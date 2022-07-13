 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 14.07.2022
15:30  России помогли создать тайные пути нефтяного обогащения, - Ольга Самофалова
14:53  Патриотизм казахстанских чиновников ограничен стенами их министерств
13:58  Пантюркизм становится оружием Запада по дестабилизации "мягкого подбрюшья" России, - Айнур Курманов
13:42  Задержан бывший мэр кыргызского Шопокова - Умаралиев. За аферы с землей
12:34  В ЛНР заявили о захвате трофеем первой британской артиллерийской установки М777
12:29  В гнезде "Черного беркута": репортаж из Казтюрьмы для смертников
12:27  Грядущий раздел Украины: об исторических прецедентах, - Анджей Ротманн

12:26  Пополнить рады: Египет, Саудовская Аравия и Турция могут вступить в БРИКС
12:22  Как нам сражаться? Вышла в свет "Ястребиная футурология" Максима Калашникова
11:04  Экс-аким казахстанского Кентау осужден на 10 лет колонии
11:01  Казахстанские авиакомпании обвиняются в спекуляции ценами на билеты
09:47  Визит президента США в Саудовскую Аравию обречен на провал, - Рами Аль-Шаер
09:32  Обыкновенный американский фашизм. Реальные истоки коричневой чумы, - Владимир Овчинский
09:05  Новый курс: в Конституции Узбекистана планируется изменить половину статей
08:51  Пришла пора переселять русских из Казахстана – экс-депутат Госдумы Шерин
07:19  В сенате США произошла стычка из-за абортов для беременных мужчин, - USA Today
07:14  Таджикистан импортирует 10 из 19 наименований продуктов первой необходимости
07:02  Стамбульские переговоры по вывозу зерна из Одессы. Очередная мутная сделка?
01:47  Кто управляет китайской экономикой – компартия или кто-то еще? - В.Катасонов
00:51  Как научная элита Европы модернизирует армию Китая. Сенсационная публикация Института Гейтстоуна
00:41  США готовы помешать Ахмаду Масуду бороться с талибами, - Андрей Серенко
00:37  США и Китай усиливают противоборство в Океании, - Владимир Скосырев
00:14  Измена Зеленского и украинская катастрофа, - Ростислав Ищенко
00:08  Киікті атпа! Не стреляйте в священную антилопу Великой Степи, это – тотем казахов
00:07  The National Interest: Почему Путин не пойдет на попятный на Украине
00:03  При попытке нелегально бежать в РФ задержан казахстанский генерал и "заговорщик" Нурлан Масимов
00:00  КНДР официально признала Донецкую и Луганскую Республики
Среда, 13.07.2022
13:13  Служба связи Таджикистана выдала прошлогодние показатели за достижения нынешнего года
13:10  The National Interest: Украина спровоцировала войну внутри Америки
13:08  Таджгидромет заявляет, что воздух в Душанбе чистый, но данные, говорят об обратном
13:03  Визит Ван И оккупировал Азию. Пекин создает коалицию против американского лидерства, - С.Строкань
12:38  В Бишкеке возложили цветы к памятнику Панфилову. Дивизия отмечает день рождения
12:21  Клановая экономика: кто виноват в отставке президента Шри-Ланки, - А.Куприянов
12:12  Хунвейбины Токаева отныне будут называться - "Жастар Рухы"
12:06  Казахстан пытается диверсифицировать каналы экспорта нефти в обход России, - EurasiaNet
12:02  Кыргызстан: джейраны возвращаются, но все еще относятся к уязвимым видам
12:00  Персидский треугольник. Владимир Путин встретится в Тегеране с президентами Ирана и Турции, - М.Беленькая
11:59  Новые хозяева и старые порядки: как управляют "Казфосфатом" сыновья Нигматулина
11:57  Банк России отрегулирует исламский банкинг, - Къ
11:56  "Принцесса войны" уничтожает русский язык в Эстонии
11:52  Страх перед Газпромом роняет единую валюту Европы, - О.Самофалова
11:51  Казахский язык не должен оставаться "языком бедности", - Канат Тасибеков
11:50  Токаев рискует повторить судьбу Януковича и Порошенко, - Глеб Простаков
11:45  Президент Шри-Ланки Раджапакса отрекся и сбежал на Мальдивы. Врио президента стал премьер Викрамасингхе
11:42  "Супружеский пенсионный аннуитет" внедрят в Казахстане. Реформаторы, блин-баурсак...
11:34  Лорд на службе у Назарбаева: как связаны Jusan, экономический шпионаж и британская Палата лордов
11:32  Спасут ли американские "хаймарсы" БандерВоинство от разгрома? - А.Уваров
11:31  Зеленский учреждает Укрединомыслие, - Дм.Седов
11:15  Просто бизнес... Правозащитная витрина преступной Узбгруппировки, - Всеволод Большой
11:11  Должность акима Актобе предлагали за 1,5 млн долларов – КазКНБ
09:56  Сбербанк Казахстан возглавил Нурсултан Таскаранов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Патриотизм казахстанских чиновников ограничен стенами их министерств
14:53 14.07.2022

