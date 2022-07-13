В гнезде "Черного беркута": репортаж из Казтюрьмы для смертников

12:29 14.07.2022 Дамира Аугамбаева

В гнезде "Черного беркута": репортаж из тюрьмы для смертников



Учреждение чрезвычайной безопасности УК-161/3 в народе именуется "Черным беркутом". Здесь отбывают наказание особо опасные преступники, совершившие тяжкие преступления, приговоренные к длительным срокам или пожизненному лишению свободы. Гости в этой колонии – большая редкость, но для редакции Orda.kz сделали исключение.



На границе с Россией в 30 километрах от моногородка Житикары в степи возвышается одинокая гора высотой 350 метров над уровнем моря – это самая высокая точка Костанайской области. Именно за этим холмом располагается исправительное учреждение "Черный беркут". В народе гору называют "жіті қара", что означает "зри зорче".



По бездорожью к учреждению ходит только служебный транспорт. Случайных гостей здесь не бывает. Это единственная тюрьма в Казахстане, где есть локальный участок для смертников и пожизненно осужденных. Учреждения отличается самыми жесткими и строгими условиями содержания заключенных. Именно "Черный беркут" стал последним пристанищем для людоедов, маньяков и педофилов.



С 1 января 2004 года по 24 сентября 2020 года в Казахстане действовал мораторий на смертную казнь. В настоящее время смертная казнь вовсе отменена, эту меру наказания заменили на пожизненное лишение свободы.



Легенда о беркуте



Свое неофициальное название учреждение получило в честь птицы, которую спасли заключенные, дав ей шанс на вторую жизнь, которого у самих осужденных нет.



В стенах колонии ходит легенда о хищной птице, которую раненую и изможденную нашли в степи. Сотрудники колонии подобрали беркута и вместе с заключенными выходили его. По одной из версий, птица не выдержала жизни в неволе и умерла, по другой, ее выпустили на свободу, и она еще несколько лет летала над учреждением, присматривая за своими спасителями.



На территории учреждения есть две скульптуры беркута. Одна находится на воле, за территорией, огражденной колючей проволокой. Беркут, гордо расправив свои крылья, как свободная птица, направив свой взор куда-то вдаль, как будто собирается взлететь.



Вторая же скульптура находится в пределах учреждения: крылья у птицы поджаты, голова склонилась. Она совсем не похожа на свободолюбивого беркута, более напоминает птицу в клетке.



Известные узники "Черного беркута"



Здесь отбывает свой пожизненный срок Владислав Челах. Пограничник, который на погранзоне "Арканкерген" убил 15 человек – 14 военнослужащих и егеря. Спустя 10 лет он так и не признал свою вину. В тот момент, когда журналисты Orda.kz были в тюрьме, Челах был на краткосрочном свидании с отцом. Такое свидание ему положено раз в полгода всего на два часа. С представителями СМИ разговаривать он наотрез отказывается. Еще в начале своего срока он написал письменный отказ от любого контакта с журналистами.



В марте этого года Челах написал письмо Касым-Жомарту Токаеву. В нем он на 12 листах описал, что на самом деле произошло, по его словам, 28 мая 2012 году на посту "Арканкерген". И попросил о пересмотре дела.



Алматинский стрелок Руслан Кулекбаев тоже сидит в "Черном беркуте". 18 июля 2016 года он совершил вооруженное нападение на Алмалинское РУВД, здания ДКНБ и налоговый департамент, в результате меньше чем за час убил девять человек и ранил четверых. Действия Кулекбаева признали терактом и приговорили его к смертной казни. Но из-за действия моратория смертная казнь была заменена на пожизненное заключение. Кулекбаев также отказался от разговора с журналистами Orda.kz.



Евгений Турочкин и Михаил Вершинин, которые стали героями казахстанского сериала "5:32", на самом деле убивали проституток в конце 90-х в Алматы. Называя себя "санитарами каменных джунглей", они убивали девушек легкого поведения и ели мясо своих жертв – делали фарш, лепили пельмени и угощали соседей. Каннибалам не удалось уйти от правосудия. Полицейские смогли доказать семь эпизодов убийств. Их приговорили к смертной казни. В связи с действием моратория расстрел заменили на пожизненное лишение свободы.



Контингент "Черного беркута" неохотно общается с журналистами. На свободе у них остались родные, а также родственники их жертв. Доверия у этих заключенных к СМИ пропало: многие из них считают, что обстоятельства их дел были перевернуты, а некоторых жертв им попросту добавили.



Небо сквозь решетку



Для ПЛС-ников (ПЛС – пожизненное лишение свободы) в учреждении действует камерная система содержания. В камерах сидят по четыре человека, психолог распределяет их по психотипу. За тяжелой металлической дверью по всему периметру камеры установлена двойная металлическая решетка. Таким образом камера превращается в клетку в клетке.



Металлические двухъярусные кровати, стол и лавочки прикручены к бетонному полу. На кровать после подъема ложиться или садиться нельзя. Кровать всегда должна быть заправлена идеально, матрац складывается вдвое, а по краю постели формируется четкий кантик.



