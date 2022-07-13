Байконур накрыло разрухой: закрыли даже детские аттракционы

00:38 15.07.2022

Работники космодрома массово уезжают



От возможного ухода Дмитрия Рогозина с поста главы "Роскосмоса", который был анонсирован накануне некоторыми СМИ, на Байконуре не ждут ничего хорошего - но и плохого не ждут. Говорят, что все, что могло случиться, уже случилось.



На днях в городе закрылся парк аттракционов. Все аттракционы - колесо обозрения, качели и карусели - исключены из перечня объектов, арендованных Российской Федерацией, и переданы Казахстану.



Модернизация "Гагаринского старта" – пусковой площадки, пока приостановлена. Для того минимального по сравнению с прежними временами количества пусков, которые пока еще остаются, существующей инфраструктуры вполне достаточно. Серьезные инвесторы вкладываться в Байконур, скорее всего, не видят смысла. Все международные проекты, типа марсианской программы ExoMars-2022 по поиску следов внеземной жизни, сворачиваются. Возможно, что будем заниматься всем этим сами чисто на российском уровне.



В начале лета тот же Рогозин пообещал, что к концу года пусков будет не менее 15-20, но пока что все это тоже под вопросом.



Пуски ракет-носителей (РН) "Союз" с космодрома Байконур ожидаются не ранее конца лета. И что там потом – поживем - увидим.



Да, российская аренда Байконура продлится до 2050 года. Но уже сегодня понятно, что сам Байконур все больше и больше становится казахстанским городом. Пусков меньше, житейские и бытовые проблемы растут, Байконур же как тот чемодан без ручки. И бросить невозможно, и нести тяжко – все же ностальгия по великой космической эре, практически город-памятник минувшей эпохи.



На днях по СМИ прошла информация: отныне в Байконыре (именно так это название звучит на казахском языке) разрешено приватизировать жилье. Но только казахам. Россияне, работающие здесь, такого права по-прежнему лишены, так как юридически вся местная недвижимость, да и не только недвижимость, принадлежит соседнему государству.



Правом на приватизацию могут воспользоваться казахстанцы с постоянной регистрацией в городе при условии отсутствия задолженности по ЖКХ. Документы уже подали 540 казахстанских семей. А как же россияне?



"А россияне уезжают. С тех пор как решилась проблема с жилищными сертификатами, у многих уже есть квартиры на родине, так что нас никто и ничто не держит", – вздыхает местная жительница. Отработала на космос более 20 лет.



Так как продать свои квадратные метры на Байконуре россиянам невозможно, те им не принадлежат, пытаются хотя бы поменять большие квартиры на меньшие с доплатой. Это такая скрытая форма торговли недвижимостью.



Но цены упали. Средняя "двушка" в переводе на наши рубли стоит меньше миллиона. Есть даже варианты по 500 тысяч.



Люди по городу ищут и скупают простые картонные коробки, чтобы собирать вещи в Россию.



Многие в буквальном смысле вынуждены оставлять байконурское жилье со всем скарбом. Об этом открыто пишут в объявлениях об обмене. Вывозить все имущество в контейнерах в РФ – себе дороже.



Названы российские вузы, чьи филиалы будут открыты в Казахстане



Люди честно признаются себе, что многие казахстанские города за последние годы расцвели и только Байконур продолжает жить, как будто бы и не было последних тридцати лет. В него никто не вкладывается. Для того же Казахстана он как старая квартира, которую приходится сдавать, но смысла вкладываться в хороший ремонт нет – старых арендаторов и так все устраивает, новые не предвидятся.



Дороги разбиты, парк брошен, дома не отремонтированы, трубы гнилые, качество воды не ах. Все, что здесь есть космического - это цены.



"Стоимость недвижимости падает, а на все остальное – растет, жизнь гораздо дороже, чем в соседних казахстанских поселках, свои цены вообще торгаши ставят от балды, какие хотят, им никто не указ", – рассказывает Александр, житель Байконура.



С зарплатами на предприятиях космической отрасли тоже начались проблемы.



"Из-за того, что мало пусков, фонд оплаты труда с апреля сокращен на 10%. Работников заставляют брать административный отпуск (за свой счет) по два дня в месяц. Убрали официальные переработки, но фактически сотрудники так и продолжают перерабатывать, только теперь им за это не платят", - жалуются местные.



Такой кризис во всех организациях на Байконуре, люди не видят перспектив. Работы мало, пусков на следующий год пока запланировано шесть, а там будет видно, зарплаты же не индексируют с 2011 года.



"Жители Байконура, которые вели себя плохо при жизни, после смерти снова попадают в Байконур", – цитата "при входе" в один из популярных городских чатов.



Из последних печальных новостей: закрылся парк аттракционов, единственное место отдыха на Байконуре. "Колесо обозрения, веселые горки, детская карусель, вращающиеся качели и так далее исключены из состава объектов, арендуемых Российской Федерацией. С 4 июля представители аппарата акима поселка Жанакорган проводят демонтажные работы с последующим вывозом аттракционов", – это объявление распространила городская администрация.



Жителей Байконура с детьми без крайней надобности попросили в ближайшее время городской парк не посещать.



Екатерина Сажнева