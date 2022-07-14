|Сердар гостит в Ташкенте. Подписано 10 узбеко-туркменских соглашений
12:14 15.07.2022
С Туркменистаном подписаны 19 соглашений
По итогам визита президента Туркменистана в Узбекистан подписаны 19 соглашений, в числе которых соглашения об управлении, охране и рациональном использовании водных ресурсов Амударьи, о развитии транспортно-транзитного сотрудничества и программа развития промышленной кооперации на 2022−2025 годы.
В резиденции "Куксарой" 14 июля состоялась церемония подписания документов по итогам узбекско-туркменских переговоров на высшем уровне, сообщила пресс-служба главы государства.
Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписали совместное заявление, в котором закреплены основные договоренности и определены долгосрочные задачи по наращиванию сотрудничества и стратегического партнерства между двумя странами.
В присутствии глав государств также состоялось подписание соглашений руководителями министерств и ведомств двух стран. Всего подписано 19 документов, в числе которых:
Соглашение о развитии транспортно-транзитного сотрудничества;
Соглашение о сотрудничестве в области туризма;
Соглашение об управлении, охране и рациональном использовании водных ресурсов реки Амударья;
Соглашение о проведении совместного конкурса инициативных научно-исследовательских проектов;
Программа торгово-экономического сотрудничества и развития промышленной кооперации на 2022−2025 годы;
Программа о научно-техническом сотрудничестве на 2022−2024 годы;
Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2023−2024 годы;
План мероприятий по практическому исполнению положений межправительственного Соглашения о создании и регулировании деятельности узбекско-туркменской зоны приграничной торговли - Торговый центр.
Подписан также ряд документов по сотрудничеству в химической отрасли, таможенных вопросах, области железнодорожного сообщения, лесном хозяйстве, музейном деле, юстиции, молодежной политике, телерадиовещании и других.
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По итогам встречи с туркменским лидером Шавкат Мирзиеев заявил: "Сегодня мы провели содержательные, открытые и обстоятельные переговоры с Сердаром Гурбангулыевичем, которые, безусловно, выведут наше сотрудничество на новый, еще более высокий уровень. Мы подробно обсудили все актуальные вопросы двусторонней повестки. Обменялись оценками нынешнего состояния сотрудничества и отметили большой прогресс. Определили приоритеты дальнейшей совместной работы в политической, торгово-экономической, транспортной, водно-энергетической и гуманитарной сферах".
Президент также отметил, что лидеры обсудили вопросы укрепления безопасности и стабильности в нашем регионе. Отмечена особая важность площадки консультативных встреч глав государств Центральной Азии, состоялся обмен мнениями по ситуации в Афганистане. Главы государств подтвердили готовность и далее совместно работать в целях социально-экономического восстановления этой страны.
Была подчеркнута важность продолжения активных контактов и взаимной поддержки в рамках институтов ООН, СНГ, Организации исламского сотрудничества, Организации тюркских государств и других структур.
Президент Узбекистана поблагодарил туркменскую сторону за активную поддержку в разработке и принятии специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по укреплению взаимосвязанности Центральной и Южной Азии.
Глава нашего государства пригласил туркменского коллегу принять участие в предстоящем очередном саммите ШОС в Самарканде в качестве почетного гостя.
"Многоплановые туркмено-узбекские отношения сегодня развиваются динамично. Узбекистан - наш важный политический партнер. Сегодня подробно обсуждались вопросы торгово-экономического сотрудничества, подтверждена обоюдная готовность к его расширению и диверсификации", - отметил Сердар Бердымухамедов.
В завершение главы государств подтвердили, что решительно настроены на развитие и расширение полномасштабного стратегического партнерства, его наполнение качественно новым содержанием, "достижение конкретных и прорывных результатов".