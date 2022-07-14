Обыкновенный американский фашизм. Реальные истоки коричневой чумы, - Владимир Овчинский

09:32 14.07.2022 Обыкновенный американский фашизм. Реальные истоки коричневой чумы

Владимир Овчинский

14.07.22



11 июля 2022 года по инициативе России проведено неформальное заседание Совбеза ООН, посвященное борьбе с нацизмом на Украине.



"Наши западные коллеги абсолютно были безоружны и ничего, кроме осуждения специальной военной операции и действий на Украине, в общем-то сказать не могли, потому что факты, которые мы приводили, в том числе с помощью видеоматериалов и фотоматериалов, которые в Совбезе на формальных заседаниях обычно не показывают, эти материалы были очень убедительными, и сложно было как-то оппонировать нам", - сказал по итогам заседания первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире телеканала "Россия-24".



Россия инициировала это мероприятие, чтобы продемонстрировать мировому сообществу состояние нацизма на Украине и объяснить, как он появился.



Со слов Полянского, на встрече присутствовали дипломаты западных стран, в том числе США и Великобритании. Они, в частности, снова обвинили Россию в "дезинформации и искажении истории".



Действительно, полезно вспоминать об истории в острые периоды истории. Особенно это касается истинных корней фашизма и на сегодняшней Украине, и, в целом в мире.



Аксиомой для всех, кто учился в советских школах и вузах было то, что фашизм зародился в Италии, связан с именем Бенито Муссолини. Гитлера часто считают его последователем, который в своей человеконенавистнической теории превзошел своего итальянского друга.



Но откуда у Гитлера взялась эта теория ненависти, за которую даже Муссолини называл его сумасшедшим?



"Майн Кампф" и Американское Евгеническое Общество



На этот вопрос попытался ответить американский историк, лауреат нескольких престижных международных премий Эдвин Блэк.



В книге "Война против слабых" (2003 год) он пишет:



"Концепцию "очищения расы" выдумал не Гитлер. Она зародилась в США за четверть века до прихода Гитлера к власти. Эта идея - результат деятельности Американского Евгенического Общества (АЕО). Гитлер узнал об идеях Евгеники из американских источников, о чем сам написал в "Майн Кампф".



Евгеника с самого своего зарождения (1883 год, английский антрополог, психолог и основоположник биометрии Фрэнсис Гальтон, кузен Ч. Дарвина) была нацелена на "очищение" человечества от всех элементов, не совпадающих с Арийским стереотипом. Гальтон выдвинул гипотезу о том, что отпрыск талантливых родителей по способностям должен значительно их превосходить и подтвердил ее наблюдениями над представителями нескольких выдающихся семейств".



"В США 27 штатов узаконили в начале XX века практику насильственной стерилизации, сегрегации рас и ограничений на право вступления в брак.



В итоге, в США были насильно стерилизованы около 60 тысяч человек, тысячам других запретили вступить в брак, насильно направили в заключение или ущемили такими способами, о которых мы только сейчас начинаем узнавать".

Блэк на фактах доказывает, что Евгеника никогда не вышла бы за рамки эксцентричных салонных дискуссий, если бы не было ее щедрого финансирования "филантропами" - прежде всего, Институтом Карнеги, Фондом Рокфеллера и Фондом Гарримана. Евгенические исследования велись в престижнейших Университетах - Харварде, Йейле и Принстоне. Как было установлено впоследствии, исследователи-евгенисты часто фальсифицировали статистику, чтобы подогнать ее под заданные выводы.



"Институт Карнеги организовал в Колд-Спринг-Харборе на Лонг Айленде в штате Нью-Йорк лабораторный комплекс, ставший центром АЕО. В этом центре были собраны миллионы учетных карточек на рядовых американцев, а АЕО методично планировало "удаление" целых семей, родов и даже народов.



