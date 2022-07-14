Поездка Байдена на Ближний Восток как продолжение американского безумия, - Дэниэл Леви

08:26 15.07.2022 14 июля 22



Президент США, в отличие от "банкетов" Трампа, везет на Аравийский полуостров объедки

Дэниэл Леви



На фото: президент Джо Байден ударяет кулаками премьер-министра Израиля Яира Лапида (справа) после прибытия в аэропорт Бен-Гурион, в Тель-Авиве, а президент Исаак Херцог (слева) наблюдает за этим



Поездка президента Байдена на Ближний Восток может стать поводом для самоиронии, подняв на новый уровень недоверие к собственным усилиям администрации представить свою реакцию на российскую спецоперацию на Украине как основанную на универсально применимых принципах права и демократии.



Саудовская Аравия будет приветствовать того президента США, который пообещал принципиальные изменения в отношениях США с Королевством. Теперь же Байден выступает в роли просителя, умоляющего увеличить добычу нефти. В то время, как администрация прокладывает путь в Джидду, ее реакция на украинский кризис обострила и продолжает обострять энергетический кризис, угрожающий политике Белого дома.



До этого Байден, конечно, приземлится в Израиле, где ощущение его собственной политической скоротечности в некотором роде совпадает с ощущением ныне свергнутой коалиции (ее новый статус - временное правительство), которая примет его, поскольку он мало что предлагает, кроме преемственности политике Трампа.



Это наиболее очевидно в том, что Байден с энтузиазмом отстаивает соглашения Трампа-Кушнера-Авраама*.



Напомним, что кампанию по нормализации отношений арабских государств с Израилем при Трампе возглавили ОАЭ, за которыми последовали Бахрейн, Марокко и Судан.



Президент оправдал свою поездку в Саудовскую Аравию тем, что речь идет о том же самом, а именно о "национальной безопасности израильтян". Ожидается, что этот визит приведет к некоторому постепенному улучшению саудовско-израильских отношений - таких, как права на пролет, - но далеко не к установлению полноценных отношений.



Возможно, более важным является перспективная институционализация под руководством США сотрудничества в области направленной против Ирана противовоздушной и противоракетной обороны между Израилем и несколькими арабскими государствами (выходящее за рамки подписавших Соглашения Авраама). Это может быть в повестке дня официальных или побочных встреч во время саммита Байдена с лидерами Совета сотрудничества стран Персидского залива +3 (Египет, Иордания и Ирак) в Джидде.



Можно планировать очередную победу производителей оружия и раздутые военные бюджеты, но трудно понять, насколько этот визит отразится на более широких интересах США или на авторитете администрации Байдена. Тихое, пробное сотрудничество других арабских государств с Израилем уже присутствует, что преждевременно выставляет его на всеобщее обозрение - в качестве прикрытия для неловкого восходяще-нисходящего визита президента - имеет больше недостатков, чем преимуществ.



Даже в узкополитических терминах то, что Байден вскочил на подножку нормализации, предлагая при этом объедки по сравнению с настоящими банкетами Трампа, только делает нынешнюю администрацию менее способной версией своей предшественницы.



Однако необходимость корректировки курса Байдена на Ближнем Востоке лежит гораздо глубже. Байдену следует сосредоточиться на деэскалации региональной напряженности, на сокращении выборочного применения разрыва в нормах на Ближнем Востоке по сравнению с политикой России и Украины и на том, чтобы разобраться с ахиллесовой пятой уравнения нормализации - отношением Израиля к палестинцам.



Именно в этой последней области Байден самым позорным образом обозначил преемственность своего президентства с президентством Трампа.



Нормализация отношений без палестинцев была результатом соглашения Кушнера-Нетаньяху-Мохаммеда бен Зайеда. Оно было разработано для того, чтобы разрушить стимулы Арабской мирной инициативы 2002 года, способствующие разрешению конфликтов, дабы дать Израилю больше свободы в попрании прав палестинцев и чтобы продвигать милитаристский подход с нулевой суммой к региональной "дипломатии".



Администрации Байдена нет нужды участвовать в этом, а вместо этого она должна вновь включить в свой арабо-израильский региональный инструментарий фактическое миротворчество.



Тем не менее на этой арене, как и везде, Байден утвердил горькое наследие Трампа в отношении свободы палестинцев, уничтожив любую остаточную перспективу создания двух государств, поскольку Америка играет роль служанки режима, который палестинские, израильские, а теперь и глобальные организации по защите прав человека определили как соответствующие юридическому порогу апартеида.



