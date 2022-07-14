В Грузии разразился Гогашвилигейт, - Георгий Двали

21:28 14.07.2022

Экс-заместитель главы СГБ Грузии мог сливать секретную информацию журналистам



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Ряд известных оппозиционных журналистов Грузии объявили о намерении подать на грузинское правительство иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Причина - обнародование проправительственным телеканалом "Маэстро" аудиозаписи редколлегии в оппозиционной телекомпании "Мтавари Архи" ("Главный канал", ГК). Помимо самого факта установления прослушивающего устройства в офисе оппозиционного телеканала сенсацией стало то, что, как выяснилось, главным источником эксклюзивных материалов, дискредитирующих власть, все последние годы был бывший заместитель главы Службы госбезопасности Грузии (СГБ) Иосиф Гогашвили.



Скрытая аудиозапись редколлегии в ведущей оппозиционной телекомпании "Главный канал" вышла в эфир близкой к властям телекомпании "Маэстро" в ночь на четверг. Ведущий программы "Ковчег" Георгий Гачечиладзе перед публикацией записи сообщил телезрителям, что к нему днем якобы подошел хорошо известный ему журналист ГК (его имени господин Гачечиладзе не назвал) и передал носитель с записью.



На аудиозаписи слышно, как редактор программы "Постфактум" Георгий Габуния вместе с двумя журналистами и продюсером ГК обсуждают будущий сюжет о секретных сотрудниках и информаторах СГБ Грузии. Запись сделана в ноябре прошлого года. В ходе разговора собеседники раскрывают имя главного информатора оппозиционных журналистов, в течение нескольких лет передававшего им секретную информацию об операциях СГБ: им оказался бывший заместитель начальника Службы госбезопасности Иосиф Гогашвили.



Он ушел в отставку в 2018 году в результате давления оппозиционных сил, обвинивших силовика в смерти 18-летнего чеченца-кистинца Тимура Мачаликашвили. Трагедия произошла в декабре 2017 года в ходе спецоперации СГБ в Панкисском ущелье Грузии (регионе с преимущественно чеченским населением) против местных ячеек "Исламского государства" (ИГ; террористическая организация, запрещенная в РФ).



По официальным данным, когда спецназовцы ворвались в дом Тимура Мачаликашвили, подозреваемого в связях с террористами, одному из бойцов показалось, что 18-летний молодой человек попытался сорвать чеку с ручной гранаты. Спецназовец выстрелил в подозреваемого. Пуля попала Тимуру Мачаликашвили в голову, и он скончался через несколько дней, не приходя в сознание. Отец Тимура Малхаз Мачаликашвили категорически отрицает его виновность.



При поддержке оппозиционных партий и СМИ Мачаликашвили–старший добивался отставки Иосифа Гогашвили как главного инициатора проведения спецоперации в Панкиси.



Господин Гогашвили в конце концов был вынужден подать в отставку в 2018 году. В дальнейшем он сетовал в многочисленных интервью, что правящая партия "Грузинская мечта" "отдала его на растерзание самой могущественной террористической организации в мире". Тем самым он давал понять, что по-прежнему считает Мачаликашвили-младшего связанным с ИГ.



Как выяснилось из скрытой записи, опубликованной "Маэстро", Иосиф Гогашвили затаил обиду на свое ведомство и при увольнении вынес из здания СГБ секретные материалы об операциях спецслужбы и ее тайных информаторах, а затем дозированно сливал информацию оппозиционным СМИ.



Эти материалы за последние два года стали основой нескольких громких журналистских расследований, значительно повредивших репутации властей. Сами журналисты никогда не раскрывали имя своего информатора.



Журналисты-расследователи сейчас готовят иск против СГБ и правительства Грузии в ЕСПЧ за незаконное прослушивание и установку "жучков" в офисе независимой телекомпании. Но главным итогом скандала может стать не это, а возбуждение уголовного дела против Иосифа Гогашвили за злостное использование служебного положения: похищение и распространение материалов, представляющих государственную тайну.



Как грузинские журналисты обнаружили тысячи файлов прослушки и докладные записки о разработках СГБ

Сам экс-замглавы СГБ ситуацию пока не комментирует. Но он, как и журналисты, совещание которых прослушивали, попал в "вилку". С одной стороны, журналисты не могут отрицать аутентичность записи, если уж подают на грузинское правительство и СГБ в Европейский суд. Но, подтверждая ее аутентичность, они дают веское основание прокуратуре возбудить уголовное дело против высокопоставленного инсайдера, раскрывшего секретную информацию из-за обиды на СГБ за свое увольнение.



Согласно грузинскому законодательству, журналист ни при каких обстоятельствах (даже по решению суда) не обязан раскрывать правоохранительным органам личность своего источника. Если только не сделает этого добровольно либо по неосторожности.



Георгий Двали, Тбилиси



14.07.2022,