Из Колд-Спринга велась настойчивая пропаганда в законодательных органах, в правительственных агентствах помощи нуждающимся и общественных организациях США.



Фонд Гарримана платил локальным благотворительным организациям, например, Нью-Йоркскому Бюро Промышленности и Иммиграции, чтобы они выделяли из потока просителей иммигрантов определенных "нежелательных" групп (евреев, итальянцев и др.) и сдавали их властям для последующей фильтрации, депортации, ареста или насильственной стерилизации. Фонд Рокфеллера помог основать и финансировать немецкие Евгенические организации (в частности, ту, которая послала доктора Менгеле работать в Освенцим)".



Идеи евгеники проникли в США в начале XX века, практически одновременно с идеями генетической теории Грегора Менделя о наследственности. Приверженцы евгеники фанатично верили, что менделевская генетическая концепция, объясняющая передачу цвета и размер лепестков растений, способна объяснить и предсказать не только физические и интеллектуальные, но и моральные и социальные характеристики человека.



В конце ХIХ начале XX века Америка была потрясена мощными волнами иммиграции вызванной революциями и войной в Европе. Кроме того, обострились расовые конфликты, вызванные пост-Реконструкционным хаосом на Юге. Напуганная американская элита, утописты и так называемые "прогрессисты" сплавила свои расовые фобии и классовые предрассудки с естественным стремлением сделать мир лучше, и превратила евгенику Гальтона в репрессивную, расистскую идеологию. Их объявленной целью стало - населить Землю светловолосыми и голубоглазыми представителями нордической расы за счет сокращения или полного искоренения всех остальных.



В процессе очищения мира, американские евгенисты намеревались искоренить негров, остатки индейцев, латиноамериканцев, славян, евреев, темноволосых бедняков и больных наследственными заболеваниями.



Методы они избрали такие:

- определение "поврежденных" генеалогических деревьев,

- подвергание их членов пожизненной сегрегации

- стерилизация с целью уничтожения ослабленных родов.



Блэк пишет, что еще в 1911 году Американская Ассоциация Улучшения Породы издала "Доклад об Изучении Лучших Практических Методов Избавления от Дефективной Спермы в Популяции Человека" (финансированный Институтом Карнеги).



В Докладе предлагались 18 методов решения проблемы. Под номером 8 шла эвтаназия, для которой предлагалось "гуманное и дешевое средство - газовая камера". Улучшатели Породы с сожалением отмечали, что легальные условия для повсеместного применения эвтаназии пока еще не созрели.



Поэтому, в качестве основного решения предлагалось быстрое распространение принудительной сегрегации и стерилизация. Плюс создание барьеров ко вступлению в брак.



Eвгенику поддерживали такие выдающиеся американцы, как президент Вудро Вильсон, изобретатель телефона Александр Белл, нобелевский лауреат, физик Роберт Милликен, феминистка Маргарет Сэнгер.



Верховный Суд США признал евгенику элементом национальной политики. В печально известном решении 1927 года "Бак против Белла" Верховный Судья Оливер Венделл Холмс так изложил мнение суда: "Миру будет лучше, если вместо ожидания казни дегенеративного потомства за совершенные им преступления, или его голодной смерти из-за собственной тупости, общество предотвратит появление на свет тех, кто очевидно не подходит для продолжения рода. Трех поколений имбецилов вполне достаточно, чтобы вынести подобное суждение о семействе".



Любопытно, что этот аргумент Холмса цитировался защитой нацистов на Нюрнбергском Процессе.



В 1924 году, Гитлер пишет "Майн Кампф", в которой не только активно использует евгеническую терминологию взятую у американских учителей, но и демонстрирует глубокие познания в самой ее сути. Гитлер писал: "Сегодня существует лишь одна страна, в которой видно, пусть и в зачаточном состоянии, общественное движение в направлении лучшей концепции иммиграционной модели. Конечно, это не наша "образцовая" Германия, а США". Единственной терминологической инновацией Гитлера был отказ от американизма "Нордическая Раса" (куда включались не только немцы, но и французы и даже ирландцы и иногда итальянцы); взамен Гитлер использовал термины "Германская" или "Арийская Раса".