Конечно, администрации США имеют долгую историю неудач, когда дело доходит до продвижения мира, привлечения Израиля к ответственности или отстаивания равных прав палестинцев. Трамп вывел американское отношение к израильскому максимализму и постоянному лишению палестинцев гражданских прав на совершенно новый уровень. Будь то его безоговорочное одобрение нормализации в стиле Соглашения Авраама, его сохранение перевода американского посольства в Иерусалим или его сохранение беспрецедентного включения незаконных поселений Израиля в двусторонние соглашения между Соединенными Штатами и Израилем, Байден явно не смог коренным образом изменить, не говоря уже о том, чтобы обратить вспять, политику Трампа.



Израиль продолжает пользоваться безоговорочной помощью и массированным американским дипломатическим прикрытием на международных форумах, его никогда не привлекают к ответственности за незаконные действия и за нарушения прав человека, в том числе за то, что в Газе он лишает жизни палестинцев, которые более полутора десятилетий подвергаются незаконной осаде и морской блокаде под руководством Израиля. Заявление США относительно убийства Израилем палестино-американской журналистки "Аль-Джазиры" Ширин Абу-Аклех, расходящееся с независимым мнением ООН и расследованиями СМИ, а также попытки преуменьшить роль Израиля - это последнее дополнение к смешному послужному списку Байдена.



Даже обещанный минимальный жест восстановления Генерального консульства США для палестинцев в Восточном Иерусалиме не был реализован перед лицом возражений Израиля.



Две области, в которых Байден изменил политику Трампа, в совокупности имеют очень мало значения. Он и его команда возобновили риторическое повторение мантры о "двух государствах", добавив при этом новый лингвистический штрих в виде призыва к израильтянам и палестинцам пользоваться "равными мерами свободы, безопасности, процветания и демократии".



Это было бы чем-то особенным, возможно, даже изменяющим правила игры стремлением, если бы оно подкреплялось соответствующей политикой. Однако, поскольку действия Израиля усугубляют неравенство во всех сферах, эта фраза приобретает оруэлловский смысл - как прикрытие политики злонамеренного пренебрежения.



Вторым сдвигом администрация Байдена восстановила каналы связи с Палестинской администрацией и руководством ООП. Что еще более важно, однако, администрация, которая заявляет, что ведет глобальную битву между демократией и авторитаризмом, не смогла поддержать и обеспечить необходимое соблюдение Израилем плана проведения палестинских выборов - или привлечь к ответственности все более изолированных и непопулярных лидеров "умеренной Палестинской автономии", когда в апреле прошлого года выборы были отложены на неопределенный срок.



В нынешних условиях ООП/ПА настолько лишена общественной легитимности, настолько лишена политической стратегии и настолько разделена, что ее поддержание в первую очередь служит укреплению свободы действий Израиля. Пока что все так плохо.



Однако, что делает этот момент таким острым, а послание этого визита таким невыносимым, так это новый геополитический контекст.



Ни двойные стандарты Америки, ни ее безразличие к благополучию тех, кто живет на Глобальном Юге, не являются темой экстренных новостей. И эта реальность не потеряна для большей части мира. Но тон нравоучительного крестового похода, принятый Вашингтоном в связи с конфликтом на Украине, создал момент, когда его реальность "делай, как я говорю, а не как я делаю" едва ли может быть более решительной.



В статье в Washington Post, чтобы оправдать свой визит, Байден написал о применении универсальных стандартов в области прав человека на Ближнем Востоке, об основных свободах и о прекращении боевых операций США в регионе.



Все это похвальные цели.



То есть до тех пор, пока не возникнет зияющий разрыв между этими словами и реалиями политики США - особенно для палестинцев, но также и для миллионов других жителей региона, которые должны страдать от продолжающегося попустительства США союзникам-нарушителям прав человека, от ударов американских беспилотников и от продаж оружия или от израильских шпионских программ.



Обратите внимание на этот разрыв, господин Президент.



Автор: Дэниэл Леви - Daniel Levy - президент проекта "США/Ближний Восток". С 2012 по 2016 год он был директором по Ближнему Востоку и Северной Африке в Европейском совете по международным отношениям. Ранее он работал аналитиком в ближневосточной программе Международной кризисной группы.



Леви был одним из основателей и редактором Ближневосточного канала в foreignpolicy.com и является постоянным ближневосточным комментатором на телевидении и радио, в том числе на BBC, CNN и Al Jazeera, а также публиковался в различных изданиях, среди которых NYT, FT и Guardian.



Перевод Сергея Духанова



Источник



* Декларация соглашений Авраама - дипломатический документ, подписанный рядом государств в ходе их ближневосточной политики. Он призван укрепить диалог и сотрудничество между государствами и положить конец враждебности, существовавшей в прошлом.



Декларация была сформулирована в ходе дипломатического сближения Израиля с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном при участии Соединенных Штатов Америки. Подписание открыто для других государств, а процесс подписания обрабатывается государственным департаментом Соединенных Штатов.



В дополнение к подписанию декларации между отдельными государствами также были заключены двусторонние соглашения, например, между Израилем и ОАЭ, а также Израилем и Бахрейном. Источник - свободная пресса

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