"Из-за непрофессионализма и некорректных действий некоторых казахстанских чиновников 19 миллионов казахстанцев могут стать жертвами вторичных антироссийских санкций", – считает ученый-правовед, специалист по правам человека Халида Ажигулова.

В мае этого года в СМИ прошла волна возмущения из-за бесконтрольной процедуры выдачи индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) иностранцам, которые временно пребывают на территории нашей страны, в том числе, для открытия счета в банке. После этого одни банки прекратили выдачу казахстанских, а другие продолжают это делать.

– ИИН присваивают даже туристам, которые приезжают страну всего лишь на несколько дней, – говорит Халида Ажигулова. – Некоторые иностранцы получили этот номер и открыли счета в казахстанских банках через посредников, даже не въезжая на территорию РК. Но, к примеру, в Великобритании, где я училась в докторантуре, для получения карточного счета у заявителя должны быть легальные основания для нахождения в этой стране – работа или учеба. При этом банки имеют право верифицировать держателей карточных счетов, чтобы избежать проблем, связанных с отмыванием денег или другими противозаконными действиями. Впрочем, такая практика – подтверждение легального статуса – существует во всех развитых странах мира. В Нидерландах, в частности, сейчас находится очень много беженцев из Украины. Там, кроме аналога нашего идентификационного номера, чтобы открыть счет, необходим подтвержденный адрес постоянного резидентства.

В Казахстане этой услугой (приезжая, как турист, даже на один день, чтобы получить ИИН, а затем – банковскую карту) активно начали пользоваться граждане Российской Федерации. Более того – в соцсетях они рассказывают о так называемых "карт-турах" для других своих сограждан.
Ответ на вопрос о том, для чего россиянам потребовались наши ИИН и карты казахстанских банков, лежит на поверхности. В отношении РФ введены серьезные санкции и международные банковские карты, онлайн-переводы и т.д., соответственно, перестали там работать. Такая мера направлена прежде всего на то, чтобы граждане страны-агрессора, испытывающие дискомфорт и неудобства из-за санкций, оказывали давление на свое правительство и политическое руководство с тем, чтобы они прекратили военные действия в Украине.

Россияне, которые открыто высказались против войны, подвергаются репрессиям, преследованиям и арестам, их штрафуют на большие суммы, признают иностранными агентами и т.д., поэтому они вынуждены покидать свою страну, чтобы стать по сути беженцами. Некоторые из них приезжают в Казахстан. Легально находясь здесь, они снимают квартиры, платят за аренду, покупают товары и пользуются местными услугами, то есть тоже вносят вклад в нашу экономику.

В отношении этих людей ситуация понятна: для фактического легального проживания на территории Казахстана им нужен ИИН для открытия банковского счета. Но когда граждане РФ получают банковские карты лишь для того, чтобы продолжать вести в своей стране комфортную жизнь, это не может не вызывать опасений: Казахстан может быть признан пособником страны-агрессора, так как раздача ИИН и открытие карточных счетов даже туристам, позволяет ее гражданам избегать негативных последствий международных санкций.

Поэтому у нашего населения возникают закономерные вопросы к уполномоченным органам. В том числе к министерству цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП РК), которое контролирует онлайн-портал выдачи ИИН – egov.kz.

