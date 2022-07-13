Казахстанские авиакомпании обвиняются в спекуляции ценами на билеты

11:01 14.07.2022

Туроператоры требуют провести проверку авиакомпаний Казахстана. Специалисты уверяют, что цены на билеты не контролируются с 2012 года.



Сейчас в Казахстане наблюдается увеличение наплыва туристов из России. Это связывают с сокращением авиарейсов, закрытием нескольких воздушных зон из-за геополитической ситуации и введенных санкций. И если для туристических компаний это может обернуться сверхприбылью, то для казахстанских пассажиров это стало большой проблемой, передает Экспресс К со ссылкой на КТК.



По словам туроператоров, у людей не осталось выбора. Из-за сложившейся ситуации они вынуждены покупать "золотые" билеты на самолеты.



Мы имеем сейчас увеличение стоимости не на 10%, не на 20%, не на 40% и даже не на 100%. Некоторые авиабилеты у нас увеличились в пять раз. Это недопустимая ситуация, я считаю,



- заявила президент Ассоциации туроператоров Казахстана.



В Бюро нацстатистики отмечают, что, даже несмотря на огромные цены на билеты, казахстанцы стали чаще летать. За пять месяцев прошлого года отечественные авиакомпании перевезли около 3,5 млн человек, а заработали на билетах 108 млрд тенге.



В этом же году пассажиропоток увеличился на 8%, а вот прибыль авиаперевозчиков поднялась на 50%. Такой рост заработка компаний связан с тем, что за полгода стоимость билетов выросла больше чем на треть.



По мнению зарубежных аналитиков, рост цен не остановится, а будет только расти. Они считают, что такая ситуация связана не с аппетитами авиакомпаний, а с подорожанием нефти и нефтепродуктов. Вот только казахстанские эксперты с этой версией не согласны. Все потому, что в стране достаточно запасов авиатоплива и цены на него еще не повышались.



Казахстанские авиаперевозчики заявляют, что стоимость топлива составляет порядка 30% от стоимости билета. Но при этом стоимость авиационного топлива на внутреннем рынке страны производства именно казахстанских НПЗ с начала текущего года не менялась,



- рассказал эксперт рынка нефтепродуктов Ерлан ЖАУКИН.



Эксперты считают, что таким образом авиакомпании страхуют свои риски, так как ожидают, что авиатопливо подорожает.



В то же время в Комитете гражданской авиации МИИР РК заявили, что в Казахстане рынок внутренних авиаперевозок был полностью либерализован еще в 2012 году. Поэтому никто не контролирует авиацены.



Убрали все административные барьеры. Отменили конкурсы. Если там есть сговор, ценовой сговор или какие-то признаки, то это уже является компетенцией антимонопольного органа. Они уже могут зайти и проводить проверки,



- сообщили в Комитете гражданской авиации МИИР РК.



Рост цен на авиабилеты наблюдают практически в каждом уголке мира. Сейчас стоимость билета экономкласса сравнялась с бизнес-классом.



Ранее Экспресс К писал, что к началу 2022 года количество внутренних туристов в Казахстане составило 6,9 млн человек. Это рекордный показатель по сравнению с 2020-м и даже 2019 годом, когда еще не были введены карантинные ограничения.