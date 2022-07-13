Патриотизм казахстанских чиновников ограничен стенами их министерств

14:53 14.07.2022

"Из-за непрофессионализма и некорректных действий некоторых казахстанских чиновников 19 миллионов казахстанцев могут стать жертвами вторичных антироссийских санкций", – считает ученый-правовед, специалист по правам человека Халида Ажигулова.



В мае этого года в СМИ прошла волна возмущения из-за бесконтрольной процедуры выдачи индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) иностранцам, которые временно пребывают на территории нашей страны, в том числе, для открытия счета в банке. После этого одни банки прекратили выдачу казахстанских, а другие продолжают это делать.



– ИИН присваивают даже туристам, которые приезжают страну всего лишь на несколько дней, – говорит Халида Ажигулова. – Некоторые иностранцы получили этот номер и открыли счета в казахстанских банках через посредников, даже не въезжая на территорию РК. Но, к примеру, в Великобритании, где я училась в докторантуре, для получения карточного счета у заявителя должны быть легальные основания для нахождения в этой стране – работа или учеба. При этом банки имеют право верифицировать держателей карточных счетов, чтобы избежать проблем, связанных с отмыванием денег или другими противозаконными действиями. Впрочем, такая практика – подтверждение легального статуса – существует во всех развитых странах мира. В Нидерландах, в частности, сейчас находится очень много беженцев из Украины. Там, кроме аналога нашего идентификационного номера, чтобы открыть счет, необходим подтвержденный адрес постоянного резидентства.



В Казахстане этой услугой (приезжая, как турист, даже на один день, чтобы получить ИИН, а затем – банковскую карту) активно начали пользоваться граждане Российской Федерации. Более того – в соцсетях они рассказывают о так называемых "карт-турах" для других своих сограждан.

Ответ на вопрос о том, для чего россиянам потребовались наши ИИН и карты казахстанских банков, лежит на поверхности. В отношении РФ введены серьезные санкции и международные банковские карты, онлайн-переводы и т.д., соответственно, перестали там работать. Такая мера направлена прежде всего на то, чтобы граждане страны-агрессора, испытывающие дискомфорт и неудобства из-за санкций, оказывали давление на свое правительство и политическое руководство с тем, чтобы они прекратили военные действия в Украине.



Россияне, которые открыто высказались против войны, подвергаются репрессиям, преследованиям и арестам, их штрафуют на большие суммы, признают иностранными агентами и т.д., поэтому они вынуждены покидать свою страну, чтобы стать по сути беженцами. Некоторые из них приезжают в Казахстан. Легально находясь здесь, они снимают квартиры, платят за аренду, покупают товары и пользуются местными услугами, то есть тоже вносят вклад в нашу экономику.



В отношении этих людей ситуация понятна: для фактического легального проживания на территории Казахстана им нужен ИИН для открытия банковского счета. Но когда граждане РФ получают банковские карты лишь для того, чтобы продолжать вести в своей стране комфортную жизнь, это не может не вызывать опасений: Казахстан может быть признан пособником страны-агрессора, так как раздача ИИН и открытие карточных счетов даже туристам, позволяет ее гражданам избегать негативных последствий международных санкций.



Поэтому у нашего населения возникают закономерные вопросы к уполномоченным органам. В том числе к министерству цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП РК), которое контролирует онлайн-портал выдачи ИИН – egov.kz.



Но когда общественный деятель Мурат Абенов обратился к главе этого ведомства с вопросом, не грозит ли бесконтрольная раздача ИИН международными санкциями для Казахстана, министр посоветовал общественному деятелю "не распространять некорректную информацию". При этом Багдат Мусин, снимая тем с себя ответственность, заявил, что выдача ИИН не входит в его компетенцию, возглавляемое им ведомство занимается только техническими вопросами.

Однако подобное поведение государственного служащего высокого ранга, по мнению Халиды Ажигуловой, некорректно и недопустимо в современных реалиях.



– Любой министр, являясь членом правительства, как никто другой, должен стоять на страже интересов страны, считает правовед. – Это означает – видеть и предупреждать риски, которые существуют для Казахстана. У министра есть доступ к премьер-министру и Главе государства. А раз так, то глава МЦРИАП мог бы давно поднять этот вопрос (выдачу ИИН и открытие карточных счетов иностранцам) на встречах с высшим руководством страны. Ведь именно подчиненные Багдата Мусина, сотрудники ЦОН Медеуского района Алматы, выложили в соцсетях нашумевшую фотосессию с российским певцом Львом Лещенко, который неоднократно выступал в поддержку военной агрессии в Украине. Как написали российские СМИ, он, якобы, приезжал в Казахстан на день рождения к премьер-министру Казахстана, а заодно получил ИИН и карточный счет казахстанского банка.



Но министр Мусин, отвечая на запросы граждан Казахстана, отделался дежурными – "не моя компетенция", "не мои функции", поэтому к нему "не должно быть никаких вопросов", "обращайтесь в МВД". И только после поднятого в СМИ резонанса банковские карты без подтверждения (наличия работы или других оснований) для длительного нахождения в Казахстане некоторые банки (Halykbank и Fortebank) прекратили выдавать, но Centercreditbank и Kaspibank все еще выдают их туристам только на основании ИИН, не требуя дополнительных документов.

МЦРИАП и МВД, на которые ссылался министр Мусин, судя по всему, до сих пор не отреагировали на проблему. На днях проживающая в Турции гражданка Казахстана столкнулась "со странной", как она написала ситуацией, – ей и гражданину России турецкий банкомат отсчитал, но не выдал деньги.



– Я не знаю, чем закончилась ее история, но, если Казахстан попадет под вторичные санкции, высок риск, что казахстанские банковские карты перестанут работать за рубежом, что создаст очень большие неудобства нашим гражданам, – говорит Халида Ажигулова. – Геополитическая ситуация сейчас слишком серьезна и вопрос о последствиях вторичных санкций для нашей страны имеет отнюдь не абстрактный характер. Недавно были введены вторичные санкции против частной узбекской компании за нарушение санкционного режима. Понятно, что у нас с Россией, как с соседом, есть и культурные, и бизнес-связи, но от непрофессионализма, некорректных действий или желания отдельных чиновников и олигархов помочь кому-то из своих партнеров из этой страны, не должны страдать 19 млн казахстанцев. На мой взгляд, сейчас все граждане Казахстана должны быть максимально активны в вопросах управления государством, мониторинга бюджетных средств и работы государственных органов, контроля за деятельностью или бездействием чиновников. К сожалению, иногда складывается впечатление, что некоторые чиновники намеренно саботируют решения и поручения президента Казахстана. И только общественный контроль и резонанс могут заставить их строго соблюдать законы нашей страны.



Мерей Сугирбаева