Гитлер с гордостью рассказывал своим соратникам о том, как детально он изучал американское евгеническое законодательство: "Я с огромным интересом изучил законы ряда американских штатов, нацеленные на предотвращение размножения людей, чье потомство будет по всей вероятности бесполезным или того хуже".



Вождю американских евгенистов - Мэдисону Гранту растроганный фюрер даже написал письмо, в котором назвал его расистскую евгеническую книжку "Путь великой расы" своей "библией". Заместителю Гитлера - Гессу принадлежит афоризм: "Нацизм - это прикладная биология". Евгенику в Германии называли "расовой гигиеной".



Евгеника, расовая чистота и расовое доминирование арийцев сделались главными идеологическими движущими силами гитлеровского нацизма. И американская борьба за чистоту "высшей расы" быстро трансформировалась в Германии в маниакальный крестовый поход против рас "низших". Нацистские врачи сделались генералами этой войны против евреев, цыган, славян, гомосексуалистов, больных и других обитателей Европы, которых заклеймили "неполноценными". Врачи эти создали "теорию", формулы, графики и даже лично занимались селекцией жертв для стерилизации, эвтаназии, изоляции и массовых казней.



По данным Блэка, уже в 1920-е годы ученые из Института Карнеги поддерживали тесные личные и профессиональные связи с германскими коллегами.



Во время первой декады Рейха, американские евгенисты горячо приветствовали Гитлеровскую практику, как логическое завершение нескольких десятилетий их собственных "открытий" и усилий.



В 1934 году по случаю 10 летнего юбилея Виргинского Штатного Закона "О Стерилизации", доктор Джозеф де-Жарнетт - директор Виргинского Штатного Госпиталя пожаловался в газете "Ричмонд Таймс-Диспэтч": "Немцы опережают нас в нашей собственной игре, количество ежемесячных стерилизаций в Германии перевалило за 5 тысяч".



Леон Уитни, исполнительный секретарь Американского Евгенического Общества, сказал: "Пока мы тут осторожно ходили на цыпочках, немцы назвали кошку кошкой".



Вернувшись из поездки в Германию, лидер калифорнийского движения евгеников, банкир Чарлз Гете радостно сообщил биологу Чарлзу Давенпорту: "Вам будет интересно узнать, что ваша работа сыграла важную роль для формирования мнений целой группы интеллектуалов, стоящих за Гитлером и использующих Ваши эпохальные идеи на практике. Везде я чувствовал, что на их мнение очень сильно повлияла американская научная мысль. ...Мой дорогой друг, я хочу, чтобы Вы осознали, что Ваши идеи побудили к активности Правительство 60-миллионной нации!"



Гете с восторгом отметил, что немцы за 2 года стерилизовали больше народу, чем Калифорния за четверть века.



Помимо научной поддержки, Америка помогала германской Евгенике и материально.



К 1926 году Фонд Рокфеллера дал 410 тысяч долларов - почти 4 миллиона долларов по нынешнему курсу - сотням немецких евгеников.



Например, в мае 1926 года, Германский Институт Психиатрии (при Институте Кайзера Вильхелма) получил 250 тысяч долларов. Одним из ведущих психиатров этого Института был Эрнст Рудин, ставший директором и архитектором Гитлеровского плана медицинских репрессий.



Другим евгеническим заведением был Институт Мозга (при Институте Кайзера Вильхелма), с 1915 до 1929 года располагавшийся в единственной комнате. Все изменилось, когда в 1929 году - году начала Великой Депрессии, поступили 317 тысяч долларов из Фонда Рокфеллера. Они позволили Институту построить большое здание и занять ведущее место в Германской расовой биологии. В течение следующих лет Институт получил еще несколько дополнительных грантов. Институт Мозга, который возглавлял тоже Эрнст Рудин, стал главным координатором и исполнителем убийственных экспериментов и других исследований над евреями, цыганами и другими жертвами режима, включая больных немцев.