Но когда общественный деятель Мурат Абенов обратился к главе этого ведомства с вопросом, не грозит ли бесконтрольная раздача ИИН международными санкциями для Казахстана, министр посоветовал общественному деятелю "не распространять некорректную информацию". При этом Багдат Мусин, снимая тем с себя ответственность, заявил, что выдача ИИН не входит в его компетенцию, возглавляемое им ведомство занимается только техническими вопросами.
Однако подобное поведение государственного служащего высокого ранга, по мнению Халиды Ажигуловой, некорректно и недопустимо в современных реалиях.

– Любой министр, являясь членом правительства, как никто другой, должен стоять на страже интересов страны, считает правовед. – Это означает – видеть и предупреждать риски, которые существуют для Казахстана. У министра есть доступ к премьер-министру и Главе государства. А раз так, то глава МЦРИАП мог бы давно поднять этот вопрос (выдачу ИИН и открытие карточных счетов иностранцам) на встречах с высшим руководством страны. Ведь именно подчиненные Багдата Мусина, сотрудники ЦОН Медеуского района Алматы, выложили в соцсетях нашумевшую фотосессию с российским певцом Львом Лещенко, который неоднократно выступал в поддержку военной агрессии в Украине. Как написали российские СМИ, он, якобы, приезжал в Казахстан на день рождения к премьер-министру Казахстана, а заодно получил ИИН и карточный счет казахстанского банка.

Но министр Мусин, отвечая на запросы граждан Казахстана, отделался дежурными – "не моя компетенция", "не мои функции", поэтому к нему "не должно быть никаких вопросов", "обращайтесь в МВД". И только после поднятого в СМИ резонанса банковские карты без подтверждения (наличия работы или других оснований) для длительного нахождения в Казахстане некоторые банки (Halykbank и Fortebank) прекратили выдавать, но Centercreditbank и Kaspibank все еще выдают их туристам только на основании ИИН, не требуя дополнительных документов.
МЦРИАП и МВД, на которые ссылался министр Мусин, судя по всему, до сих пор не отреагировали на проблему. На днях проживающая в Турции гражданка Казахстана столкнулась "со странной", как она написала ситуацией, – ей и гражданину России турецкий банкомат отсчитал, но не выдал деньги.

– Я не знаю, чем закончилась ее история, но, если Казахстан попадет под вторичные санкции, высок риск, что казахстанские банковские карты перестанут работать за рубежом, что создаст очень большие неудобства нашим гражданам, – говорит Халида Ажигулова. – Геополитическая ситуация сейчас слишком серьезна и вопрос о последствиях вторичных санкций для нашей страны имеет отнюдь не абстрактный характер. Недавно были введены вторичные санкции против частной узбекской компании за нарушение санкционного режима. Понятно, что у нас с Россией, как с соседом, есть и культурные, и бизнес-связи, но от непрофессионализма, некорректных действий или желания отдельных чиновников и олигархов помочь кому-то из своих партнеров из этой страны, не должны страдать 19 млн казахстанцев. На мой взгляд, сейчас все граждане Казахстана должны быть максимально активны в вопросах управления государством, мониторинга бюджетных средств и работы государственных органов, контроля за деятельностью или бездействием чиновников. К сожалению, иногда складывается впечатление, что некоторые чиновники намеренно саботируют решения и поручения президента Казахстана. И только общественный контроль и резонанс могут заставить их строго соблюдать законы нашей страны.

Мерей Сугирбаева

Источник - exclusive.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1657799580


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Государственный советник провел заседание комиссии по подготовке и проведению 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынулы
- Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии
- О молодежной политике и партии "Аманат"
- О демографической ситуации за январь-май 2022 года
- Е. Тугжанов встретился с делегатами и участниками VI Cъезда Молодежного крыла партии "AMANAT"
- Казахстан не планирует ограничивать ввоз автомобилей из-за рубежа
- Перспективы укрепления политического и экономического сотрудничества обсуждены с делегацией Европейского союза
- Полицейские Кокшетау подозреваются в получении 50 тысяч долларов США за обещание закрыть уголовное дело
- О задержании Н.Масимова
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  