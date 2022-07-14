 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 15.07.2022
12:31  Что известно о массовых задержаниях журналистов и блогеров, критикующих власти Таджикистана
12:18  Взятый в плен в ДНР британский наемник-снайпер Ури умер "от хронических болезней" (сапогами по почкам?)
12:14  Сердар гостит в Ташкенте. Подписано 10 узбеко-туркменских соглашений
11:39  Нужно ли играть с Европой в ее игры, - Тимофей Бордачев
11:28  В Таджикистане отмечен рекордный рост цен на некоторые продукты – ВПП ООН
11:26  Отправка узбекских мигрантов в Россию сократилась в 5,6 раза, в Казахстан - практически прекратилась
11:06  БРИКС - сила: Члены НАТО и нефтяные короли возмечтали пополнить ряды "новой ООН"

11:02  "40 транспортных бортов уже доставили из Ирана в Россию сотни ударных беспилотников", - СП
08:50  Когда Европа закрылась… Россия – Иран: заработал транспортный коридор "Север – Юг"
08:49  Как теперь немцам согреться? - В.Бурт
08:36  Китай бежит быстро даже с гирями но ногах, - Юрий Тавровский
08:26  Поездка Байдена на Ближний Восток как продолжение американского безумия, - Дэниэл Леви
08:21  Кырвласти решились арестовать Доо Чынгыза - авторитетного авторитета
08:06  Казахстан создаст особый климат для недружественных России стран, - НГ
00:42  Почему заболеваемость COVID-19 в мире снова растет
00:38  Байконур накрыло разрухой: закрыли даже детские аттракционы
00:26  Экономика США рушится, а украинцы гибнут. Кому это выгодно, - Такер Карсон
00:03  В Стамбульском соглашениях о вывозе украинского зерна усмотрели массу "подводных камней", - МК
Четверг, 14.07.2022
22:54  Байден потерялся в аэропорту Тель-Авива
21:46  Драги сделал ноги. Подал в отставку премьер-министр Италии
21:44  В Алматы работала рейдерская группа по захвату известных бизнес-структур
21:28  В Грузии разразился Гогашвилигейт, - Георгий Двали
16:19  Почему лучший молодой футболист Таджикистана продает шаурму в России?
16:13  Египет, Турция и СаудАравия подали официальные заявки на вступление в БРИКС
15:30  России помогли создать тайные пути нефтяного обогащения, - Ольга Самофалова
14:53  Патриотизм казахстанских чиновников ограничен стенами их министерств
13:58  Пантюркизм становится оружием Запада по дестабилизации "мягкого подбрюшья" России, - Айнур Курманов
13:42  Задержан бывший мэр кыргызского Шопокова - Умаралиев. За аферы с землей
12:34  В ЛНР заявили о захвате трофеем первой британской артиллерийской установки М777
12:29  В гнезде "Черного беркута": репортаж из Казтюрьмы для смертников
12:27  Грядущий раздел Украины: об исторических прецедентах, - Анджей Ротманн
12:26  Пополнить рады: Египет, Саудовская Аравия и Турция могут вступить в БРИКС
12:22  Как нам сражаться? Вышла в свет "Ястребиная футурология" Максима Калашникова
11:04  Экс-аким казахстанского Кентау осужден на 10 лет колонии
11:01  Казахстанские авиакомпании обвиняются в спекуляции ценами на билеты
09:47  Визит президента США в Саудовскую Аравию обречен на провал, - Рами Аль-Шаер
09:32  Обыкновенный американский фашизм. Реальные истоки коричневой чумы, - Владимир Овчинский
09:05  Новый курс: в Конституции Узбекистана планируется изменить половину статей
08:51  Пришла пора переселять русских из Казахстана – экс-депутат Госдумы Шерин
07:19  В сенате США произошла стычка из-за абортов для беременных мужчин, - USA Today
07:14  Таджикистан импортирует 10 из 19 наименований продуктов первой необходимости
07:02  Стамбульские переговоры по вывозу зерна из Одессы. Очередная мутная сделка?
01:47  Кто управляет китайской экономикой – компартия или кто-то еще? - В.Катасонов
00:51  Как научная элита Европы модернизирует армию Китая. Сенсационная публикация Института Гейтстоуна
00:41  США готовы помешать Ахмаду Масуду бороться с талибами, - Андрей Серенко
00:37  США и Китай усиливают противоборство в Океании, - Владимир Скосырев
00:14  Измена Зеленского и украинская катастрофа, - Ростислав Ищенко
00:08  Киікті атпа! Не стреляйте в священную антилопу Великой Степи, это – тотем казахов
00:07  The National Interest: Почему Путин не пойдет на попятный на Украине
00:03  При попытке нелегально бежать в РФ задержан казахстанский генерал и "заговорщик" Нурлан Масимов
00:00  КНДР официально признала Донецкую и Луганскую Республики
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Взятый в плен в ДНР британский наемник-снайпер Ури умер "от хронических болезней" (сапогами по почкам?)
12:18 15.07.2022

Взятый в плен в ДНР британский наемник Пол Ури умер от хронических болезней 10 июля

Находившийся в плену в Донецкой Народной Республики наемник из Великобритании Пол Ури скончался от хронических болезней 10 июля, сообщила уполномоченный по права человека республики Дарья Морозова в своем телеграм канале.

"Он находился в подавленном психологическом состоянии из-за безразличия к его судьбе на Родине. Понимал, что представители Великобритании проигнорировали даже возможность проведения переговоров о его возвращении в рамках процедуры обмена пленными. Более того, не предоставили необходимые медицинские препараты по линии МККК", – отметила она.

Омбудсмен подчеркнула, что среди обнаруженных во время медосмотра Ури заболеваний были инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек, а также заболевания сердечно-сосудистой системы.

По словам Морозовой, британскому подданому оказывалась вся необходимая медицинская помощь.

Она также сообщила, что о взятии в плен Пола Ури были осведомлены международные организации и официальные представители Великобритании, при это реакции от Соединенного Королевства так и не последовало.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина из Великобритании, а также Саадуна Брагима из Марокко. Их обвинили в участии в качестве наемников в боевых действиях в составе вооруженных формирований Украины.

Позже глава МИД Великобритании Лиз Трасс осудила смертный приговор, вынесенный английским наемникам в ДНР. Глава британского внешнеполитического ведомства назвала обвиненных Эйдена Аслина и Шона Пиннера военнопленными, а решение суда – нелегитимным.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Источник - m24.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1657876680


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 11 июля 2022 года №956
- Премьер-Министр А. Смаилов доложил об итогах социально-экономического развития Республики Казахстан за I полугодие
- Доклад НБ РК на расширенном заседании Правительства с участием Главы государства
- Политолог: Вопрос об отставке кабмина этой осенью будет стоять достаточно остро
- Индекс промышленного производства в январе-июне 2022г. составил 103,5%
- Кадровые перестановки
- Систему менять нужно
- Антикоррупционная служба приступила к реализации поручений Главы государства
- Депутат Аманжан Жамалов Кабмину разработать "вакцину от бешенства" для торговых сетей
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  