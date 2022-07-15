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Когда Европа закрылась… Россия – Иран: заработал транспортный коридор "Север – Юг"
08:50 15.07.2022

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 15.07.2022
Когда Европа закрылась…
Россия – Иран: заработал транспортный коридор "Север – Юг"

Из России в Иран с территории Туркменистана прибыл первый грузовой железнодорожный состав. Он преодолел 1600 км по Восточной хорде международного транспортного коридора (МТК) "Север – Юг", направляясь в иранский порт Бендер-Аббас.

Отправившись с подмосковной станции Чехов, состав с 39 контейнерами прошел 3800 км по железным дорогам России, Казахстана и Туркменистана и прибыл в Иран на железнодорожную станцию Серахс в провинции Хорасан-Резави на границе с Туркменией. Поезд достигнет порта Шахид-Раджаи в провинции Хормозган на юге Ирана, затем груз будет доставлен морем в Индию.

Основное преимущество МТК "Север – Юг" перед другими маршрутами, в частности перед морским маршрутом через Суэцкий канал, – сокращение более чем в два раза расстояния перевозок и снижение их стоимости.

23 марта 2021 года контейнеровоз Ever Given на целую неделю заблокировал Суэцкий канал, что привело к потере около $30 млрд. для 400 судов. В начале апреля угрозу блокировки Суэцкого канала вновь создал севший на мель танкер Minerva Nike. Доверие к этой водной артерии подорвано, и поиск альтернативы Суэцкому каналу приобрел особую актуальность.

Одной из возможных альтернатив Суэцу считается МТК "Север – Юг".

История берет начало в Российской империи, где в 1910 году был разработан проект судоходного канала Каспийское море – Персидский залив. В 1970-е гг. советские и иранские специалисты возобновили работу над этим проектом, но реализовать его не удалось.

В начале XXI века Россия стала активно налаживать стратегическое партнерство со странами Каспийского моря. Этот осевой регион Евразии после распада СССР стал объектом притязаний со стороны внерегиональных сил, в первую очередь США. С 1994 года положение о Каспии как зоне национальных интересов и энергетической безопасности США неоднократно включалось в Стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов. Ряд крупных американских нефтегазовых компаний (Chevron, ExxonMobil и др.) начали разработку каспийских природных ресурсов.

В 1997 году США, опасаясь ослабления своего влияния в Каспийском регионе, ввели санкции против проекта строительства канала Каспий – Персидский залив.

На рубеже веков российское правительство выступило с инициативой прокладки 7200-километрового международного торгового маршрута "Север – Юг". Он подразумевал строительство магистралей с побережья Аравийского моря (порт Мумбаи в Индии) и Персидского залива (иранский порт Бендер-Аббас) к иранскому побережью Каспия. Оттуда транспортировку планировалось осуществлять либо морем, либо сушей через российский Прикаспий с выходом на железную дорогу до Петербурга.

Российская инициатива получила поддержку Индии и Ирана. 12 сентября 2000 года во время работы 2-й Международной Евроазиатской конференции по транспорту в Санкт-Петербурге правительства трех стран заключили Соглашение о Международном транспортном коридоре "Север – Юг" – "из Индии, Омана по морю, через Иран, Каспийский регион, Российскую Федерацию и далее в обратном направлении".

В мае 2002 года министры транспорта стран – участниц Соглашения подписали протокол об официальном открытии МТК "Север – Юг". В последующие годы к проекту присоединились Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Сирия, Туркменистан, Турция и Болгария (в качестве наблюдателя).

В перспективе возможно присоединение к МТК "Север – Юг" Трансаравийской железной дороги, соединяющей Саудовскую Аравию, Бахрейн, Кувейт, Катар, ОАЭ и Оман. Это позволило бы вывести международные торговые пути за пределы континентальной Евразии.

Если доставка товаров из Индии в Западную Европу по Суэцкому каналу занимает от 25 до 38 суток, то по МТК "Север – Юг" тот же груз может дойти до пункта назначения за 15–18 суток, при этом стоимость грузоперевозок снижается на 30–40%.

Кроме Восточной хорды, которая соединяет Россию с Индией через страны Центральной Азии – Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, предполагается запуск еще двух веток.

Центральная ветка начинается в крупнейшем индийском порту Джавахарлала Неру в пригороде Мумбаи в штате Махараштра на берегу Индийского океана. Затем она соединяется морским маршрутом протяженностью 1275 км с портом Бендер-Аббас в Ормузском проливе и проходит на север Ирана автомобильными и железнодорожными трассами к каспийскому порту Энзали, где может продолжаться в порты Лагань и Астрахань в России, а также порты в Азербайджане, Туркменистане и Казахстане.

Западная ветка соединяет железнодорожную сеть Азербайджана с Ираном через трансграничные узловые пункты Астара (Азербайджан) и Астара (Иран) морским путем в порт Джавахарлал Неру в Индии.

Основными товарными категориями МТК "Север – Юг", пригодными для контейнеризации, являются продовольствие (21,2%), металлы (16,6%), древесина и бумага (9,5%), машины и оборудование (8,3%), минеральные удобрения (4,9%). По расчетам аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР), ожидается, что к 2030 году совокупный потенциал грузовых перевозок по МТК достигнет 14–24 млн тонн.

Уникальное меридиональное направление МТК "Север – Юг" создает возможности для стыковки с широтными транспортными коридорами, проходящими с Востока на Запад, что позволяет создать Евразийский транспортный каркас – сеть взаимосвязанных транспортных коридоров в направлениях Восток – Запад и Север – Юг. "Это поможет сократить издержки экспорта, создать потенциал новых производственных ниш, реализовать транзитный потенциал региона. В силу того, что Евразийский транспортный каркас "дотягивается" до Китая, Индии и Европейского союза, он может выступить материальной основой для реализации идеи Большой Евразии", – считает главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров.

Преимущества МТК "Север – Юг" проявятся в еще большей степени после завершения строительства 165-километрового участка железной дороги "Решт – Астара" в Иране. В начале 2022 года в ходе визита в прикаспийскую провинцию Гилян президент Ирана Эбрахим Раиси заявил: "Коридор Север – Юг, последним сегментом которого является строительство железной дороги Решт – Астара, обеспечит Ирану значительные экономические выгоды и будет способствовать развитию наших отношений с соседними странами".

Первый заместитель генерального директора АО "РЖД Логистика" Эдуард Алырзаев отмечает, что сейчас на участке Решт – Астара приходится осуществлять перевалку грузов с железнодорожного транспорта на автомобильный, что приводит к повышению сроков транспортировки и снижению номенклатуры перевозимых грузов. По его словам, сдача данного участка в эксплуатацию сыграет положительную роль в развитии проекта. "Удастся сократить срок и стоимость перевозок. Не секрет, что сухопутные перевозки дороже морских. Тем не менее приоритетом является срок доставки товара. Когда „Север – Юг" заработает в полную мощность, то грузоотправители увидят его преимущества перед морскими перевозками", – говорит Алырзаев.

Изначально предполагалось, что МТК "Север – Юг" через Россию и Каспийский регион свяжет страны Прибалтики и Индию. "Однако в условиях, когда Европа закрылась, новый коридор становится одним из основных маршрутов доставки грузов в нашу страну", – пояснил директор заведующий сектором Института стран СНГ Владимир Евсеев.

Источник - фонд стратегической культуры
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