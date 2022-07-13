В Алматы работала рейдерская группа по захвату известных бизнес-структур

21:44 14.07.2022

В Департаменте экономических расследований (ДЭР) по городу Алматы находятся дела по четырем заявлениям о рейдерских захватах, совершенных группой лиц в Алматы и Алматинской области, передает Zakon.kz.

Сообщается, что злоумышленники применяли насилие, угрожали и шантажировали известных в стране предпринимателей, чтобы завладеть их собственностью.



Имеется информация о совершении аналогичных преступлений как минимум еще в трех регионах страны. Помимо этого, указанная группа активно занималась теневым бизнесом, доходы от которого легализовывались путем приобретения дорогой недвижимости, машин и др. В настоящее время активные члены группы задержаны, – рассказали в департаменте.

Ведется досудебное расследование.



Елена Беляева