Как нам сражаться? Вышла в свет "Ястребиная футурология" Максима Калашникова

12:22 14.07.2022 Как нам сражаться?

из книги "Ястребиная футурология"



Максим Калашников



Калашников Максим. Ястребиная футурология. - М. : Наше Завтра, 2022. - 368 с.



Футурология, как следует из ее наименования, - слово о будущем. Футурологию, так же как ее зеркального двойника историю, трудно назвать наукой, поскольку наука изучает то, что существует, и соответствует (так или иначе) критериям верификации и фальсификации, то есть проверке на истинность и ложность. Но существует ли само будущее как таковое и, следовательно, как некий объект, годный для научного изучения и превращения в проект? Очень похоже, что нет, поскольку точно "просчитать", спрогнозировать и спланировать будущее в его полноте до сих пор нигде и никому, ни одному человеческому сообществу, не удавалось. В лучшем случае, некоторые прогнозы сбывались, некоторые проекты были реализованы, некоторые планы удавалось осуществить. Но лишь некоторые…



Есть различные концепции времени. Согласно одним, оно течет из прошлого в будущее через настоящее. Согласно другим, будущее притягивает к себе прошлое через настоящее. Согласно третьим, прошлое и будущее непрерывно порождаются настоящим. Согласно четвертым, время вообще можно остановить и даже повернуть вспять. Согласно пятым, время является иллюзией восприятия, миражом, сновидением наяву. Ни доказать, ни опровергнуть какую-либо из таких концепций пока не представляется возможным.



Футурология Максима Калашникова с момента выхода в 2002 году его книги "Сломанный меч империи" всегда балансировала на грани между утопией и антиутопией, в системе координат между победой и поражением, всегда имела ярко выраженный ретроспективный и оборонный облик, повествуя не столько о будущем как таковом, но о будущем как возможности достичь некоего идеала, которая непрерывно утрачивается. И это всегда была не "голубиная", а "ястребиная" футурология, так что название новой работы автора полностью соответствует ее содержанию. А выход в свет на фоне Специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины, перетекающей в конфликт нашей страны со всем коллективным Западом и разрушающей однополярный миропорядок Pax Americana, придает особо контрастные, но при этом "выпадающие" из какого-либо реального времени черты.



"Стремительный и распластанный дальний морской экраноплан "Акваглайд-крейсер" ходил галсами на траверзе Одессы в ночном море, держась от ее рейда на расстоянии в полсотни миль. Его не видели радары: аппарат держался у самой воды. Да и радиопоглощающая краска надежно скрывала его от "лепестков" радиоволн. Остронаправленная антенна метала невидимые сообщения на спутники связи. В ту ночь он выполнял миссию подвижного командного пункта специальной операции "Возмездие". Красноватый свет мягко озарял кабину. Склонился над дисплеем майор госбезопасности Сергей Овцын. Сегодня он завершал операцию по устранению еще одного изувера и виновника трагедии 2 мая 2014 года в Южной Пальмире…"



В "Ястребиной футурологии" Максима Калашникова такие художественные образы военной фантастики сопрягаются с острой политической публицистикой, а экскурсы в отечественную и мировую историю - с рекламой новейшей продукции современного российского бизнеса и с программой-манифестом "Экономики Русской Мечты". Но такая многожанровость не превращается у автора в эклектичную "окрошку". Потому что "как бы то ни было, а русским и другим коренным народам Великой России нужно встретить неизвестность и шторм собранными, промышленно развитыми и пронизанными стальным волевым началом. Иного выхода просто нет".



***



"Инферно мирового кризиса - это на всю оставшуюся нам с вами жизнь, друзья… В народившемся супертайфуне, где бешеный ветер Истории гонит по океану седые от пены валы-гиганты, выжить и выстоять в силах лишь могучая Держава-Ковчег. Развитая во всех смыслах, устойчивая Империя".



