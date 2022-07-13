В ЛНР заявили о захвате трофеем первой британской артиллерийской установки М777

12:34 14.07.2022

Александр Сергеев



Силам Луганской народной республики (ЛНР) во время боевых действий удалось взять первую британскую артиллерийскую установку М777. Об этом заявила Народная милиция республики в Telegram-канале.



"Подразделениями НМ ЛНР в ходе боевых действий добыта в качестве трофея первая артиллерийская установка М777", - уточняется в публикации ведомства.



В настоящий момент подробности, связанные с британской артиллерийской установкой, не приводятся.



М777 является буксируемой гаубицей калибра 155 мм, которая разработана британской компанией BAE Systems.



