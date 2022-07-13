В Стамбульском соглашениях о вывозе украинского зерна усмотрели массу "подводных камней", - МК

00:03 15.07.2022

Нерешенных вопросов еще очень много



В Стамбуле прошли переговоры военных делегаций России, Турции, Украины, а также делегации ООН по проблеме вывоза зерна из портов Украины. На следующей неделе представители этих же сторон снова встречаются там же по "зерновому вопросу". О предварительных договоренностях пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Однако все эти договоренности вызывают много вопросов, которые "МК" задал военному эксперту капитану 1 ранга в запасе Василию Дандыкину.



Как сообщает Wall Street Journal, зерно планируется вывозить из трех портов в сопровождении конвоя украинских кораблей. Проверять пустые суда, идущие в украинские порты за зерном, на наличие в них оружия будут турецкие военные. Но для начала, чтобы обеспечить безопасность судоходства, необходимо провести хотя бы частичную очистку акватории от якорных мин, установленных ВСУ на подходе к портам.



Вопросов много. Что это за "конвои украинских кораблей сопровождения"? Почему осмотр судов доверен турецким военным? А главное: кто будет разминировать подходы к портам?



- Ранее президент Путин предлагал Украине самой разминировать морскую акваторию, чтобы можно было вывозить зерно. Вполне логично: кто минировал, тот пусть и обезвреживает мины. Однако сделать это Украина, похоже, не может, так как у нее нет кораблей – минных тральщиков. Так кто будет это делать?



- Действительно, тральщиков у Украины нет, - поясняет Василий Дандыкин. – И я так понимаю, что этот вопрос снова начнет муссироваться и будет обсуждаться с привлечением к его решению стран Причерноморья.



- Могут ли для этого привлечь наш Черноморский флот?



- Исключено. Мы, конечно, такой вариант можем предложить, но Украина на это никогда не пойдет. А значит, опять остается все та же Турция с ее военными кораблями. Ну, и с учетом того, что она на основании Конвенции Монтре закрыла проливы Босфор и Дарданеллы в связи с тем, что в Черном море идут боевые действия, корабли непричерноморских стран в Черное море пройти не могут. А значит, кроме Турции, можно рассматривать еще Болгарию и Румынию, у которых есть минные тральщики. Но учтите: все это – страны НАТО, включая Турцию.



И в этой связи довольно странно выглядит возможное решение о том, что турки будут осматривать пустые суда, которые идут за зерном в порты Украины. Думаю, в этом случае вместе с ними должны быть хотя бы какие-то представители российской стороны. А что если турки на этих судах начнут возить Украине свои "Байрактары"? Хотите сказать, что в этом случае они будут это указывать или их останавливать?



- Очень сомнительно… И другой вопрос: какие украинские корабли могут сопровождать суда с зерном?



- Вот именно. Может, несколько штук катеров береговой охраны, которые еще не уничтожены, у них в районе Одессы и остались. Остальные корабли украинского флота были так или иначе потоплены. Либо сами украинцы их притопили, либо наши постарались. То есть ситуация здесь очень неоднозначная.



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Или вот, допустим, фарватер как-то освободили от мин, а сколько времени они собираются вывозить это зерно? Мы все это время должны ждать, остановив в этом районе спецоперацию? А если потом украинцы скажут: вот мы суда к Одессе пропустили, а теперь снова поставят там мины, так как "боятся русского десанта".



- Да они там не только море, но и все пляжи заминировали. Повторно минировать - мин не хватит.



- На складах в районе Очакова их осталось еще много. Они пока не все мины по морю раскидали. При разделе Черноморского флота Украине досталась очень большая береговая составляющая, там масса старых мин еще послевоенного производства.



- Вы считаете, со стороны Украины могут быть всякие неожиданности?



- Какие еще они выдвинут требования - неизвестно. Украинцы ведь постоянно выдвигают все новые и новые претензии ко всему миру. Потому договоренности, которые были сейчас достигнуты в Стамбуле, на мой взгляд - всего лишь наброски. Все это мне напоминает аналогичные переговоры с украинской делегацией в Стамбуле, которые проходили ранее и в результате ничем не закончились.



Во всяком случае, все нынешние дипломатические договоренности пока никакими реальными военными решениями не подкреплены. А значит, в данный момент они не могут быть переведены в практическую плоскость.



Авторы: ОЛЬГА БОЖЬЕВА