Начиная с 1940 года тысячи немцев были взяты из домов престарелых, психиатрических клиник и других заведений по уходу за хронически больными и посланы в газовые камеры. По сохранившимся документам, таким образом было убито от 50 тысяч до 100 тысяч этнических немцев.



Немалую финансовую поддержку Фонд Рокфеллера оказал и берлинскому Институту Антропологии, Наследственности Человека и Евгеники, который продолжил длившиеся десятилетиями эксперименты американских коллег на близнецах. Но в Германии эти эксперименты вышли на беспрецендентный уровень. 13 мая 1932 года (еще до прихода Гитлера к власти) Фонд Рокфеллера послал следующую радиограмму из Нью-Йорка в свой Парижский филиал: "9 тысяч долларов на 3 года Германскому Институту Антропологии для исследования близнецов и влияния токсинов зародышевой плазмы на последующие поколения".



До 1935 года этот Институт возглавлял Отмар Фрайхер фон Фершуер, слывший героем в кругу Американских Евгенистов. Однако в 1935 году Фершуер покинул Институт и основал "конкурирующее" евгеническое заведение во Франкфурте. После чего исследования на близнецах в Германии буквально испытали взрыв, благодаря Правительственному Декрету "О Мобилизации Близнецов". В том же году Фершуер написал редактируемом им в евгеническом журнале "Дер Эрбартц", что "Германская война приведет к окончательному решению еврейского вопроса".



Многолетним сотрудником Фершуера был доктор Йозеф Менгеле. 30 мая 1943 года Менгеле прибыл на работу в Освенцим. Фершуер написал в Германское Научное Общество: "Мой сотрудник, Доктор Йозеф Менгеле (MD, PhD) присоединился к этому направлению исследований. В данное время он работает врачом в концлагере Аушвиц в ранге Гауптштурмфюрера СС. Он проводит антропологические эксперименты над различными расовыми группами, содержащимися в этом концлагере с разрешения Рейхсфюрера СС". Менгеле начал систематические поиски близнецов в скотских вагонах, привозивших людей со всей Европы. Над жертвами были проведены чудовищные эксперименты, которые тщательно документировались и посылались для оценки в Институт Фершуера. Зачастую, трупы, глаза и другие части тел посылались в Берлин в другие евгенические Институты.



Фонд Рокфеллера прервал финансирование всех центров изучения Евгеники в Европе еще до начала Второй Мировой Войны. Однако, джинн уже был выпущен из бутылки. Исследования велись полным ходом на протяжении всей Войны.



А теперь об американской евгенике!



Уже после Второй мировой войны, после Нюрнбергского процесса, 20 тысяч американцев были евгенически стерилизованы правительствами штатов и федеральными программами действующими на Индейских Резервациях и в Пуэрто-Рико".



IBM и Холокост



В книге "IBM и Холокост" (2001 года) Эдвин Блэк расследует факты тесного сотрудничества немецкого филиала американской IBM-IT-компании во главе с американским бизнесменом Томасом Дж. Уотсоном с Гитлером и нацистским режимом, в результате которой отслеживались сотни евреев для их направления в гетто, использования их рабского труда и, в конечном счете, их уничтожения, за что в итоге в 1937 году Уотсон был награжден нацистами медалью ордена Немецкого орла.



В книге Эдвина Блэка "IBM и Холокост" представлена хронология стратегического союза технологической компании IBM с нацистской Германией, начавшегося в 1933 году, в первые недели прихода Гитлера к власти, и продолжавшегося на протяжении всей Второй мировой войны. По мере того, как Третий рейх приступал к осуществлению своего плана завоевания и геноцида, IBM и ее дочерние компании помогали шаг за шагом создавать благоприятные технологии, начиная с программ идентификации и каталогизации 1930-х годов и заканчивая программами отбора 1940-х годов.



