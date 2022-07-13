Байден потерялся в аэропорту Тель-Авива

22:54 14.07.2022

Президент США Джо Байден во время первого ближневосточного турне в роли американского лидера растерялся в аэропорту Тель-Авива. Об этом сообщает газета "Известия".



На появившихся в Сети кадрах видно, как Байден, выйдя из самолета, попросил подсказку о своих дальнейших действиях у представительницы охраны. После вопроса женщина указала президенту США на предназначавшееся ему место.



Ранее сообщалось, что во время велопрогулки в конце июня американский лидер упал с велосипеда. Это произошло, когда его окликнули сторонники и начали задавать вопросы. Когда же Байден подъехал к гражданам, он упал набок вместе с транспортом. Позже президент США рассказал, что не пострадал в результате падения.



Спустя время он поведал журналистам во время очередной велопрогулки, что после недавнего падения снял с педалей специальные крепления для ступней.