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|Задержан бывший мэр кыргызского Шопокова - Умаралиев. За аферы с землей
13:42 14.07.2022
14 июля 2022, Бишкек - 24.kg, Анастасия МОКРЕНКО
Задержан экс-мэр Шопокова. Выдавал муниципальную землю частникам за деньги
Задержан экс-мэр Шопокова. Он выдавал муниципальную землю частникам за деньги, сообщает пресс-центр ГКНБ.
По его данным, в ходе расследования уголовного дела по факту злоупотребления должностным положением при распределении земельных участков под индивидуальное жилищное строительство задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ экс-мэр Шопокова У.С.К., экс-заместитель начальника управления по градостроительству и архитектуре Сокулукского района А.Б.Т. и начальник земельного отдела ГУ "Кадастр" местного филиала.
Они в сговоре на основе поддельных документов выдали земельные участки муниципальной собственности частным лицам за денежное вознаграждение.
В настоящее время по уголовному делу ведется следствие.
Отметим, что под инициалы подходит Сулейман Умаралиев.