Старый мир кончился. Ушел безвозвратно. Именно 24 февраля 2022 года, когда войска РФ перешли рубежи Украины и начали операцию по ее разоружению и денацификации. В этот самый момент вся прежняя жизнь завершилась раз и навсегда. Вне зависимости от исхода битвы за Украину - за Малороссию и Новороссию. Владимир Путин, как ни крути, ударил под основание всей шаткой и прогнившей конструкции, что так долго создавали господа глобалисты.



Одно понятно: что впереди горнило жесточайшего мирового кризиса. Глобального смутокризиса, в который планету сбросят жесточайшие санкции Запада, введенные им против нас. Не может остаться безнаказанным дикий рост цен на природный газ на Западе. Налицо разгул инфляции в США и ЕС… Уже очевидно, что планету ожидают и голодные потрясения. Перспектива прекращения вывоза хлеба и важных продовольственных продуктов из РФ и с Украины (30% глобального экспорта пшеницы, ячменя, мескина, подсолнечного масла и семечек) уже вызвала лихорадочный рост цен на зерно. А куда шла украинская и российская пшеница? В страны Магриба и Египет, в Бангладеш и Турцию, в Саудовскую Аравию, Индонезию, Пакистан, Йемен. То есть, там могут начаться бунты из-за роста цен на еду. Со всеми последствиями для глобальной политики. Ибо продовольственная инфляция теперь и Европы коснулась. И это тоже лик мегакризиса. Выжить в нем способна лишь промышленно развитая страна, всячески мобилизованная и футуристическая, а никак не сырьевой придаток Запада и Китая, занятый лишь производством оружия.



Приближение бури чувствовалось давно. Множество кризисных явлений, сущих безумия и нелепицы, стремилось к параллаксу, к схождению в одну точку. Все было вопросом лишь времени. Просто мне казалось, что все разрядится гигантским крахом фондовой биржи в США, отчего нас постигнет еще одна Великая депрессия. Гораздо более катастрофическая, нежели в 1929-м. Но история повернулась иначе: в ней заговорили пушки. Что ж, тоже вариант.



Сперва - война, потом - системный кризис позднего капитализма, кривляющегося мира менял и спекулянтов. За два года до 24-го февраля мы с друзьями из Изборского клуба начали работать над темой создания Руси-Ковчега. Знали мы, что прежнему миру приходит конец, что живем мы в подобии времен накануне нового Потопа. Потопа, конечно, не в прямом смысле сего слова, а гигантского, ужасающего Кризиса кризисов, сравнимого с крушением Древнего мира в V столетии нашей эры и наступлением Темных веков. Об этом в конце 2021-го в программной статье написал помощник министра обороны генерал Ильницкий, пророча исчезновение с карты мира целых стран, уже из разряда старых западных…



Мы начали работу по созданию настоящей карты возрожденной Русской цивилизации еще и потому, что перед началом войны, в пору ковидных затворов-локдаунов, на свет божий в начале 2021 года вышла концепция Клауса Шваба - об "индустриализации 4.0" и "дивном новом мире". Там нам показали, какая участь отведена роду людскому: превращение в "четвертьразумных" овощей-веганов с промытыми мозгами, помешанных на Грете Тунберг. Мы должны стать придатками социальных сетей, заменяющих нам разум, стадными заключенными электронного концлагеря, где контролируется и оценивается каждый твой шаг, каждая эмоция или даже мысль. Мы должны стать жвачными, верящими в воспаленный "эколожский" бред, лишенными собственности (вы должны все арендовать или брать напрокат у крупных корпораций), привычной семьи из папы, мамы и детей (детей должно воспитывать государство-Голем). Человеческая любовь заменяется на "гендерное равенство" и тому подобную мерзость. В финале "четвертьлюди", получив подачку в виде безусловного базового дохода (аналога хлебных раздач римскому люмпен-пролетариату, плебсу), вообще превращаются в полукомпьютеры, в киборгов-транслюдей. В жалкую пародию на сверхлюдей-звездолетчиков. И мы назвали все это попыткой создания Голем-цивилизации, изуверского глобального порядка, где всем заправляет всего один процент "избранных".



