Как теперь немцам согреться? - В.Бурт

08:49 15.07.2022

ВАЛЕРИЙ БУРТ | 15.07.2022



Возобновит ли Россия экспорт газа после ремонта "Северного потока"?



Для начала – цифры, и весьма красноречивые. Германия импортировала 65 процентов газа из России. Что же касается Чехии, Словакии и Венгрии, здесь цифры вообще запредельные: от 85 до 100 процентов. Впрочем, Венгрию, вероятно, стоит исключить из этого списка: Будапешт не выступает против СВО и сохраняет, в отличие от других стран Европы, нормальные отношения с Москвой.



11 июля давление в трубопроводе "Северный поток" упало до нуля, прекратилась подача газа в Европу. В былые времена подобная техническая процедура, венчающая начало планового ремонта, не вызывала никакого беспокойства, но сейчас у многих европейцев это вызвало шок. А вдруг "Газпром" не откроет вентиль через десять дней?



К чему это приведет, обрисовал премьер министр Баварии Маркус Зедер. Он сказал, что Германия может не пережить хаос и ей грозит "инсульт". Действительно, если Россия закрутит газовый кран, немцам грозит суровая зима; согласно прогнозам, объем производства сократится на 6-12 процентов.



…Во время Второй мировой войны немцы со страхом смотрели в небо, боясь увидеть тучи английских и американских самолетов, летящих в очередной раз бомбить Германию. А вскоре бюргеры будут с тревогой взирать на тучи, несущие дождь и холод. Им придется возвращаться в свои промерзшие квартиры и кутаться в пледы, а теплый душ превратится в роскошь.



Красноречиво выразила настроение немцев газета Bild: "С сегодняшнего дня мы в руках Путина". А комментарий обозревателя издания Франца-Йозефа Вагнера близок к истерике: "Я больше не читаю по ночам. Я больше не включаю свет, когда становится темно. Я просыпаюсь, не зная, каким будет вечер. Уже сейчас я чувствую себя пленником Путина".



В Германии уже пострадали компании, владеющие многоквартирными домами, в некоторых городах власти закрыли бассейны, выключают уличные фонари. Немецкая ассоциация городов и муниципалитетов предложила создать "тепловые острова" – помещения с включенными батареями, где зимой смогут согреться немцы, у которых не будет денег заплатить за отопление квартиры, стоимость которого вырастет вдвое-втрое.



Звучат призывы отапливать не все помещения в доме, отказаться от использования духовок, при приготовлении пищи перейти с газа на электричество. Кое-кто советует использовать дровяные печи. И, чтобы совершенно бесплатно согреться, следует надеть теплый свитер и промчаться несколько маршей по лестнице.



Все это страхи, но они небеспочвенны. Впервые за 30 с лишним лет, начиная с 1991 года, торговый баланс Германии стал отрицательным. Такое известие – удар по всему Евросоюзу, который во многом держится на германских дотациях.



Ожидается, что цены на газ приведут к огромным убыткам для компаний. Хабек опасается, что дефицит газа вызовет обвал экономики.



По мнению британского еженедельника Economist, больше всего пострадают такие крупные европейские покупатели, как итальянская компания Eni, австрийская OMV и немецкая Uniper. Им пришлось компенсировать недостаток газа, покупая его на спотовом рынке по гораздо более высоким ценам. Uniper, которая, по некоторым оценкам, ежедневно теряет около 30 миллионов евро, уже запросила финансовую помощь у правительства Германии.



Депутат бундестага и Европарламента Сара Вагенкнехт негодует: "Госпожа Бербок (министр иностранных дел Германии. – В.Б.) говорит, что мы хотим разорить Россию, только мы не разоряем ее, а разрушаем собственное благосостояние, собственную промышленность".



Очевидно, что ликвидировать проблемы можно было бы легко – достаточно запустить "Северный поток - 2". Однако Запад отворачивается от такого решения. Ведь для этого пришлось бы кланяться России, и вся политика отрицания ее политики пошла бы насмарку. Так что лучше плакать в уголке и обрекать на трудности миллионы своих граждан.



"Европейцы сами творцы форс-мажора, – считает политолог и экономический эксперт Константин Симонов. – Все то, что происходит уже год на еврорынке, – это продукт их собственной деятельности, включая стратегическое планирование, энергопакеты, которые они принимали, рынок, который создали. Вот они и получили плоды от того, что создавали".



Майкл Стоппард из исследовательской фирмы IHS Markit считает, что в случае холодной зимы потребность в газе может увеличиться на 25 миллиардов кубометров. Даже страны, которым удастся пережить зиму, весной окажутся в ужасном положении.



Другой прогноз Центра экономических и деловых исследований (CEBR) столь же пессимистичен. Его эксперты предупреждают о "настоящем общеевропейском кризисе", вероятность рецессии, вызванной нехваткой газа этой зимой, в Европе составляет 40 процентов.



Трудности в разной степени коснутся всех стран Европы. В частности, не могут чувствовать себя спокойно жители Великобритании, хотя большая часть импортируемого ею газа поступает из Норвегии. По оценкам экспертов, там "очень ограниченная емкость газохранилищ, а это означает, что она менее способна пережить временные ценовые скачки", вызванные политическими переменами и природными катаклизмами.



Европе придется забыть о Киотском протоколе – соглашении по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу. К примеру, Франция переводит газовые котлы на мазут, исторгающий густой черный дым. На очереди еще один путь возвращения к старым временам. "Мы даже можем перейти на уголь, если понадобится, – считает глава крупной компании Michelin, производящей шины, Флоран Менего. – Цель состоит в том, чтобы избежать закрытия завода, в случае если мы столкнемся с нехваткой газа".



Однако вряд ли альтернативные меры смогут полностью стабилизируют ситуацию. И пока многие в Европе заняты гаданием на кофейной гуще. "Запустит ли "Газпром" газопровод после нынешней остановки, знает только Путин и его окружение, – пишет британская Times. – Российский лидер, безусловно, возмущен разговорами о дальнейших санкциях в отношении экспорта нефти. Он предупредил о "катастрофических последствиях" для мирового энергетического рынка, если Запад продолжит реализацию планов по ограничению цены, которую его страна получает за свою нефть".



Происходящее вызывает у европейцев не только страх, но и приступы мрачного юмора. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заметил: "Если мы продолжим в том же духе, останется только два выхода – алкоголь или психотропные препараты". Правда, есть еще третий, самый верный, но он забыт. Поэтому о возвращении к диалогу с Россией канцлер Австрии и не упомянул.