Только после того, как евреи были идентифицированы – масштабная и сложная задача, которую Гитлер хотел выполнить немедленно, – они могли стать мишенью для эффективной конфискации активов, расселения в гетто, депортации, рабского труда и, в конечном счете, уничтожения. Это была перекрестная таблица и организационная задача, настолько монументальная, что потребовался компьютер. Конечно, в 1930-х годах компьютеров не существовало.



Но технология перфокарт Холлерита от IBM действительно существовала. С помощью специально разработанных и постоянно обновляемых систем Hollerith, разработанных компанией, Гитлер смог автоматизировать преследование евреев. Историки всегда поражались скорости и точности, с которыми нацисты смогли идентифицировать и определить местонахождение европейских евреев. До сих пор части этой головоломки никогда не были полностью собраны. Дело в том, что технология IBM использовалась для организации почти всего в Германии, а затем и в нацистской Европе, от идентификации евреев в ходе переписей, регистраций и программ отслеживания предков до управления железными дорогами и организации рабского труда в концентрационных лагерях.



Только с технологической помощью IBM Гитлер смог достичь ошеломляющих цифр Холокоста. Эдвин Блэк раскрыл одну из последних великих тайн войны Германии против евреев - как Гитлер узнал имена?



В 1937 году, будучи президентом Международной торговой палаты, Уотсон встретился с Гитлером. В 1930-х годах немецкая дочерняя компания IBM была самым прибыльным зарубежным подразделением. IBM и ее немецкая дочерняя компания разрабатывали на заказ одно за другим комплексные решения, предвосхищая потребности рейха. IBM арендовала специальные машины и стала единственным источником миллиардов перфокарт, в которых нуждался Гитлер.



В книге Блэка подробно рассказано о тщательно продуманном корпоративном сговоре с Третьим рейхом, а также о структурированном отрицании устных соглашений, недатированных писем и женевских посредников – все это было предпринято в то время, как газеты пестрели сообщениями о преследованиях и разрушениях".



Эдвин Блэк убедительно доказывает, что стремление главы технологической компании IBM Уотсона к прибыли привело его к тому, что он лично одобрил и возглавил стратегические технологические отношения IBM с нацистской Германией. IBM предоставила оборудование для составления таблиц, которое Гитлер использовал для облавы на евреев. Его перфокарты Hollerith сегодня находятся в Музее Холокоста. В книге перфокарты IBM описываются как "карты со стандартными отверстиями", каждое из которых представляет различные индивидуальные черты. Карточка была загружена в "считыватель" и отсортирована. Перфокарты идентифицировали евреев по именам. Каждый из них служил "штрих-кодом девятнадцатого века для людей".



В отзыве на книгу журналист Washington Post Book World Кристофер Симпсон подчеркнул, что в изданной книге "Блэк ясно демонстрирует, что нацистская Германия использовала перфокарты IBM Hollerith для выполнения важнейших задач в проведении Холокоста и военных действий Германии. .. IBM на протяжении всего своего существования получала прибыль от гитлеровского государства … Блэк бесспорно доказывает, что машины IBM Hollerith значительно продвинули нацистские усилия по уничтожению еврейства".



Американские газовые камеры и их аналоги в гитлеровской Германии



В 1920 году в штате Невада США доктор Аллен Мак-Лин Гамильтон, токсиколог, разработал и предложил новый метод казни - смертельный газ. В 1921 г. летальный газ стал официальным инструментом смертной казни в этом штате. 8 февраля 1924 года в США для казни преступника была впервые применена газовая камера. В законодательство ряда штатов введено применение газовой камеры для осуществления смертной казни наряду с другими способами.