В противовес мы и создали философию Русской цивилизации. Солнечной альтернативы надвигающейся Тьме. Прекрасно понимая, что теперешняя РФ весьма далека от образа нашего Ковчега, автор этих строк вместе с друзьями наметили пути преображения страны и превращения ее в Великую Русь…



Борьба за будущее идет не на полях "правильных" сражений, а прежде всего в исследовательских центрах и конструкторских бюро. Как и прежде в истории, именно новые знания, передовые технологии и наукоемкое производство станут залогом выживания и победы.



Соединенные Штаты как флагман Запада совершенно не собираются кончать жизнь самоубийством, развязывая полномасштабную "горячую" войну с русскими или с Китаем. Ибо отлично сознают, что таковая неминуемо перерастет в обмен ракетно-ядерными ударами, парировать кои Вашингтону просто нечем.



Нет, янки переводят борьбу в научно-промышленную сферу. Но сможет ли Москва выстроить альтернативную стратегию? Ведь речь идет о создании нашей Цивилизации Полудня.



Все эти сообщения на тему "А если завтра война, то РФ и Китай побьют НАТО!" воспринимаешь уже как бессмысленный "белый шум". В июле 2021-го, например, российские СМИ растиражировали горестные стенания отставного американского полковника Марка Ганцигера о том, что ВС Соединенных Штатов окажутся беспомощными, если Москва и Пекин выступят одновременно. РФ вторгнется в Прибалтику, а КНР начнет операцию по взятию Тайваня. Мол, нет больше у Америки крупных сухопутных войск, а некогда могучий воздушный флот, вбомбивший в 1991 году Ирак буквально в каменный век, ныне лишь половина от того, что было тогда. Но мало кто уже обращает внимание на такие откровения. Американские правящие круги заняты подготовкой к совершенно иной - и намного более реальной - борьбе.



В июне 2021-го Сенат США одобрил ассигнования более чем двухсот миллиардов долларов на поддержку американских высокотехнологичных компаний, причем именно для успешной конкуренции с Китаем. На что пойдут субсидии? На производство передовой микроэлектроники и микросхем-чипов, на выпуск современного телекоммуникационного оборудования, развитие технологий искусственного интеллекта, на космическую технику нового поколения, на энергетику и фармацевтику.



"Если мы хотим, чтобы американские рабочие и компании США продолжали лидировать, правительство должно инвестировать в науку, фундаментальные исследования и инновации, как мы это делали спустя десятилетия после Второй мировой войны. Тот, кто выиграет гонку за технологии будущего, станет мировым экономическим лидером с далеко идущими последствиями для внешней политики и национальной безопасности", - заявил тогда глава демократического большинства в Сенате Чак Шумер. А президент Джозеф Байден выразился так: "Мы участвуем в соревновании за победу в XXI веке, и стартовый пистолет уже выстрелил".



То есть при невозможности сокрушить геополитического конкурента грубо-военным путем (как, впрочем, было и с СССР после 1945 года) американцы ставят на достижение научно-промышленного превосходства. Более того, Байден тут своеобразно продолжает дело ненавистного ему президента Трампа. Тот, как известно, ратовал и ратует за новую индустриализацию Америки, за отказ от производства необходимых американцам вещей в Китае. Но очень быстро выяснилось, что Соединенные Штаты крайне зависимы от поставок микроэлектроники из Тайваня, а своих антибиотиков они практически не делают. То, что делает нынче администрация Байдена, по сути, помогает завоеванию Америкой экономического суверенитета, работая на создание новых предприятий наукоемкой индустрии.



Хозяева Америки отлично понимают, что гиперзвуковые ракеты, конечно, вещь нужная, но для сохранения глобальной гегемонии куда важнее разнообразная и развитая наукопромышленность, производящая массу гражданской продукции. Иначе частокол ракет станет охранять зону запустения и вырождения. Китайцы же продолжат выкачивать с американского рынка сотни миллиардов долларов за счет положительного сальдо внешней торговли, методично и ежедневно вывозя к себе рабочие места и поставляя в Соединенные Штаты безработицу и упадок. Суть нынешней "невоенной" мировой войны янки понимают отлично. Хорошо, если и в Москве сие осознали.



