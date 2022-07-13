Кырвласти решились арестовать Доо Чынгыза - авторитетного авторитета

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08:21 15.07.2022
Задержан кримавторитет Чынгыз Джумагулов
15 июля 2022 - Бакыт Басарбек
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 15 июля 2022 года на территории города Бишкек задержан и водворен в СИЗО ГКНБ КР ранее разыскиваемый член ОПГ Джумагулов Чынгыз Адашканович, известный в криминальной среде как "Дөө Чынгыз". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Задержание проведено в рамках имеющихся материалов по факту организации преступной группировки, а также систематического вымогательства денежных средств в особо крупном размере у лиц, занимающихся частной предпринимательской деятельностью.
В этой связи, граждан, пострадавших от противоправных действий Чынгыза Джумагулова, просят обратится в органы ГКНБ по телефону доверия: 0(312)640-475.