Экономика США рушится, а украинцы гибнут. Кому это выгодно, - Такер Карсон

00:26 15.07.2022

Fox News

США



Громче всех о конфликте с Россией кричат нечистые на руку



Такер Карлсон раскритиковал многомиллиардные транши правительства США Украине, которые могли бы пойти на помощь самим американцам. Ведь инфляция там в июне достигла колоссальных 9,1 процента – столь высокий рост был только в 1981 году.



Такер Карлсон



В сегодняшнем отчете Министерства труда озвучило моменты, которых никто не ожидал. Они прозвучали несколько странно, как будто бросают вызов элементарным правилам экономики, но сначала приведем цифры. Вот отрывок из сегодняшнего репортажа Fox News.



Кэролайн Шивли, Fox News: Инфляция в июне достигла колоссальных 9,1%, столь высокого годового скачка не наблюдалось с 1981 года. Отчет об индексе потребительских цен, опубликованный в среду утром, показал значительный рост цен на предметы первой необходимости. Стоимость бензина выросла за год почти на 60%. Квартплата увеличилась на 5,6% по сравнению с июнем прошлого года, а продукты питание и походы в рестораны - на 10,4%. Если говорить исключительно о продуктах, то годовой скачок составил 12,2%. Яйца подорожали на 33%, а сливочное масло - на 26%.



Итак, мы переживаем высочайший ежегодный всплеск инфляции за сорок с лишним лет. Это заголовок к данной новости. Если уж на то пошло, в реальности ситуация еще серьезнее. В реальности дела обстоят намного хуже. В годы правления Картера, когда инфляция, как известно, достигла 14,6%, зарплаты продолжали расти. Как гласит недавний анализ исследовательского центра Pew Research Center, "в 1970-х и начале 1980-х гг., когда инфляция была высока, средняя заработная плата подскакивала от года в год на 7, 8 и даже 9%", и это логично. Денег в обращении больше, а стоят они меньше. Странно то, что в настоящий момент подобного не наблюдается.







Согласно сегодняшнему отчету Министерства труда, "в период с июня 2021 по июнь 2022 года реальная средняя почасовая заработная плата снизилась на 3,6% с учетом сезонных колебаний. В сочетании со снижением средней продолжительности рабочей недели на 0,9% это привело к снижению реального среднего недельного заработка на 4,4% за этот период." То есть, грубо говоря, экономическая катастрофа выглядит как снижение среднего заработка на 4,4%.



Американцы стали зарабатывать меньше денег именно в тот момент, когда дорожает все, что они покупают, от бензина до продуктов, причем дорожает существенно. Такова ситуация в целом.



Средний доход американской семьи в этом году составляет около 87 000 долларов. Сегодняшние показатели инфляции означают, что из-за нее одной среднестатистическая семья теряет почти 8000 долларов в год. Правда, при подсчете используются заранее подготовленные правительством цифры, а именно показатель инфляции в 9,1%, который получили из намеренно искаженного индекса потребительских цен (ИПЦ), так что на самом деле все еще хуже. Рост инфляции при падении зарплаты ˗ это очень плохо и, как мы уже говорили, очень странно. Насколько странно? Что ж, судите сами. В Мексике бензин сейчас намного дешевле, чем в Соединенных Штатах, и калифорнийцы толпами устремляются к границе, чтобы заправить автомобили на территории другой страны.



Но почему так происходит? Ведь это бессмыслица какая-то. Цены на нефть устанавливаются на международном рынке. Однако этот вопрос не задает, похоже, никто, кроме парочки сторонних сайтов, таких как ZeroHedge, которые левые силы не случайно все время пытаются закрыть или цензурировать. В Мексике бензин такой дешевый, что мексиканское правительство прямо-таки зазывает американцев на свои заправки.



"Средняя цена бензина в США, - сказал на этой неделе мексиканский президент, - составляет сейчас 4,78 доллара за галлон, тогда как в Мексике - 3,12 доллара". Спросите себя вот о чем: раз мы вынуждены больше платить за бензин из-за якобы путинского повышения цен, то почему к Мексике это не относится? Почему у нас инфляция растет, а зарплаты падают? В этом нет никакого смысла. Если правда хотите получить ответ на эти вопросы, взгляните на расходы нашего правительства.



В прошлом месяце правительство Мексики не последовало примеру администрации Байдена, которая высвободила стратегический запас нефти и направила ее в Китай. Они ничего подобного не делали, зато приняли решение выделить 2 миллиарда долларов на субсидии, чтобы снизить цены на бензин. Другими словами, несмотря на нескончаемую борьбу с наркотиками, правительство Мексики заботится о гражданах лучше, чем Джо Байден ˗ о своих. Позор, конечно, но это не значит, что Джо Байден совсем игнорирует нуждающихся.



В том же месяце цены на бензин взлетели до небес, люди отказались от поездок на личном транспорте, а Джо Байден - во имя демократии - подписал указ о выделении 40 миллиардов долларов военной помощи, причем не американцем, а Украине, приговаривая к тому же, что это только начало. Так он продемонстрировал наше безграничное желание финансировать коррумпированный и авторитарный украинский режим. Вот что заявил Байден.



Репортер: Вы сказали: "столько, сколько потребуется". Означает ли это бессрочную поддержку со стороны Соединенных Штатов или однажды вы все же скажете президенту Зеленскому, что США больше не могут поддерживать его страну? Спасибо.



Байден: Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы и весь альянс будем стоять за Украину столько, сколько потребуется.



Репортер: Конфликт привел к росту цен. По мнению некоторых аналитиков, нефть может вырасти до 200 долларов за баррель. Как долго автомобилистам Америки и всего мира придется выплачивать эту надбавку?



Байден: Столько, сколько потребуется. Россия не должна победить Украину и пойти дальше за ее пределы.



Будущие поколения будут смотреть эту запись и многие другие аналогичные, разинув рот. Столько, сколько потребуется! И плевать на потери украинской стороны! Американская экономика движется к коллапсу, украинцы массово умирают, но кто от этого выигрывает? Ну, например, украинские олигархи, которые становятся богаче, намного богаче. С января этого года администрация Байдена направила Украине около 8 миллиардов долларов одной лишь так называемой военной помощи. Сюда входят ракетные системы, гаубицы, боеприпасы, радиолокационные системы и т.д. и т.п.



Военные подрядчики зарабатывают на этом кучу денег, вот почему они так усердно лоббировали инициативу. Но спросите себя: куда пойдет отправленное нами на Украину оружие? Что с ними происходит? Это сложные и смертоносные системы вооружения, но никто не знает, куда они в итоге попадают. Официальные лица США, представители администрации Байдена признались в этом The Wall Street Journal, вот цитата: "После того, как американское оборудование передается украинскому правительству, у США мало прямых сведений о том, куда оно направляется, и они полагаются на украинское правительство в получении такой информации. Администрация не дала американским военным разрешения на осуществление какого-либо надзора в этой стране".



Что, простите?



Вы шлете Украине миллиарды в разгар конфликта, а потом не утруждаете себя выяснением их дальнейшей судьбы? Что будет с этим оружием? Вот министр обороны Чехии, например, знает ответ. По ее словам, часть вооружений вывезут с Украины контрабандисты: "Избежать торговли людьми или контрабанды будет трудно: мы не добились этого в бывшей Югославии и наверняка не сможем и на Украине".