Да, на первый взгляд у нас сохраняются неплохие шансы на победу и на то, чтобы воспользоваться безумием Запада. Чтобы остаться единой державной силой среди обломков ветхого человечества. Возьмем самый доходчивый пример.



Евросоюз обуян манией "декарбонизации". Объявлена война органическому топливу. Всех пересаживаем на электромобили! Или переводим все на водородное топливо. Смерть угольной, нефтяной и атомной энергетике! Неважно, что надежных и дешевых источников электричества с нулевыми выбросами не имеется, и вряд ли они возникнут даже к середине текущего столетия.



Ни солнечные батареи, ни ветряки не могут обеспечить потребных океанов гальванической энергии без солидных дотаций из казны, что заранее обрекает затею на провал. Термоядерной энергией так и не овладели. Как утилизировать сотни миллионов литий-ионных аккумуляторов, выработавших свой ресурс? Да бог его знает, хотя они источник страшной экологической угрозы. При самом их производстве загрязнение окружающей среды умопомрачительно. И какой смысл делать электромобили, каждый из коих чертовски дорог, коль выхлоп из них перемещается из-под днища машины на силовые станции, вырабатывающие киловатт-часы для зарядки огромных стад якобы "чистых" авто?



И вот рождается очередной бред: перевести все на сжигание водорода, получая на выходе лишь горячий водяной пар. Но откуда брать легкий летучий газ? Европейцы с умным видом рассуждают о том, будто они примутся разлагать воду электролизом. То есть тратить миллиарды киловатт-часов, чтобы опосредованно получить электрическую или (ежели водород сжигать вместо бензина в цилиндрах моторов) химическо-механическую энергию. А энергию для разложения воды, стало быть, придется добывать, кидая сотни миллионов тонн угля в топки котлов тепловых станций, вовсю загрязняя воздух?



По самым скромным подсчетам, ЕС, дабы перевести на водородное горючее три миллиона своих автомобилей-большегрузов, потребуется построить полсотни ядерных энергоблоков. Но атомным станциям в ЕС тоже объявили войну. Что остается? Добывать водород из природного газа. Например, с помощью парового риформинга в РФ и гнать водород по трубопроводной системе "Газпрома" в Евросоюз. Правда? При этом русским предложено сжижать побочный продукт - углекислый газ и закачивать его в подземные пласты. То есть опять-таки тратить энергию. Но верх европейского идиотизма - мечты о поставках водорода по трубам из наших земель. Это в какой же дебилизм надо удариться, в какие глубины научно-технической безграмотности окунуться?



Ведь "нитки", по коим сейчас из Сибири течет в Старый свет природный газ, совершенно не годятся для перекачки водорода! Его молекулы - сущие крохи по сравнению с молекулами метана, пропана, бутана и пентана. Водород примется просачиваться и утекать сквозь сотни тысяч лазеек, при этом стремительно разрушая изнутри металл труб. Ибо давно известен эффект охрупчивания высокопрочных сталей под воздействием водорода. Он попросту сожрет трубопроводы! Но бред по поводу их использования повторил летом 2021-го уполномоченный по экологическим вопросам гражданин Чубайс.



Что в сухом остатке? Евросоюз угробит триллионы евро на совершенно бредовые программы, что превратят экономику ЕС в чертовски дорогую и неконкурентоспособную. Все, что будут производить европейцы, получится с чудовищными издержками и умопомрачительной себестоимостью. Никакой конкуренции с экономиками, лишенными эколожского бреда, они не выдержат. Остается лишь обкладывать весь ввоз товаров в Европу так называемым углеродным налогом, что вызовет ожесточенные торговые войны и распад столь излюбленных либералами единого глобального рынка и мировых кооперационно-производственных цепочек, что ускорит переход человечества к эпохе "новых 1930-х" с разделением Земшара на протекционистские и самодостаточные миры-экономики, имперские блоки. При этом страны ЕС, истратившие астрономические суммы казенных средств на погоню за призраком "декабонизации", попадут в долговой кризис и, скорее всего, столкнутся как с банкротством государственных финансов, так и с социальными взрывами. И если янки попробуют следовать за европейцами, их ожидает примерно то же самое.



