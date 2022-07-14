Взятый в плен в ДНР британский наемник-снайпер Ури умер "от хронических болезней" (сапогами по почкам?)

12:18 15.07.2022

Взятый в плен в ДНР британский наемник Пол Ури умер от хронических болезней 10 июля



Находившийся в плену в Донецкой Народной Республики наемник из Великобритании Пол Ури скончался от хронических болезней 10 июля, сообщила уполномоченный по права человека республики Дарья Морозова в своем телеграм канале.



"Он находился в подавленном психологическом состоянии из-за безразличия к его судьбе на Родине. Понимал, что представители Великобритании проигнорировали даже возможность проведения переговоров о его возвращении в рамках процедуры обмена пленными. Более того, не предоставили необходимые медицинские препараты по линии МККК", – отметила она.



Омбудсмен подчеркнула, что среди обнаруженных во время медосмотра Ури заболеваний были инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек, а также заболевания сердечно-сосудистой системы.



По словам Морозовой, британскому подданому оказывалась вся необходимая медицинская помощь.



Она также сообщила, что о взятии в плен Пола Ури были осведомлены международные организации и официальные представители Великобритании, при это реакции от Соединенного Королевства так и не последовало.



Ранее Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина из Великобритании, а также Саадуна Брагима из Марокко. Их обвинили в участии в качестве наемников в боевых действиях в составе вооруженных формирований Украины.



Позже глава МИД Великобритании Лиз Трасс осудила смертный приговор, вынесенный английским наемникам в ДНР. Глава британского внешнеполитического ведомства назвала обвиненных Эйдена Аслина и Шона Пиннера военнопленными, а решение суда – нелегитимным.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.