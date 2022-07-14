Отправка узбекских мигрантов в Россию сократилась в 5,6 раза, в Казахстан - практически прекратилась

11:26 15.07.2022

Организованный набор узбекистанцев в Россию сократился в 5,6 раза, но при этом вырос поток в Республику Корея, сообщают узбекские СМИ со ссылкой на Агентство по внешней трудовой миграции.



За первое полугодие 2022 года агентство отправило на работу за границу 7101 человека, это в четыре раза меньше по сравнению с январем - июнем прошлого года, сообщает Узбекская редакция Радио Свобода (Радио Озодлик).



Россия по-прежнему лидирует среди стран, куда люди отправляются на заработки через организованный набор, но его объем за год снизился в 5,6 раза - с 22 092 до 3906.



Оргнабор в Казахстан практически прекратился (снижение с 3354 до 53), но значительно выросли показатели трудоустройства через агентство в Республику Корея - с 826 до 2687.



Кроме того, новым местом для официальной трудовой миграции стала Сербия - 410 человек, а также Германия - 31 человек.



В апреле Институт прогнозирования и макроэкономических исследований представил оценку новых направлений для трудовых мигрантов из Узбекистана на фоне сокращения денежных переводов из России. Привлекательными направлениями для развития миграции названы Польша, Болгария, Литва, Чехия и другие европейские и азиатские страны.



По оценкам Европейского банка реконструкции и развития, денежные переводы из России являются важнейшим источником поступлений и доходов в иностранной валюте для Узбекистана (11,4 процента ВВП).



По официальным данным Министерства занятости и трудовых отношений, в 2021 году в России находилось чуть более миллиона трудовых мигрантов. Сумма ежемесячных денежных переводов на одного трудового мигранта составила 453 доллара.