Вот тут-то и стоит русским использовать западное самоубийственное безумие. Мы не только о поставках естественного водорода (еще раз напоминаю об открытии его выходов на поверхность безвременно ушедшим от нас геологом Владимиром Лариным) речь ведем. Если твой геополитический и вековечно-исторический оппонент свихнулся и сам себя убивает, нужно ему заботливо помочь и овладеть самой ценной частью его богатого наследства. Разве нам не пригодятся самые работящие и квалифицированные из коренных европейцев на наших землях? Мы их быстро сделаем русскими - уже во втором поколении. Поглядите на историю Российской империи. На всех этих обрусевших немцев, шотландцев, французов! Нам пригодятся самые лучшие уголки старой Европы, которые мы возьмем под защиту и очистим от нежелательных пришельцев. Мы энергию распада наших недругов превратим в силовую подпитку своего имперского возрождения.



Для этого нам нужны собственные решительные преобразования. Нужно провести новую русскую индустриализацию, опирающуюся на умный протекционизм. Без него новую промышленность не поднять. Сперва - покровительственные таможенные пошлины и протекционистские меры иного характера, и лишь потом - строительство новых заводов, фабрик, научно-промышленных объединений, промышленных парков и технополисов.



Индустриализация вызовет бешеный спрос на плоды научной, конструкторской, инженерной деятельности. Исполнится советская мечта: наука превратится в могучую производительную силу. В питомник для подлинной элиты, золотого кадрового фонда. Придут могильщики старой сырьевой "знати", ростовщиков, освоителей казны и торговцев импортом. Мы покончим с проклятием, когда гегемоном в нашем социуме выступают разрушители СССР и те, кто стал трупоедами на его останках. На их место должны стать люди пламенного патриотизма, производители-творцы, обладатели интеллекта и яркого воображения, ненавидящие "стервятников" и сырьевиков так же, как тигры ненавидят собак. При этом пропитанные безграничной верой в творческий гений нашего народа, обладающие смелостью совершать прорывы первыми в истории, без оглядки на других.



Роботизированная гибкая промышленность и умное агрохозяйство дают нам редкий исторический шанс на цивилизационный реванш. Господствующая либерально-глобализационная доктрина бесчеловечна. Согласно ей, в мире, превращенном в один рынок (по Вашингтонскому согласию), разделение труда доводится до апофеоза. Каждая страна делает лишь то, что рентабельно в условиях глобального рынка. Специализируется на чем-то. И если Тайвань, к примеру, будет производить микросхемы, а Германия - промышленных роботов, станки, автомобили и приборы, то РФ - лишь сырье добывать. А Украина, скажем, производить подсолнечное масло. Создается мир сверхмонополизации, причем разделение труда делает ненужными 80% населения. Ну нет для них работы больше!



Следующая ступень в оной гонке в ад - дополнить предельную специализацию стран практически безлюдной "индустрией 4.0", по Клаусу Швабу. И тогда в разряд лишних угодят уже более девяноста процентов землян. Им - подачки от правящей "элиты" в виде безусловного базового дохода, полная зависимость от хозяев (хотим - дадим тебе какую-то работу, хотим - отнимем), дебилизация и участь рабов цифровых платформ, придатков социальных сетей.



