Египет, Турция и СаудАравия подали официальные заявки на вступление в БРИКС

16:13 14.07.2022

В БРИКС сообщили о возможном вступлении Египта, Турции и Саудовской Аравии



Власти Египта, Турции и Саудовской Аравии выразили желание вступить в БРИКС. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на президента Международного форума БРИКС Пурниму Ананд. По ее словам, эти страны уже находятся в процессе вступления в эту коалицию.



"Все эти страны показали свою заинтересованность в присоединении и готовятся подать заявки на членство. Я думаю, что это хороший шаг, поскольку расширение всегда воспринимается позитивно, это явно усилит влияние БРИКС во всем мире",- рассказала госпожа Ананд.



БРИКС - экономическая коалиция, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Организация была образована в 2006 году в рамках Петербургского международного экономического форума. В формат БРИКС- плюс также входят Алжир, Аргентина, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Камбоджа, Малайзия, Сенегал, Таиланд, Узбекистан, Фиджи и Эфиопия.



Вступление этих стран, а также Аргентины и Ирана, которые подали заявки в конце июня, может произойти на следующем саммите БРИКС в 2023 году в ЮАР. Глава МИД КНР говорил, что желание вступить в БРИКС также изъявляла Индонезия. Президент форума считает, что БРИКС "сможет работать для создания нового мирового порядка". По ее словам, сейчас наблюдается реальное проявление силы этого объединения.



После начала военной операции России на Украине несколько стран выразили желание присоединиться к ЕС и НАТО. В ЕС хотят вступить Украина, Молдавия и Грузия, в НАТО - Швеция и Финляндия.