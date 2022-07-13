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|Китай бежит быстро даже с гирями но ногах, - Юрий Тавровский
08:36 15.07.2022
объем торговли за первое полугодие 2022 года вырос на 9.4%
Юрий Тавровский
В Пекине появились сенсационные данные национальной таможни. Объем торговли за первое полугодие 2022 года вырос на 9.4%. При этом экспорт подрос на 13.2%, а импорт на 4.8%. Важным фактором стало снижение цены транспортировки грузов – с $13.000 в феврале до $7.000 в июне за стандартны контейнер из Шанхая. Заметный вклад в рекордный рост внесли провинции дельты реки Янцзы, еще недавно пострадавшие от вспышки КОВИД-19. Отмена локдаунов и возобновление работы дали толчок еще и соседним регионам. Свою роль сыграли стимулы, примененные правительством – обнуление налогов особо пострадавшим предприятиям. Повышенный аппетит на дешевые китайские товары объясняется ростом инфляции в США и странах Западной Европы. Объем китайско-американской торговли за первые шесть месяцев вырос на 11.7%, а с Евросоюзом – на 7.5%. В то же время торговля со странами АСЕАН – на 10.6%, а странами зоны "Пояса и Пути" - на 17.8%.
Успех первого полугодия укрепляет уверенность пекинских экспертов в выполнении задачи увеличить ВВП Китая на 5.5% по итогам текущего года. Еще недавно говорили о возможности нулевого роста или даже рецессии. Найденная Пекином формула "социализма с китайской спецификой" позволяет стране преодолевать тяжелые удары типа пандемии КОВИД-19 или развязанной Америкой торговой войны и бежать вперед даже с гирями на ногах.
автор
Юрий Тавровский
Потерпеть сто поражений, но выиграть одну войну
17 июня 2022Cообщество
"Китай-Го (中国)"7
комменты:
Владимир Овчинский
Как научная элита Европы модернизирует армию Китая
11 июля 2022Cообщество
"Китай-Го (中国)"4
Владислав Мальцев
Китай и спецоперация
21 июня 2022Cообщество
"Китай-Го (中国)"5
КомментарииНаписать свой комментарий
Александр
Кандараков
Сегодня в 01:38
Социализм с китайской спецификой.
Соединеные усилия нации в производстве, планирование и частная предприимчивость поощряемая государством - вот и весь секрет успеха.
Все эти "ингридиенты" есть и у России. Надо лишь проявить полити
Александр
Кандараков
Сегодня в 01:40
Надо проявить политическую волю, чтобы соединить их в действующую модель отечественной экономики.