Визит президента США в Саудовскую Аравию обречен на провал, - Рами Аль-Шаер

09:47 14.07.2022 ответ на статью Джо Байдена в газете "Вашингтон пост"

Рами Аль-Шаер



Ближневосточное турне президента США Джо Байдена (13 - 16 июля) пройдет в исключительно важное время. Происходящие изменения касаются и карт региона, и регионального баланса сил. Более того, меняется структура миропорядка, существовавшего с момента окончания холодной войны и распада Советского Союза до наших дней.



Это и другие обстоятельства, видимо, подвигли Джо Байдена написать для газеты "Вашингтон пост" статью под заголовком "Почему я еду в Саудовскую Аравию?"



Прочитав статью несколько раз, с каждым прочтением я все больше осознавал, насколько ее содержание далеко от реальности. То, о чем пишет в этой статье господин Байден, не имеет ничего общего с действительностью. Рассуждения главы Белого Дома о неких собственных "достижениях" являются как минимум преувеличением или плодом больной фантазии. Понятно, что Джо Байден раз за разом сравнивает нынешнюю политику с курсом своего предшественника – Дональда Трампа. Это видно даже из таких выражений, как, например, "в течение вот уже 18 месяцев…", "администрация моего предшественника…". Часто затрагивается тема того, что сделала или не сделала "предыдущая администрация". Очевидно, что все эти слова и выражения адресованы американскому обществу, а не "остальному миру". Ведь предстоящей осенью в Соединенных Штатах пройдут промежуточные выборы, где шансы нынешнего президента оцениваются не слишком высоко. В нынешней сложной обстановке главе американской администрации было бы целесообразно проявить определенную искренность и объективность. Необходимо учитывать, что мир все больше становится похож на маленькую деревню. Президент США, в силу дефицита времени и преклонного возраста, вряд ли в состоянии усваивать происходящие изменения. Между тем, арабские руководители, с которыми намерен встретиться в ходе своего турне Джо Байден, наверняка знают о происходящем гораздо больше, чем об этом так "изящно" рассуждает в своей статье хозяин Белого Дома.



Однако главной целью статьи, изобилующей медоточивыми рассуждениями, является, по словам Байдена, "противостояние российской агрессии, достижение наилучшего положения, чтобы взять верх в соперничестве с Китаем, и работа над укреплением стратегической стабильности в важном регионе мира". Глава вашингтонской администрации отмечает в своей статье, что Соединенные Штаты должны "напрямую работать со странами, которые могут повлиять на эти результаты. Саудовская Аравия – одна из них, и когда я встречусь с ее лидерами в пятницу (15 июля), моей целью будет укрепление дальнейшего стратегического партнерства, основанного на взаимных интересах и обязанностях, а также на соблюдении фундаментальных американских ценностей".



Итак, вместо угроз ввести санкции, блокады, обсуждения убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги, чье имя до сих пор не сходит с заголовков статей в ряде американских СМИ, вместо пререканий с Трампом, который торговался с саудовцами о цене, которую последним надо было "заплатить за голову убитого журналиста", вместо всего этого мы видим, как Байден собирается торговаться со всем регионом, а не только с Саудовской Аравией. Однако торговля будет на этот раз не о цене за голову Хашогги, а о цене "всех вопросов" разом. И все это ради того, чтобы "противостоять российской агрессии и добиться для себя (т.е. для США) наилучшего положения, чтобы взять верх в соперничестве с Китаем". Признавая наличие проблем в регионе, Байден сваливает в одну корзину все яйца, среди которых - "ядерная программа Ирана и поддержка марионеточных боевиков, гражданская война в Сирии, продовольственный кризис, усугубленный "российской кампанией" на Украине, активные в ряде стран террористические группировки, политический тупик в Ираке, Ливии и Ливане, а также значительные упущения в области прав человека".



Итак, представляя Соединенные Штаты как "посланника демократии и свободы во всем мире" и как "мирового жандарма", господин Байден начинает свою поездку по региону, собираясь предложить Ближнему Востоку пути решения всех вышеупомянутых проблем сразу. В ходе этого турне 79-летний президент Байден намеревается разъяснить лидерам стран региона важность и необходимость достижения прогресса "на всех треках".



Соединенные Штаты, которые в течение многих десятилетий сеяли зло в этом и других регионах мира, используя для этого свою агентуру и финансовые возможности, периодически развязывая агрессию против той или иной страны, сегодня вдруг решили подарить нам пряник, оставив в сторонке кнут. Они открыто говорят нам: "поддержите нас в противостоянии России, а мы поможем решить все ваши проблемы!"



Однако дело вовсе не в этом. В действительности, Соединенные Штаты, которые оказались не в состоянии решить проблемы Афганистана, Ирака и Ливии и своей бездарной политикой создали угрозу европейской безопасности, балансируя на грани мировой войны, будут так же неспособны решить ни одну ближневосточную проблему, причем не потому, что они не хотят (даже если предположить наличие у Вашингтона доброй воли), а просто потому, что они не могут это сделать.



