку на традиционные ценности, усиление государственных институтов, приоритет национальных законов над международным правом", - считает политолог, руководитель Агентства стратегических коммуникаций Вадим Самодуров.

Обновленная редакция Конституции предполагает реформу законодательной инициативы: теперь граждане в количестве не менее 100 тыс. человек будут иметь возможность внести свои законодательные предложения в законодательную палату олий мажлиса. Однако, подчеркивается в документе, институты гражданской демократии должны действовать, исходя из "исторических особенностей развития, а также национальных и духовных ценностей, местных обычаев и традиций". И это, утверждают эксперты, вполне закономерно. "Европейский путь и азиатский - это разные цивилизации. Первый формировался веками, его инструменты - религия и массовая культура, видоизменяющаяся с учетом времени. Все это оказывает главное воздействие на менталитет, ценности. Азиатский путь консервативен, азиатский менталитет разительно отличается от западного и в целом в нем сохранилось больше морали", - подчеркивает социолог и политолог Михаил Галицкий.

Источник - iz.ru
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