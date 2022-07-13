Драги сделал ноги. Подал в отставку премьер-министр Италии

21:46 14.07.2022

Президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку премьер-министра Марио Драги, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, об этом сообщил офис главы государства.



Президент Республики Серджо Маттарелла принял сегодня вечером в Квиринальском дворце председателя совета министров профессора Марио Драги, который подал прошение об отставке с поста главы правительства, которое он возглавлял. Президент не принял отставку и предложил Драги выступить в парламенте, чтобы дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося сегодня заседания в Сенате Республики, - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Драги отнес заявление президенту Италии. До этого Сенат итальянского парламента выразил доверие кабмину после того, как в голосовании отказалась участвовать одна из входящих в правящую коалицию политических сил – "Движение звезд" (Д5З).



Премьер-министр Италии подает в отставку

По словам Драги, это означает, что "общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала, больше нет".