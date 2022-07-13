Кырвласти решились арестовать Доо Чынгыза - авторитетного авторитета

08:21 15.07.2022

Задержан кримавторитет Чынгыз Джумагулов

15 июля 2022 - Бакыт Басарбек



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 15 июля 2022 года на территории города Бишкек задержан и водворен в СИЗО ГКНБ КР ранее разыскиваемый член ОПГ Джумагулов Чынгыз Адашканович, известный в криминальной среде как "Дөө Чынгыз". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Задержание проведено в рамках имеющихся материалов по факту организации преступной группировки, а также систематического вымогательства денежных средств в особо крупном размере у лиц, занимающихся частной предпринимательской деятельностью.



В этой связи, граждан, пострадавших от противоправных действий Чынгыза Джумагулова, просят обратится в органы ГКНБ по телефону доверия: 0(312)640-475.