В 1923 году тюремный стоматолог по фамилии Тернер предложил впускать отравляющий газ непосредственно в камеру смертников, когда смертники будут спать (Тернер полагал, что если пустить отравляющие вещества в камеру смертников во время сна, то они умрут ничего не почувствовав), но после неудачного эксперимента, вследствие которого получили смертельное отравление двое надзирателей, решено было сконструировать отдельную пристройку в тюремном дворе.



Немецкие фашисты были воодушевлены опытом США по убийству людей газом. В нацистской Германии газовые камеры, в том числе и передвижные, были впервые использованы в рамках программы Т-4 (еще до применения в концентрационных лагерях). Первая газовая камера была испробована в Хадамаре (земля Гессен) в конце 1939 года. Газовые камеры широко использовались в нацистской Германии как средство убийства в лагерях смерти. Это подтверждается многочисленными свидетельскими показаниями, а также документами, предоставленными на Нюрнбергском процессе. В газовых камерах Освенцима и Майданека для массовых убийств применялся предположительно Циклон Б, а в Треблинке и некоторых других лагерях смерти для массовых убийств использовались помещения, в которые закачивались выхлопные газы дизельных двигателей. Известны случаи использования газвагенов - автомобилей, оборудованных герметичным кузовом, в который подавались выхлопные газы двигателя внутреннего сгорания автомобиля.



Нацистские преступники за массовые убийства, в том числе в газовых камерах, понесли наказание в Нюрнберге. Но американские "первопроходцы" этого вида убийств продолжили и развили свое дело.



В 1995 году Стюарт А. Крек предложил использовать для казни в газовой камере чистый азот, которым заменяется обычный воздух. Пребывание в атмосфере чистого азота вызывает потерю сознания менее чем за минуту без каких-либо неприятных ощущений (человек фактически задыхается из-за отсутствия кислорода, а не отравляется). Поскольку азот является естественным компонентом воздуха, он не имеет вкуса, цвета и запаха, прост в получении и, в отличие от синильной кислоты, не представляет опасности в случае утечки из газовой камеры.



В мае 2021 годаThe Guardian сообщила, что в государственной тюрьме Florence, расположенной в штате Аризона США, приговоренных к смертной казни собираются лишать жизни с помощью "Циклона Б". Этот смертоносный газ (кристаллический цианистый водород) использовался нацистами для массового уничтожения людей в газовых камерах лагерей смерти.



Согласно документам, попавшим в распоряжение газеты, департамент исправительных учреждений Аризоны потратил более двух тысяч долларов на закупку ингредиентов для производства смертоносного газа. Для его применения тюремное руководство реконструировало газовую камеру, построенную еще в 1949 году и не использовавшуюся 22 года.



Отмечается, что в августе 2020 года была проведена серия испытаний для оценки "работоспособности" камеры. Уплотнители на окнах и дверях проверили на герметичность, а водостоки очистили от засоров. В испытаниях вместо цианистого водорода использовали воду, а газ имитировала зажженная дымовая шашка.



В декабре 2020 года руководство объявило камеру "готовой к эксплуатации".



Как известно,"Циклон Б" был разработан в 1922 году. Сначала химикат использовали для санитарной обработки одежды, кораблей, складов и поездов. Затем нацисты начали использовать газ для массового уничтожения людей в лагерях смерти. Приблизительно 1,1 миллиона человек были убиты с помощью "Циклона Б", в основном в Освенциме.



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Как видим, богатая история у американского фашизма. Его надо изучать и изучать. И не только историю, но, самое главное, его современное состояние. Ведь даже поверхностный анализ показывает, что нацизм на той же нынешней Украине, или в Прибалтике, – это не самодостаточное явление. Это - метастазы раковой опухоли фашизма, которая находится в современных Соединенных Штатах Америки! И тому есть масса доказательств, которые будут предъявлены. Источник - завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1657780320





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