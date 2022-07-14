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В Таджикистане отмечен рекордный рост цен на некоторые продукты – ВПП ООН
11:28 15.07.2022

В Таджикистане в этом году отмечен рекордный рост цен на некоторые важные продукты, сообщает Всемирная продовольственная программа ООН. Стоимость лука, без которого невозможно представить большую часть таджикских национальных блюд, выросла в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на рекордные 192 процентов. Мука в Таджикистане в этом году подорожала на 50 процентов, говорится в опубликованном накануне сообщении ВПП ООН.

В то же время отмечается, что цена на морковь по сравнению с 2021 годом снизилась на 65 процентов и на белую чечевицу - на 5 процентов.

Специалисты ООН выяснили, что мука на шести рынках Таджикистана на прошлой неделе подешевела на 1-3 процента в сравнении с предыдущими неделями. В Хороге мука немного подорожала.

На восьми рынках Таджикистана стоимость сахарного песка снизилась от 4 до 18 процентов.

С начала года цены на товары первой необходимости на рынках растут уже несколько раз. Власти каждый раз заявляют, что в целях минимизации ущерба для жителей они продают населению более дешевую продукцию за счет госрезервов. Однако как показывает мониторинг Радио Озоди, обычно уже к полудню "выброшенный" на рынок дешевый сахар и другие продукты из госрезервов исчезают.

Рост цен на продукты питания в Таджикистане сказывается на безработных гражданах и малообеспеченных домохозяйствах. Но вопреки этому, власти заявляют, что уровень жизни жителей изменился в лучшую сторону.

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила о растущем риске глобальной рецессии, из-за которой "2023 год, вероятно, будет еще тяжелее", чем текущий.

Источник - rus.ozodi.org
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