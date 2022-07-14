БРИКС - сила: Члены НАТО и нефтяные короли возмечтали пополнить ряды "новой ООН"

11:06 15.07.2022

Стоит ли Москве бросать в воздух чепчики по поводу присоединения к организации Анкары и Эр-Рияда?

Андрей Захарченко

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Константин Калачев Леонид Ивашов Олег Иванов



В свое время, рассуждая о перспективах развития БРИКС, бывший начальник Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов настаивал, что геополитически мир раскалывается на два лагеря - "мир цивилизаций" и "мир антицивилизаций".



"Миром антицивилизаций является Запад. Там господствует финансовый капитал. И все, что на Западе происходит в политике и экономике, нацелено против других цивилизаций, - объяснял он в беседе с „СП". - С этой точки зрения БРИКС формируется как коалиция. А в последствии - союз антизападных цивилизаций. В объединении есть полноценные цивилизации - Китай и Индия. Есть Россия как основа евразийской цивилизации, ЮАР - как будущая африканская цивилизация, Бразилия - фундамент будущей латиноамериканской цивилизации".



И поэтому, считал Леонид Ивашов, остро стоит вопрос: почему же в группе стран БРИКС до сих пор не представлена исламская цивилизация? Со времени того разговора минуло четыре года, и похоже, что этот вопрос очень близок к своему разрешению.



На днях президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд заявила, что Саудовская Аравия, Турция, а также Египет высказали намерение влиться в организацию.



- Все эти страны показали свою заинтересованность в присоединении и готовятся подать заявки на членство. Я думаю, что это хороший шаг, поскольку расширение всегда воспринимается позитивно, это явно усилит влияние БРИКС во всем мире, - констатировала она, уточнив, что их вступление в объединение не должно занять много времени, поскольку эти страны "‎уже в процессе"‎.



Соответствующее обсуждение и возможное решение о вступлении можно ожидать уже на следующем саммите объединения, который пройдет в ЮАР в 2023 году. Этому, по словам Пурнимы Ананд, способствуют две основные причины. Во-первых, все представители ядра БРИКС заинтересованы в расширении организации, а, во-вторых, на фоне украинского кризиса наблюдается реальное проявление силы БРИКС, и есть шанс, что объединение сможет работать для создания нового мирового порядка: увеличить обмен ресурсами, разработать авиационные, торговые и финансовые маршруты для новых мировых реалий.



Но как к этому "наращиванию мускулатуры" БРИКС отнесется Запад? Особенно к тому, что в организацию намеревается войти союзник США на Ближнем Востоке, член НАТО и кандидат в Евросоюз Турция? Которая, на минуточку, уже не первый год высказывает намерение присоединиться к БРИКС. Видимо, знает, за кем в недалеком будущем останется геополитическое "поле боя"?



- Лично я здесь никаких противоречий не вижу, - поделился своим видением ситуации руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов, эксперт центра ПРИСП Олег Иванов. - Во-первых, у Турции давние разногласия по различным вопросам. По закупке, например, российского вооружения, по ее самостоятельной политике в Ливии и Сирии. Президент Эрдоган - чистой воды прагматик, которому чужда какая-либо идеалистическая верность союзническому долгу. Турция, как и Саудовская Аравия, преследует исключительно собственные национальные интересы.



Во-вторых, БРИКС - это не военно-политический блок, это экономический союз. То, что Турция не присоединилась к нему раньше, видимо, объясняется наличием на тот момент противоречий с Россией. В частности, по тем же Ливии и Сирии. Турция хочет в БРИКС еще и потому, что долгое время ее не берут (и, скорее всего, так и не возьмут) в Евросоюз.



Поэтому она рассматривает БРИКС как альтернативу Евросоюзу. Которой, по сути, БРИКС и является. Да, этот экономический союз еще молодой, и не обладает, возможно, такими интеграционными возможностями, которыми располагает ЕС, но я думаю, что это все в ближайшей перспективе.



"СП": - Если в БРИКС вступят еще и Саудовская Аравия, Египет, Иран с Аргентиной, союз охватит все стороны света. Можно ли говорить о том, что БРИКС действительно становится неким альтернативным центром силы в мире?



- Да, безусловно. В него уже входят крупные мировые экономики. Тут и Китай, и Индия, и Россия. По различным причинам они не могут войти ни в G7, насквозь проанглосаконскую, ни в Евросоюз, поскольку не находятся в Европе. Поэтому БРИКС - альтернативный, многовекторный полюс внешней силы.



"СП": - То есть можно уже, фигурально выражаясь, кричать ура и воздух чепчики бросать по поводу анонсированного присоединения к БРИКС таких серьезных игроков, как Иран, Саудовская Аравия и Турция? БРИКС - действительно сила.



- Для начала давайте уточним, что те же Аргентина и Иран пока только высказали намерение присоединиться к БРИКС, и не более того, - уточнил политолог Константин Калачев. - К тому же, есть на этот счет комментарии российских официальных лиц, которые считают, что тут не надо торопиться, а надо все правильно, осторожно и взвешенно обставить.



А теперь давайте зададимся вопросом - по поводу чего именно нам в этой ситуации можно кричать ура? Те, кто стремятся в БРИКС, ведь на самом-то деле таким образом хотят выстроить отношения прежде всего с Китаем, а не с Россией. Да и потом, как экономический-то клуб БРИКС, может быть, и состоялся, а вот как политический - большой вопрос.



Что общего у стан БРИКС, кроме того, что они не принадлежат к "цивилизациям Запада"? Вспомните, например, последний форум организации. Какие согласованные решения там принимались? Каждый спел свою собственную песню, а бедному индийскому премьер-министру вообще отключили звук, вынудив его поиграть в "великого немого".



"СП": - Выходит, от расширения БРИКС нам ни тепло, ни холодно?



- Ну почему же. БРИКС - это позитивно и хорошо. Это укрепление экономических связей, это некий протополитический клуб, где можно обсуждать вопросы глобальной повестки. Да, хорошо, что Россия там. Да, замечательно, что БРИКС расширяется. Но представлять его как инструмент, который позволит России решить все проблемы, мягко говоря, не стоит.



Наивно полагать, что вхождение в БРИКС Турции, например, снимет все имеющиеся противоречия между Анкарой и Москвой. Или что расширение союза позволит России разрешить все санкционные трудности. Да, страны БРИКС не ввели против нас рестрикции, но вместе с тем антироссийские западные санкции они уважают и подставляться под их нарушение все-таки не желают.



Так что расширение БРИКС - это отлично. И я понимаю стремление некоторых экспертов бить в барабаны и трубить в трубы, рассказывая о том, что мир меняется и БРИКС вскоре станет альтернативой одновременно и Евросоюзу, и НАТО. Но это далеко не так.



Да, у БРИКС есть перспективы, но есть и ограничители. Которые связаны в первую очередь с тем, что интересы стран-участниц зачастую взаимоисключающие. Китай, например, имеет территориальный спор с Индией. А что общего, скажем, у Турции с Саудовской Аравией? Так что ожидать, что в перспективе БРИКС превратится в объединение, которое сможет "править миром", мягко говоря, не стоит.