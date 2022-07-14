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    Таджикистан   | 
Что известно о массовых задержаниях журналистов и блогеров, критикующих власти Таджикистана
12:31 15.07.2022

Настоящее время
Абдусаттор Пирмухаммадзода

Власти Таджикистана продолжают масштабные репрессии против журналистов. В выходные сотрудники МВД задержали бывшего сотрудника государственного телевидения Завкибека Саидамини. В последние годы он работал на стройке, но вел блогерскую деятельность. Через день после его ареста власти задержали другого экс-сотрудника государственного радио Абдусаттора Пирмухаммадзоду. Он тоже, помимо работы на такси, вел блогерскую деятельность. Оба задержанных в последние недели критиковали власти за арест других своих коллег.

Задержание Завкибека Саидамини и Абдусаттора Пирмухаммадзоды в журналистской среде Таджикистана называют продолжением масштабных репрессий властей против инакомыслия.

"Это продолжение попыток государственных структур взять под контроль общественное мнение. Я считаю, что этими действиями правоохранительные органы пытаются управлять общественным мнением, но эти их действия вызовут прямо противоположную реакцию мирового сообщества", – говорит Нуриддин Каршибоев, глава ассоциации независимых СМИ Таджикистана.

За последний месяц в Таджикистане задержаны и арестованы семь журналистов и блогеров. Однако власти ни по одному из случаев официально не дают комментариев. Помимо этого, в стране зафиксированы случаи нападения неизвестных на журналистов, а также необоснованные вызовы в отделения внутренних дел, во время которых у сотрудников СМИ изымают телефоны и рабочие компьютеры.

Часть из этих журналистов и блогеров занимались общественной деятельностью или работали не по своей профессии. Однако все они были активны в соцсетях или вели блогерскую деятельность:

Ульфатхоним Мамадшоева
Первой задержанной среди журналистов стала Ульфатхоним Мамадшоева. Это произошло 18 мая. В последние годы, помимо журналистки, она была активна в гражданском обществе. Власти обвиняют Мамадшоеву в публичных призывах к свержению власти и дестабилизации ситуации в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.

Хушруз Джумаев
ГКНБ арестовал Хушруза Джумаева 20 мая. В соцсетях он известен как Хушом Гулям. Он вел свой канал в ютубе и рассказывал в основном об истории, языках и культуре памирских народов. После ноябрьских протестов в Хороге Джумаев начал помогать членам общественной "Комиссии 44", которая вместе с правоохранительными органами вела расследование обстоятельств гибели Гулбиддина Зиебекова. Джумаева обвиняют в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя.

Мамадсултон Мавлоназаров
В собственном доме 16 июня был задержан Мамадсултон Мавлоназаров, бывший журналист газеты "Комсомолец Таджикистана". Он также работал в органах безопасности. После выхода на пенсию был активен в соцсетях и часто критиковал деятельность главы Госкомитета нацбезопасности Таджикистана. Против него завели уголовное дело по ряду статей, в том числе "экстремизм".

Далер Имомали
Суд заключил под арест Далера Имомали 18 июня. Журналист избегал политических тем, но в своем ютуб-канале активно освещал социально-экономические проблемы. Имомали обвиняется также в "участии в деятельности запрещенных политических партий, общественных и религиозных объединений", "незаконном предпринимательстве" и "предоставлении заведомо ложных сведений о преступлении". На его уголовное дело наложен гриф секретности.

Абдулло Гурбати
Вместе с Имомали арестовали журналиста Абдулло Гурбати. Его обвинили в применении насилия в отношении сотрудника милиции, с чем Гурбати категорически не согласен. В прошлом на журналиста дважды совершали нападение, но правоохранительные органы не нашли преступников. В последние месяцы Абдулло Гурбати помогал Далеру Имомали в съемке сюжетов.

Завкибек Саидамини
А вот по какой причине задержали Завкибека Саидамини, до сих пор неизвестно. После ухода с государственного канала Саидамини занялся торговлей, а потом устроился крановщиком на стройке. Но параллельно вел блогерскую деятельность. В последние недели рассказывал об арестованных журналистах.

Абдусаттор Пирмухамадзода
Через день после задержания Саидамини в шестой отдел внутренних дел города Вахдат вызвали Абдусаттора Пирмухамадзоду. За два дня до задержания милиционеры изъяли у него телефон и потребовали прекратить писать и говорить в соцсетях. Пирмухамадзода после увольнения с государственного радио занимался частным извозом, но вел блогерскую деятельность. Журналист неоднократно вызывался в правоохранительные органы и получал от них различные угрозы.

Кроме того, сейчас в Таджикистане отбывают срок трое журналистов, которые работали в партийной газете запрещенной в стране Партии исламского возрождения. Рахматулло Раджаб и Абдукаххор Давлат приговорены к 28 годам лишения свободы, а Хикматуллох Сайфуллозода – к 16 годам.

Источник - Радио Азаттык
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