А вот русский ответ: использовать роботизацию для того, чтобы развить на своей территории производство всего, чего только можно! Умножить число предприятий до самых немыслимых рубежей, снабжая себя всем необходимым: от еды, одежды и обуви до тончайших приборов. Исчезает проклятие нехватки рабочих рук - роботы компенсируют нам демографические потери. Зато львиная доля того, что тратят граждане Руси-Империи на внутреннем рынке, остается в национальной экономике и повышает богатство людей, их зарплаты и пенсии. А не утекает в Китай, Турцию или в ЕС. Импортируем лишь то, чего у нас не хватает (манго, бананы, бокситы, бальсовую древесину и т.д.) или чего еще не можем делать сами. Богатство Империи-Ковчега, порожденное протекционизмом да индустриализацией, дает нам огромные ресурсы для вложений в сбережение и приумножение нашего народа. Сверхновых русских.



Высвобождающиеся работники (роботизация же!) идут в новые сферы деятельности - творческие сферы. Наука и университеты теснейшим образом интегрируются с производством. И одновременно мы получаем редчайшую возможность - вовлечь в Вооруженные силы всех прирожденных воинов, готовых сражаться за нашу державу. По зову природы своей, а не по призывному принуждению и не за материальные блага. Мы получим армию не из наемников, но из природных воителей. Причем войско наше не будет примитивным. Роботы, беспилотники, высокоточное оружие, изощренные системы разведки, связи и управления, быстрые и мощные средства передвижения, воздушно-космический флот и ВМФ - все это невиданно повысит могущество воинов и приведет к потрясающему росту производительности ратного труда. Один будет стоить сотни солдат прежнего времени. Или нескольких сотен иррегулярных боевиков. Мы уподобимся римлянам, сметающим с пути своих легионов мусор малых племенных ополчений. Или британцам, что компенсировали численный перевес суданцев огнем пулеметов Максима.



Оружие Судного дня, баллистические и крылатые ракеты с самой разнообразной начинкой (от ядерной до объемно-детонирующей и гексогеновой), удержит от нападения на нас крупные державы. Мы же получим свободу рук в своей сфере влияния, в возможности подавлять иррегулярные банды везде, где пожелаем.



Индустриализация и роботизация позволят нам держать миллионные армии. Именно благодаря этому мы возьмем под защиту целые анклавы в рассыпающейся, вымирающей, заливаемой пришельцами Европе. Разве нам не нужны прекрасные соборы северной Франции? Или ее Лазурный берег? Или античная Греция? Или жемчужины Адриатики? Или солнечная благодатная Италия с римскими руинами? Над ними заполощут русские стяги. Здесь мы сохраним тонкие производства и очаги уникальной культуры, пресечем расчеловечивание и падение во тьму. Пусть к нам едут прекрасные южные вина и тонкие изделия. Часть здоровых и работящих европейцев мы примем у себя, а часть стянется в наши анклавы вовне. Мы защитим их - и возьмем за это разумную дань.



Представьте себе сказочного витязя, коему помогают стремительный зоркий орел да свирепый серый волк с бугристой от мышц грудью. Поставьте на место богатыря русского бойца в экзоскелете, а в роли его верных помощников вообразите беспилотники-дроны и боевых сухопутных роботов - от механических мулов до изрыгающих смертоносный металл гусеничных машин с боевыми скорострельными модулями - и перед вами откроется наша воплощенная мечта.



Мы станем народом воинов и смелых творцов. Долгожителями с отменными здоровьем и когнитивными (а то и экстрасенсорными!) способностями. Носителями цивилизации футурополисов, вкушающими обогащенную и биологически активную пищу.



Именно так мы породим следующую человеческую расу - более высокую ступень развития человека. Мало того, станем вожаками остального человечества. За нами пойдут не только как за народом Солнечного Полудня, спасающим от натиска бесчеловечного "толерантного" изуверства, не только как за творцами мудрых технологий, но и как за теми, кто организует проекты всемирного значения. Хоть преображения пустынь в зеленый рай. Хоть создания системы отражения кометной и астероидной угрозы.



Такова наша, если так можно выразиться, проектная мечта. Видение нашей организующей силы на развалинах старого миропорядка. Источник - Завтра

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