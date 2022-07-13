Почему лучший молодой футболист Таджикистана продает шаурму в России?

16:19 14.07.2022

Сайфиддин Караев, Asia-Plus



Аминджон Алиахмадов (первый справа) на церемонии награждения лучших футболистов по итогам 2021 года



Футбольный канал komandatj в Instagram сообщил, что Аминджон Алиахмадов, бывший игрок футбольной команды "Равшан" (Куляб), признанный лучшим молодым футболистом 2021 года на чемпионате Таджикистана, сейчас находится в трудовой миграции в России.



По сведениям канала, Аминджон продает шаурму в городе Киржач.



"Этот маленький городок с населением около 26 тыс. человек расположен примерно в 110 км к северо-востоку от Москвы, на территории Владимирской области России", - говорится в сообщении.



Со ссылкой на самого Аминджона Алиахмадова сообщается, что "хотя он и был признан лучшим молодым футболистом высшей лиги, но не получил поддержку и поэтому уехал на заработки".



"Сейчас он занимается продажей шаурмы в г. Киржач, а в свободное от работы время вместе с друзьями играет в футбол. Представители клуба "Ротор" из Киржача увидев одну из его игр, пригласили его к себе. Уже в первой контрольной игре Аминджон забил 4 гола и сделал 2 передачи", - сообщает komandatj.



Сам Аминджон говорит, что "может быть, подпишет контракт с этим клубом".



"Ротор" из Киржача выступает в первенстве Владимирской области.



Выезд на заработки в Россию давно стал обыденным явлением в таджикском спорте. Сегодня на стройках и других объектах трудятся десятки бывших спортсменов, которые подавали надежды и выигрывали призовые места в международных и республиканских соревнованиях.



Среди них не только спортсмены, но и тренеры по борьбе, таэквондо, каратэ-до, настольному теннису, волейболу, легкой атлетике и др.



Ранее мы сообщали о том, как на заработки в Россию уехал знаменитый футболист Дильшод Восиев.