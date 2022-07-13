Грядущий раздел Украины: об исторических прецедентах, - Анджей Ротманн

12:27 14.07.2022

Анджей Ротманн



Грядущий раздел Украины: об исторических прецедентах



Да, в грядущем разделе Украины Польше предназначена малопочтенная роль Австрии и Пруссии - но у нас есть как минимум два оправдания.



1772–1793–1795. Этот набор цифр ничего не скажет НЕполяку - но огнем выжжен в каждой польской груди. Мы помним. Мы никогда не забудем. "Jeśli zapomnę o Nich - ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie!"



Эти даты - годы первого, второго и третьего разделов Польши. Был еще один, неофициально называемый "четвертым", когда по итогам Венского конгресса 1815 года Россия получила герцогство Варшавское (земли коего, названного Царством Польским, потом именовались "Конгресувкой"), и был пятый - между Третьим рейхом и СССР в 1939 году. Но каноничных разделов - все же три, от этого и будем отталкиваться.



Что произошло в последней четверти XVIII века на Восточно-Европейской равнине? Три абсолютные монархии разделили между собой территорию шляхетской республики. Три государства с регулярными армиями, чиновничьим аппаратом, устойчивой системой налогообложения, развитой промышленностью, торговлей, ремеслами, путями сообщений, портами и веротерпимостью - разделили меж собой погрязшую в анархии и произволе, раздираемую межконфессиональными, классовыми, межэтническими и социальными противоречиями, не имеющую регулярной армии, дорог, портов и какого-либо промышленного производства, застрявшую в эпохе религиозных войн даже не страну, а территорию…. Ничего не напоминает?



Сегодняшняя Украина - это во многом Речь Посполитая 1772 года. Да, у Украины Владимира Зеленского есть армия, активно накачиваемая современными европейскими вооружениями, - но это, пожалуй, единственное ее отличие от Польши Станислава Августа Понятовского. А в остальном… Украина, как и Речь Посполита, основу своего экспортного потенциала черпает в черноземах среднего Поднепровья - вывозя за рубеж зерновые (в XVII веке это была пшеница, сейчас - она же, плюс кукуруза, соя, рапс и ячмень). Украина, как и Речь Посполита, ведет войну с бунтовщиками на Востоке (тогда это были запорожские казаки, сегодня в их роли - мятежники Донбасса). Украина, как и Речь Посполита, активно зачищает свое религиозное пространство - выдавливая нелояльные, с точки зрения официального Киева, конфессии и принуждая оставшиеся к полному и абсолютному повиновению. Да, мой дорогой читатель, на Украине идет религиозная война, о которой в Европе не помнят со времен Вестфальского мира! И, наконец, Украина, как и Речь Посполита, не верит в предстоящий раздел ее территории между соседями и продолжает надеяться на неких великодушных союзников на Западе, которые в нужный момент подставят ей плечо и протянут руку помощи…. При Понятовском роль благородных спасителей должны были сыграть французы, при Зеленском на эту роль назначены англосаксы.



Да, в грядущем разделе Украины Польше предназначена малопочтенная роль Австрии и Пруссии - но у нас есть как минимум два оправдания. Первое - население Западной Украины готово уйти из-под власти Киева и согласно обрести нового суверена в лице Варшавы. И второе - означенная ирредента позволит, во-первых, уберечь от ужасов войны города и села пяти западноукраинских областей и, во-вторых, завершить саму эту войну - по той простой причине, что воевать Владимиру Зеленскому после отпадения Западной Украины будет попросту нечем…



А прекращение войны - это, прежде всего, сбереженные жизни. Тысячи и тысячи жизней. Которые, если мы не позволим ирреденте Западной Украины свершиться, будут в том числе и на нашей совести. Которой и без того достаточно трудно….