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"40 транспортных бортов уже доставили из Ирана в Россию сотни ударных беспилотников", - СП
11:02 15.07.2022

"40 транспортных бортов уже доставили из Ирана в Россию сотни ударных беспилотников"
Американские эксперты выяснили, какой ущерб могут нанести персидские дроны украинской армии
Александр Ситников

DEBKAfile, израильский интернет-сайт, специализирующийся в области военной разведки, за которым, по слухам, стоят МОССАД и ЦРУ, сообщил, что Байден на переговорах с лидерами Израиля уклоняется от решения атомного вопроса режима аятолл и избегает регионального пакта о противовоздушной обороне.

А еще инсайдер из МОССАД пишет, что ПВО Израиля была приведена в высшую боевую готовность, которая может быть только в случае войны. Все дело в том, что Хасан Насралла, лидер иранской террористической группировки "Хезболла", прощупывает своими беспилотниками воздушные границы еврейского государства.

Казалось бы, нам, россиянам, какое дело до ближневосточных разборок - своих хватает на украинском поле боя. Но тут есть интересный момент. По мнению эксперта DEBKAfile, "перехват трех невооруженных беспилотников „Хезболлы" (производства Ирана) был представлен израильскими военными как важный подвиг, хотя ракеты „Барак" были очень дорогими по сравнению с дешевыми беспилотниками-приманками".

По сути, впервые израильские эксперты назвали иранские БПЛА реальной угрозой для безопасности своей страны, поскольку Тегеран может за счет копеечных дронов обнулить противоракетный арсенал ЦАХАЛ и затем прорвать одну из лучших в мире ПВО. Такое признание дорогого стоит и многое меняет для Москвы. Более того, отсутствие злобной риторики Байдена в адрес режима аятолл следует рассматривать строго в украинском контексте. Хозяин Белого дома и впрямь боится, что Иран поможет России БПЛА для охоты на неуловимые РСЗО HIMARS.

Любопытно, но факт: выбирая между "незалежной" и еврейским государством нынешняя американская администрация сделала ставку на бандерштат, что не укладывается в головах здравомыслящих западных аналитиков. Похоже, у старины Джо эмоции берут вверх над национальными интересами. Проигрыш ВСУ Байден воспринимает, как личное поражение Путину.

Добавим также, что для Израиля и Королевства Саудовской Аравии (КСА) ситуативно выгодна сделка РФ и Ирана по БПЛА как публичная, так и закулисная. Скажем больше: Тель-Авив и Эр-Рияд очень надеются, что она состоится или уже состоялась. Есть мнение, что передача Москве нескольких сотен иранских беспилотников якобы снизит военный потенциал режима аятолл, что есть хорошо для региональных врагов персов.

По словам официальных лиц США, "Иран (ИРИ, Исламская Республика Иран), остро нуждающийся в наличке, сам предложил России сотни беспилотников, в том числе ударных, для использования на Украине". Москва вроде бы опровергает свою потребность в чужих дронах, но Тегеран уверяет, что "иранские вооруженные беспилотники предоставили бы российской стороне новые возможности для нанесения ударов, в том числе по более ценным объектам в глубине Украины".

Причем, даже янки считают, что персы не блефуют, поскольку имеют ценный военный опыт, даже превосходящий натовский. Это не только политический, но и рекламный ход в настоятельной попытке иранцев убедить многие страны, что турецкий "Байрактар" - это просто детская игрушка, по сравнению с персидскими дронами.

Важно это для Тегерана еще потому, что БПЛА производства ИРИ начнут охоту на хваленые американские HIMARS и М777, нанося удар, прежде всего, по звездно-полосатой оборонке. Режиму аятолл важно показать Израилю и КСА, чтобы те даже не надеялись на США.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан не исключил, что иранские беспилотники уже на пути в Россию. По его словам, которые цитирует Associated Press, "у США есть информация, которая указывает на то, что Иран готовится обучить российские силы их использованию уже в этом месяце (июле)".

Военный аналитик Сэмюэл Бендетт из аналитического центра CNA пояснил, что Россия правильно делает, что выбирает Иран в качестве срочного поставщика беспилотников. Он сказал: "В течение последних 20 лет Иран совершенствовал свои боевые беспилотники, чего не скажешь о русских. Именно персы являются пионерами так называемых „праздношатающихся боеприпасов", беспилотников-камикадзе, подобных Switchblade, которые США предоставили Украине".

Сейчас в отношении иранских беспилотников имеются самые разные оценки - от хвалебных до критических. В частности, американские эксперты Томас Ньюдик и Тайлер Роговей предполагают, что недавно разработанные российские беспилотники, в том числе ударные, намного лучше иранских. Проблема в том, что русская оборонка столкнулась с дефицитом некоторых западных деталей и узлов, которые ранее закупались за границей. А импортозамещение требует времени, тогда как БПЛА нужны "прямо сейчас".

"Учитывая, что Иран на протяжении многих лет создавал собственную аэрокосмическую промышленность в условиях санкций и серьезных ограничений на импорт, серийное производство его беспилотников не зависит от зарубежных поставок, в отличие от русского ВПК. Фактически Иран может стать ключевым источником дронов различных типов для России, поскольку Москва продолжает страдать от двойного воздействия жестких санкций и глобальных проблем с цепочками поставок", - отмечают эти аналитики.

Отметим, что в последнее время и на Украине в качестве дронов стали использовать адаптированные под военные нужды коммерческие БПЛА, купленные в КНР на сайте Alibaba. Натовские страны придерживают обещанные поставки из-за плотного огня русской ПВО.

Появление иранских беспилотников на украинском поле боя безусловно будет критической проблемой для ВСУ, в особенности для HIMARS и тщательно маскируемых систем ПВО. Самостийным зенитчикам придется себя обнаруживать, когда РСЗО будут выходить на ударную позицию, тем более, как пишут Ньюдик и Роговей, Иран имеет опыт координации роев дронов для решения военных задач. Пока одни будут оттягивать на себя ЗРК, другие предпримут атаку.

Ослабление противовоздушной обороны Украины с помощью иранских беспилотников, оснащенных противорадиационными искателями, воспринимается ВСУ как очень серьезная угроза, даже еще большая, чем налеты HIMARS на русские склады. Вашингтон тоже видит эту проблему и пытается не злить режим аятолл вопреки настоятельным израильским просьбам.

Что касается поставок, то блогер Gerjon, широко цитируемый в США, пишет, что по меньшей мере 40 иранских грузовых рейсов вылетели из Ирана в Москву после 24 февраля. Причем чартеры именно этих авиакомпаний летели в Аддис-Абебу, столицу Эфиопии, в 2021 году, непосредственно перед тем, как в этой стране появились беспилотники иранского производства Mohajer-6.

Да, с точки зрения имиджа, такие закупки вряд ли будут положительно восприниматься как за кордоном, так и у нас в стране. Получается, что Россия, ведущая в мире "оружейная мастерская", вынуждена обратиться к стране, чей инженерный потенциал долгое время считался, мягко говоря, слабеньким, а санкции - блокирующими.

И, хотя "мы и сами с усами", однако, как поясняют очень многие эксперты, как американские, так и доморощенные, сейчас главное - закрыть потребности русской армии в БПЛА и наверстать упущенное время. Возможно, текущая недооценка дронов Москвой вызвана опытом войны 08.08.08, в которой израильские "птички" стали легкой добычей самолетов ВКС РФ. Как бы там ни было, но сейчас не время для такого рода дискурса.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1657872120


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