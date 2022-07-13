Пополнить рады: Египет, Саудовская Аравия и Турция могут вступить в БРИКС

12:26 14.07.2022 Не исключено, что некоторые из них присоединятся к объединению очень скоро



Мария Васильева

Эльнар Байназаров



Саудовская Аравия, Египет и Турция планируют вступить в БРИКС. Об этом "Известиям" заявила президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд, отметив, что обсуждение и возможное решение по некоторым из государств может быть принято уже на следующем саммите объединения, который пройдет в 2023 году. Как сообщил "Известиям" су-шерпа России в БРИКС Павел Князев, РФ приветствует проявленный странами интерес к объединению, однако ему еще предстоит разработать точные критерии для вступления новых членов. По мнению опрошенных "Известиями" экспертов, Саудовская Аравия, Египет и Турция - потенциально перспективные кандидатуры, однако процесс их присоединения будет небыстрым.



По кирпичу: Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС

Расширение этого объединения может принести всем его участникам немало экономических и политических выгод



Заявка на успех



БРИКС ждет пополнения: заявки на вступление в организацию, помимо Аргентины и Ирана, готовятся подать также Саудовская Аравия, Турция и Египет. Об этом "‎Известиям"‎ заявил высокопоставленный источник, осведомленный с ходом процесса. По его словам, наследный принц королевства Саудовская Аравия (КСА) Мухаммед бин Салман "‎серьезно настроен на вступление в БРИКС"‎. Собеседник уточнил, что этот вопрос был затронут в том числе во время визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Эр-Рияд 1–2 июня.



- Россия поддержала стремление Саудовской Аравии присоединиться к организации. Помимо КСА интерес к БРИКС проявили еще Турция и Египет, они изучают возможность присоединиться уже несколько лет. Но на саммите в Пекине вопрос с их вступлением не обсуждался, а вот членство КСА обсуждали серьезно. Участники объединения ищут дипломатическое решение, - отметил осведомленный источник.



Информацию о возможном принятии новых стран "Известиям‎"‎ подтвердила президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд. По ее словам, во время 14-го саммита лидеров БРИКС, который проходил в Пекине в виртуальном формате с 23 по 24 июня, этот вопрос обсуждали Китай, Россия и Индия.



- Все эти страны показали свою заинтересованность в присоединении и готовятся подать заявки на членство. Я думаю, что это хороший шаг, поскольку расширение всегда воспринимается позитивно, это явно усилит влияние БРИКС во всем мире, - заявила Пурнима Ананд.



Многополярный день: саммит БРИКС напомнил о важности классической дипломатии

О чем говорили и о чем промолчали участники встречи стран "пятерки"



Вступление Турции, Египта и Саудовской Аравии в объединение не должно занять много времени, уверена дипломат, поскольку эти страны "‎уже в процессе"‎. Хотя присоединение этих государств вряд ли произойдет единовременно. Обсуждение и возможное решение о вступлении некоторых из этой пятерки - Ирана, Аргентины, Саудовской Аравии, Египта и Турции - можно ожидать уже на следующем саммите объединения, который пройдет в ЮАР в 2023 году, пояснила собеседница "‎Известий"‎. Точной даты саммита пока нет.



- Я надеюсь, что вступление стран в БРИКС произойдет очень быстро, потому что сейчас все представители ядра объединения заинтересованы в расширении. Так что это будет очень скоро, - заверила политик.



Она также добавила, что после украинского кризиса наблюдается реальное проявление силы БРИКС‎‎.‎ ‎"И есть шанс, что объединение сможет работать для создания нового мирового порядка: увеличить обмен ресурсами, разработать авиационные, торговые и финансовые маршруты для новых мировых реалий"‎, - уточнила глава международного форума БРИКС.



Свежая кровь



Онлайн-саммит объединения под председательством Китая 23–24 июня принял как никогда много гостей. Помимо пятерки стран-участниц - еще 13 государств. Лидер КНР Си Цзиньпин заявил в своем выступлении, что страны-участницы должны ускорить процесс по включению новых единомышленников в объединение. "Естественно, что новые члены вдохнут свежую кровь в сотрудничество БРИКС, это повысит его представленность и авторитет", - отметил председатель Си.



После саммита стало известно, что Аргентина и Иран подали заявки на вступление в организацию. Об этом сообщила 27 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Президент Аргентины Альберто Фернандес, в свою очередь, заявил, что его страна стремится вступить в БРИКС, так как эта коалиция "представляет 42% населения мира и 24% мирового валового продукта". Глава иранского МИДа Саид Хатибзаде сказал: членство Ирана в этой коалиции принесет "дополнительные преимущества" всем сторонам.



"В Китае видят исторические корни и подоплеку событий на Украине"

Посол России в КНР Андрей Денисов - о сотрудничестве двух стран в условиях санкций и перспективах открытия республики для гостей



С приходом новых членов в БРИКС усилится прежде всего его экономическое влияние. По данным Всемирного банка, ВВП Турции в 2021 году составил $815 млрд, Саудовской Аравии - $833,5 млрд, Египта - $404,1 млрд, Аргентины - $491,4 млрд. ВВП Ирана за 2020 год - $231,5 млрд. С присоединением всех этих стран к БРИКС общий ВВП объединения превысит $27 трлн (текущий ВВП четырех стран участниц объединения - России, Китая, Индии и Южной Африки - $24,4 трлн).



В МИД РФ "Известиям" подтвердили, что на прошедшем саммите было принято решение начать обсуждать процесс расширения БРИКС.