Заключенные находятся под надзором 24 часа в сутки. Скрыться от камер видеонаблюдения возможности нет. Справить нужду в одиночестве не получится. В камере установлены унитаз и раковина без возможности уединения.



Заключенные живут по строгому распорядку дня, который никогда не нарушается. Их выводят на прогулку один раз в день, причем происходит это не во внутреннем дворике, а в специальной бетонной камере длиной в несколько метров с лавочкой, приваренной к полу, и турником для физических упражнений.



На прогулке небо можно увидеть только сквозь решетку.



Из-за особого режима содержания говорить о какой-либо внутренней иерархии заключенных не приходится.



Если заключенного ведут по нестандартному маршруту, то на глаза ему надевается черная повязка – чтобы дезориентировать осужденного в пространстве и не дать запомнить расположение корпусов. ПЛС-ников должны сопровождать не менее двух конвоиров и кинолог с собакой (в основном это немецкие овчарки или ротвейлеры). Псы реагирует исключительно на заключенного: на его робу и запах. Намордники служебным собакам не полагаются.



Передвижения за пределами камеры в знаменитой "позе ласточки" в учреждении больше не применяют. Такой метод вывода осужденных признан международным сообществом нарушением прав человека. Теперь заключенные могут ходить ровно.



Питание



Для особого режима общая столовая не предусмотрена, прием пищи происходит в камере. Тарелки с едой подаются в камеру через окошко в двери на специальной лопате с ручкой длиной более метра. Во время обеда заключенным разрешается просмотр телевизора.



На момент приезда журналистов в меню осужденных на обед было:



первое – суп на мясном бульоне с макаронами,

второе блюдо – мясной гуляш с гречкой на гарнир,

натуральный персиковый сок,

тем, кто находится на специальной диете, полагается селедка с луком и яйцо.



На одного заключенного приходится полбулки хлеба.



Работа



С недавних пор ПЛС-сникам разрешили работать. Трудятся они в специально оборудованных камерах: шьют одеяла, подушки и робу для заключенных. Право работать получили не все, только те, кто зарекомендовал себя примерным поведением или имеет навыки шитья.



Оплата труда сдельная: то есть сколько выполнил работы, столько тебе и заплатят. Осужденным открывают счета в банке, куда поступает зарплата. Также родственники могут пополнить счет заключенному.



Для приобретения товаров первой необходимости в учреждении есть магазин. Для закупа нужно заполнить заявку начальнику отряда на необходимые продукты или сигареты. На заработанные деньги сидельцы могут выписывать себе газеты. Из "Казпочты" приходит каталог на имеющуюся прессу.



Развлечения и досуг



Заключенным доступен просмотр отечественных телеканалов. Пульт от телевизора находится у них, и они сами выбирают, что будут смотреть: передачи, кино или новости.



Кроме того, в учреждении есть библиотека. В ее фондах есть как классическая литература, так и религиозная и правовая.



Доступен и отдых с пользой для ума: некоторые из осужденных, находясь в колонии, получают образование. Несмотря на то, что заключенные отбывают наказание в камерной системе, к каждому празднику в учреждении готовят культурно-массовые мероприятия: организуют конкурсы, выпускают стенгазеты или проводят спортивные соревнования на турнике. Во время прогулки желающие подтягиваются на турнике, кто сколько сможет. Их результаты фиксируют и сравнивают. Победитель получает грамоту или даже денежную премию.



Для творческих конкурсов осужденным выдается ватман или же альбомные листы для рисования, карандаши, разноцветные ручки или краски. Работы оценивает специальная комиссия в составе работников колонии, присваиваются призовые места. За первое место можно получить почетную грамоту и поощрение в денежном эквиваленте.



Когда корреспонденты Orda.kz были в "Черном беркуте", там как раз проходил областной конкурс на психологическую стенгазету. Первое место по Костанайской области заняли именно пожизненно лишенные свободы. Это был первый конкурс, в котором им позволили участвовать вне стен учреждения. Осужденные за первое место получили по 3000 тенге и благодарственные письма.



Для верующих предусмотрена возможность побеседовать с религиозными служителями.



Свидания с родными



Особый режим подразумевает более строгие правила посещения. В течение первых десяти лет заключенным положено только два краткосрочных свидания в год и только с ближайшими родственниками – дети, родители, законные супруги. Если за 10 лет осужденный не получил ни одного взыскания, его могут перевести на облегченные условия содержания, где предусмотрено два длительных свидания в год. Для длительных свиданий есть помещения гостиничного типа. Стоит отметить, что в "Черном беркуте" еще не один ПЛС-ник на длительном свидании не побывал.



Право на УДО



Право на освобождение из тюрьмы заключенные могут подать только после 25 лет пребывания в колонии. Дело осужденного рассматривает специальная комиссия. Шансы на освобождение есть у тех, кто соблюдал дисциплину и не нарушал правила.



Первое право на УДО заключенные "Черного беркута" смогут подать не раньше 2025 года.



За все время существования локального участка для особо опасных преступников, приговоренных к пожизненному лишению свободы, никто из них не покидал его стен.



Продолжение следует. Во второй части репортажа вас ждут откровения заключенных. Источник - Orda.kz

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