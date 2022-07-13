Экс-аким казахстанского Кентау осужден на 10 лет колонии

11:04 14.07.2022

Алимжан БАРАНГУЛОВ



Бывший чиновник вынудил директора ТОО предоставить ему денежные средства в размере 50 миллионов тенге, передает Экспресс К.



Судом установлено, что подсудимый экс-аким, являясь должностным лицом и используя свое служебное положение, вынудил директора ТОО выплатить ему 50 млн тенге от суммы договора проекта государственно-частного партнерства за покровительство.



После чего для получения незаконного вознаграждения привлек двух своих знакомых, которые были задержаны при получении денег.



Подсудимые в суде свою вину не признали. При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства о нахождении​ у двух других подсудимых малолетних детей. Также подсудимый экс-аким активно способствовал раскрытию и расследованию преступления.



При этом отягчающим обстоятельством в отношении бывшего чиновника стало нарушение клятвы государственных служащих.



Приговором суда экс-аким Кентау признан виновным в получении взятки, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.



Один из подельников признан виновным в даче взятки, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.



Второй признан виновным в даче взятки, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.



Приговор суда еще не вступил в законную силу.