- На прошедшем саммите принято решение о начале обсуждения модальностей, принципов и критериев процесса расширения. После того, как будет достигнут консенсус по этим вопросам, всем участникам пятерки предстоит определиться, когда приступать к обсуждению потенциальных кандидатур, - заявил "Известиям" замдиректора Департамента внешнеполитического планирования МИД РФ, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев.



Один для всех: зачем ЕC орган по контролю за санкциями

И почему это в чем-то даже на руку России



Отвечая на вопрос о потенциальном членстве Турции, Египта и Саудовской Аравии, дипломат отметил: Россия приветствует интерес всех государств.



- На данный момент мы знаем о заявленном интересе целого ряда стран, и мы это только приветствуем. Все будет зависеть от того, когда будет официально объявлен интерес, и когда мы придем к консенсусу по критериям, - добавил Павел Князев.



По его словам, пока не существует критериев для вступления, поэтому говорить о возможных сроках присоединения к БРИКС даже Аргентины и Ирана, которые уже подали заявки, было бы некорректно. "Настроены на дальнейшее укрепление и консолидацию БРИКС, а также развитие его внешнего круга друзей", - заключил дипломат.



Важно не ошибиться



Море не волнуется: Путин призвал прикаспийские страны к кооперации

Зачем глава РФ прилетел в Туркменистан и как его встретила столица одного из самых закрытых государств мира



В экспертном сообществе считают, что Турция, Египет и Саудовская Аравия - потенциально перспективные кандидатуры.



- Турция - член G20, а Египет - Нового банка развития (НБР - международная финансовая организация, созданная БРИКС. - "Известия"). Есть целый ряд оснований, чтобы рассмотреть заявки этих стран, если они последуют за Аргентиной и Ираном, - заявил "Известиям" программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", член Российского совет по международным делам Ярослав Лисоволик.



Эксперт напомнил, что Турция ранее уже делала своего рода запрос на присоединение к БРИКС в 2018 году (о таком намерении СМИ сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган после саммита в Йоханнесбурге. - "Известия"). По словам Ярослава Лисоволика, на тот момент страны БРИКС скорее считали, что более предпочтительным треком развития организации будет формат БРИКС+ (интеграция организации с региональными объединениями). "Однако сейчас вариант присоединения стран к ядру БРИКС - набирающий ход процесс", - уверен эксперт.



От инфляции к рецессии: каковы шансы глобального экономического спада

Отмечается слишком много признаков надвигающегося кризиса



Он также добавил, что в условиях, когда накапливаются запросы и заявки, важно провести консультации относительно критериев присоединения.



- Один из ключевых критериев для присоединения - лидерство развивающейся страны-кандидата в своем регионе и своей региональной интеграционной группе, поскольку один из трендов развития БРИКС - усиление сотрудничества с региональными институтами развития. Египет и Турция вполне подходят по этим критериям, - отметил Лисоволик.



По его словам, этот критерий упорядочил бы процесс отбора. Если каждый регион в БРИКС будет представлен одним ключевым игроком, фактор внутренних вопросов в меньшей степени будет фигурировать в процессах координации экономической политики ядра БРИКС, объяснил программный директор клуба "Валдай".



- С учетом того, что одна из целей БРИКС - это расширение путем подключения стран из других регионов развивающегося мира, и Турция, и Саудовская Аравия могли бы подойти под этот критерий, поскольку регион Ближнего востока пока не представлен в рамках БРИКС. То же самое можно было бы сказать про страны АСЕАН. Индонезия могла бы представлять их интересы в БРИКС, - отметил эксперт.



Переменный курс: Мишустин призвал ускорить переход на нацвалюты в ЕАЭС

Это, по мнению премьера, позволит снизить влияние санкций на экономики "пятерки"



При этом, по словам Лисоволика, торопиться с расширением не стоит, поскольку этот процесс будет задавать траекторию развития объединения на долгосрочную перспективу. "Важно не ошибиться. Эти критерии должны быть разработаны с учетом того, как это будет сказываться на других инициативах БРИКС. Вряд ли это вопрос недель или месяцев, но в течение нескольких лет какие-то пополнения в рядах ядра БРИКС мы действительно сможем увидеть", - заключил эксперт.



Турецкий политолог Керим Хас вовсе считает, что в ближайшей перспективе Стамбул точно не сможет пополнить ряды БРИКС.



- Турция сейчас переживает один из самых сложных экономических и политических кризисов в своей истории. Падающая экономика - это не развивающаяся экономика. Уже восьмой год подряд ВВП на душу населения снижается. В 2013 году этот показатель составлял $13 тыс., а сейчас - менее $6 тыс. Намерения вступить в БРИКС у Турции могут быть, но в реальности в ближайшие годы это невозможно, - уверен эксперт.



"Известия‎"‎ направили запросы в посольство Египта в РФ, а также в МИДы Турции и Саудовской Аравии. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1657790760





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Государственный советник провел заседание комиссии по подготовке и проведению 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынулы

- Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии

- О молодежной политике и партии "Аманат"

- О демографической ситуации за январь-май 2022 года

- Е. Тугжанов встретился с делегатами и участниками VI Cъезда Молодежного крыла партии "AMANAT"

- Казахстан не планирует ограничивать ввоз автомобилей из-за рубежа

- Перспективы укрепления политического и экономического сотрудничества обсуждены с делегацией Европейского союза

- Полицейские Кокшетау подозреваются в получении 50 тысяч долларов США за обещание закрыть уголовное дело

- О задержании Н.Масимова