Простая логика подсказывает, что если на протяжении семидесяти лет Соединенным Штатам не удалось решить ни одну проблему этого региона, то вряд ли им удастся это сделать в течение нескольких месяцев. Сейчас господин Байден сообщает нам о том, что США "всего за 11 дней смогли положить конец войне в Газе". При этом он употребляет предлог "в", а не "против" (сектора Газа), а живущих в Газе в условиях блокады палестинцев он называет "террористами". Он рассуждает о "сторонах конфликта", как будто речь идет о равных по вооружению и боевой технике армиях. Будто он не понимает, что жители сектора Газа живут в условиях полной блокады с суши, моря и воздуха! Будто господин Байден ничего не знает о причинах конфликта, о преступлениях израильских агрессоров и о количестве жертв этих преступлений! Господин Байден рассказывает нам о возобновлении финансовой помощи Палестине на сумму 500 миллионов долларов. А ведь это, по сути, всего лишь жалкая подачка по сравнению с 4 миллиардами долларов, предназначенными для помощи Израилю - "оазису демократии на Ближнем Востоке". При этом Байден подчеркивает, что речь идет о "крупнейшем в истории пакете помощи Израилю". И после всего США называют себя "беспристрастным арбитром и посредником"! Господин Байден рассказывает нам о встрече между премьер-министром Израиля и президентом Палестины, обходя молчанием результаты этой и многих других подобных встреч, которые состоялись после подписания в 1993 году соглашений в Осло. Кстати, в следующем году мы будем "отмечать" тридцатую годовщину этих соглашений. И к чему в итоге мы пришли?



Байден рассуждает и о так называемой "новой атмосфере в регионе", используя выражение своего друга – короля Иордании Абдаллы, подчеркивая, что станет первым президентом, который на самолете отправится из Израиля прямо в Джидду. Этот перелет призван стать своего рода символом этой самой "новой атмосферы", когда становится возможным безвозмездная нормализация отношений наподобие той, о которой шла речь в пресловутой трамповской "сделке века". Напомним, что эта "сделка" века по сути дела означала, что с палестинской проблемой будет покончено – раз и навсегда. Однако все это лишь маскировка, призванная отвлечь внимание от сути визита Байдена в регион. Будем откровенны : подлинной причиной турне американского президента стало то, о чем говорят в кулуарах вашингтонской администрации, и эти слова слышит арабский мир. Речь идет о нейтральной позиции, занятой арабскими странами по отношению к конфликту вокруг Украины. К этому конфликту арабский мир не имеет никакого отношения, как справедливо заметил в свое время Генеральный секретарь Лиги арабских государств. В арабском мире, есть разумные, умеренные силы, представители которых выступают за необходимость учета интересов региона в этом конфликте, где слово "Украина" употребляется довольно редко. На самом деле, речь идет, по словам Джо Байдена, о том, чтобы "противостоять российской агрессии и добиться для США лучшего положения, чтобы взять верх в соперничестве с Китаем и работать над укреплением стабильности в важном районе мира". Примечательно, что в этом отрывке из статьи Байдена нет ни слова об Украине. Это неопровержимая истина.



Представители умеренных сил в арабском мире утверждают, что интересы региона заключаются в поддержании сбалансированных отношений сотрудничества со всеми сторонами, при сохранении нейтралитета и невмешательства в конфликт. Исходя из того, что такая позиция наилучшим образом отвечает интересам стран и народов региона, поддержка одной из сторон в тотальной экономической войне означала бы занятие враждебной позиции по отношению к другой стороне. Такое развитие событий чревато пагубными последствиями.



В этом же контексте в конце своей статьи, Байден подчеркивает, что "станет первым президентом, который посетит Ближний Восток после 11 сентября без боевых действий с участием американских войск". Однако господин Байден забыл, возможно, в силу преклонного возраста, даст Бог ему здоровья и долгих лет жизни, что на Ближнем Востоке расположены одни из самых крупных и наиболее оснащенных технически американских военных баз в мире. По подтвержденным данным военной разведки, эти базы уже используются не только для поддержки Украины, но и других восточноевропейских стран. Да и на Ближнем Востоке эти базы широко используются для логистических целей. Все это представляет угрозу региону, особенно в свете планов Соединенных Штатов по противостоянию России и Китаю. К тому же эти базы, расположенные неподалеку от южных российских границ, представляют непосредственную угрозу национальной безопасности России. А в случае эскалации конфронтации между великими державами, использование этих баз будет угрожать безопасности всего Ближнего Востока.



И наконец, хотелось бы обратить внимание на то, что планы американского "ковбоя" по пресловутому признанию Иерусалима и Голанских высот, означают, по сути дела, ликвидацию палестинской проблемы. Речь идет о подписании нового соглашения типа "Осло-2", где речь будет идти исключительно об односторонних уступках со стороны Палестины.



Единственным решением, которое могло бы стать реальной целью визита и создать подлинную "новую атмосферу" в регионе, было бы заявление американского президента (в предстоящую пятницу в Эр-Рияде) о признании Соединенными Штатами законных прав палестинского народа и о создании независимого палестинского государства в границах на 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Только после этого можно было бы обсуждать детали, касающиеся решения всех других национальных, региональных и международных проблем в "новой атмосфере" - атмосфере подлинной нормализации отношений между Израилем и арабскими странами.



Любые другие варианты будут означать полный провал этого визита, подлинная цель которого заключается в продвижении американских интересов за счет интересов государств арабского мира. Речь идет о создании антииранской арабской коалиции – так называемого "Арабского НАТО" (впрочем, называйте его как хотите). Такое развитие событий будет означать ликвидацию палестинской проблемы и попытку нанести ущерб арабо-китайским и арабо-российским отношениям, поступательно развивающимся в последние годы. Источник - zavtra.ru

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