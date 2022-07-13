Задержан бывший мэр кыргызского Шопокова - Умаралиев. За аферы с землей

13:42 14.07.2022

14 июля 2022, Бишкек - 24.kg, Анастасия МОКРЕНКО

Задержан экс-мэр Шопокова. Выдавал муниципальную землю частникам за деньги



Задержан экс-мэр Шопокова. Он выдавал муниципальную землю частникам за деньги, сообщает пресс-центр ГКНБ.



По его данным, в ходе расследования уголовного дела по факту злоупотребления должностным положением при распределении земельных участков под индивидуальное жилищное строительство задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ экс-мэр Шопокова У.С.К., экс-заместитель начальника управления по градостроительству и архитектуре Сокулукского района А.Б.Т. и начальник земельного отдела ГУ "Кадастр" местного филиала.



Они в сговоре на основе поддельных документов выдали земельные участки муниципальной собственности частным лицам за денежное вознаграждение.



В настоящее время по уголовному делу ведется следствие.



Отметим, что под инициалы подходит Сулейман Умаралиев.