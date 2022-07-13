 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 14.07.2022
15:30  России помогли создать тайные пути нефтяного обогащения, - Ольга Самофалова
14:53  Патриотизм казахстанских чиновников ограничен стенами их министерств
13:58  Пантюркизм становится оружием Запада по дестабилизации "мягкого подбрюшья" России, - Айнур Курманов
13:42  Задержан бывший мэр кыргызского Шопокова - Умаралиев. За аферы с землей
12:34  В ЛНР заявили о захвате трофеем первой британской артиллерийской установки М777
12:29  В гнезде "Черного беркута": репортаж из Казтюрьмы для смертников
12:27  Грядущий раздел Украины: об исторических прецедентах, - Анджей Ротманн

12:26  Пополнить рады: Египет, Саудовская Аравия и Турция могут вступить в БРИКС
12:22  Как нам сражаться? Вышла в свет "Ястребиная футурология" Максима Калашникова
11:04  Экс-аким казахстанского Кентау осужден на 10 лет колонии
11:01  Казахстанские авиакомпании обвиняются в спекуляции ценами на билеты
09:47  Визит президента США в Саудовскую Аравию обречен на провал, - Рами Аль-Шаер
09:32  Обыкновенный американский фашизм. Реальные истоки коричневой чумы, - Владимир Овчинский
09:05  Новый курс: в Конституции Узбекистана планируется изменить половину статей
08:51  Пришла пора переселять русских из Казахстана – экс-депутат Госдумы Шерин
07:19  В сенате США произошла стычка из-за абортов для беременных мужчин, - USA Today
07:14  Таджикистан импортирует 10 из 19 наименований продуктов первой необходимости
07:02  Стамбульские переговоры по вывозу зерна из Одессы. Очередная мутная сделка?
01:47  Кто управляет китайской экономикой – компартия или кто-то еще? - В.Катасонов
00:51  Как научная элита Европы модернизирует армию Китая. Сенсационная публикация Института Гейтстоуна
00:41  США готовы помешать Ахмаду Масуду бороться с талибами, - Андрей Серенко
00:37  США и Китай усиливают противоборство в Океании, - Владимир Скосырев
00:14  Измена Зеленского и украинская катастрофа, - Ростислав Ищенко
00:08  Киікті атпа! Не стреляйте в священную антилопу Великой Степи, это – тотем казахов
00:07  The National Interest: Почему Путин не пойдет на попятный на Украине
00:03  При попытке нелегально бежать в РФ задержан казахстанский генерал и "заговорщик" Нурлан Масимов
00:00  КНДР официально признала Донецкую и Луганскую Республики
Среда, 13.07.2022
13:13  Служба связи Таджикистана выдала прошлогодние показатели за достижения нынешнего года
13:10  The National Interest: Украина спровоцировала войну внутри Америки
13:08  Таджгидромет заявляет, что воздух в Душанбе чистый, но данные, говорят об обратном
13:03  Визит Ван И оккупировал Азию. Пекин создает коалицию против американского лидерства, - С.Строкань
12:38  В Бишкеке возложили цветы к памятнику Панфилову. Дивизия отмечает день рождения
12:21  Клановая экономика: кто виноват в отставке президента Шри-Ланки, - А.Куприянов
12:12  Хунвейбины Токаева отныне будут называться - "Жастар Рухы"
12:06  Казахстан пытается диверсифицировать каналы экспорта нефти в обход России, - EurasiaNet
12:02  Кыргызстан: джейраны возвращаются, но все еще относятся к уязвимым видам
12:00  Персидский треугольник. Владимир Путин встретится в Тегеране с президентами Ирана и Турции, - М.Беленькая
11:59  Новые хозяева и старые порядки: как управляют "Казфосфатом" сыновья Нигматулина
11:57  Банк России отрегулирует исламский банкинг, - Къ
11:56  "Принцесса войны" уничтожает русский язык в Эстонии
11:52  Страх перед Газпромом роняет единую валюту Европы, - О.Самофалова
11:51  Казахский язык не должен оставаться "языком бедности", - Канат Тасибеков
11:50  Токаев рискует повторить судьбу Януковича и Порошенко, - Глеб Простаков
11:45  Президент Шри-Ланки Раджапакса отрекся и сбежал на Мальдивы. Врио президента стал премьер Викрамасингхе
11:42  "Супружеский пенсионный аннуитет" внедрят в Казахстане. Реформаторы, блин-баурсак...
11:34  Лорд на службе у Назарбаева: как связаны Jusan, экономический шпионаж и британская Палата лордов
11:32  Спасут ли американские "хаймарсы" БандерВоинство от разгрома? - А.Уваров
11:31  Зеленский учреждает Укрединомыслие, - Дм.Седов
11:15  Просто бизнес... Правозащитная витрина преступной Узбгруппировки, - Всеволод Большой
11:11  Должность акима Актобе предлагали за 1,5 млн долларов – КазКНБ
09:56  Сбербанк Казахстан возглавил Нурсултан Таскаранов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В ЛНР заявили о захвате трофеем первой британской артиллерийской установки М777
12:34 14.07.2022

Александр Сергеев

Силам Луганской народной республики (ЛНР) во время боевых действий удалось взять первую британскую артиллерийскую установку М777. Об этом заявила Народная милиция республики в Telegram-канале.

"Подразделениями НМ ЛНР в ходе боевых действий добыта в качестве трофея первая артиллерийская установка М777", - уточняется в публикации ведомства.

В настоящий момент подробности, связанные с британской артиллерийской установкой, не приводятся.

М777 является буксируемой гаубицей калибра 155 мм, которая разработана британской компанией BAE Systems.



24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

Ранее ВКС уничтожили в Николаеве десять украинских самоходных гаубиц "Гвоздика".

Источник - Газета.Ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1657791240


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Государственный советник провел заседание комиссии по подготовке и проведению 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынулы
- Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии
- О молодежной политике и партии "Аманат"
- О демографической ситуации за январь-май 2022 года
- Е. Тугжанов встретился с делегатами и участниками VI Cъезда Молодежного крыла партии "AMANAT"
- Казахстан не планирует ограничивать ввоз автомобилей из-за рубежа
- Перспективы укрепления политического и экономического сотрудничества обсуждены с делегацией Европейского союза
- Полицейские Кокшетау подозреваются в получении 50 тысяч долларов США за обещание закрыть уголовное дело
- О задержании Н.Масимова
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  