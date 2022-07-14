 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Русский кристалл. Бои на Украине рождают новый мир, - Александр Проханов
13:27 15.07.2022

Александр Проханов 14 июля 2022
Русский кристалл
Световод русской истории несется из прошлого в будущее через наше грозное, мучительное и прекрасное настоящее
Александр Проханов

Советский Союз был громадный кристалл, который наращивал грани, увеличивал размеры, менял формы. И каждый огненный период советской истории добавлял в этот кристалл свою грань, свою плоскость, свой кристаллический блеск. К концу своего существования Советский Союз являл собой остановившуюся кристаллическую громаду, подобную Мавзолею, в недрах которого лежал вождь. Великая жаркая идеология, почти век питавшая человечество, остыла, остановилась, как блеск солнца в арктической льдине. Льдина растаяла, кристалл расплавился, осмысленная геометрия государства превратилась в бессмысленную кипящую жижу. В ней гибли все смыслы, все формы, все поддающиеся разумению очертания. Ельцинская Россия была слепым разгулом либеральных стихий, разметавших пространство, уклады, человеческие судьбы и глубинную суть государства.

Русская история медленно укрощала либеральный взрыв, загоняла обратно в бутылку девятиглавого змея, возвращала раскаленную лаву в жерло вулкана, выращивала среди ядовитой огненной жижи новый кристалл.

Стихли кровавые кавказские войны. Унялись разгульные суверенитеты. Возвращение в русскую жизнь советского гимна и победного красного знамени соединило между собой два русских времени. Началось собирание русской жизни, которую выхватывали из жадных рук обез­умевшего либерала. Остатки распроданных, разворованных заводов вновь складывались в корпорации. Телевизионные каналы, которые своими кинескопами стреляли в спину воюющей русской армии, подобно беспощадным бичам, полосовали обессилевшее тело России, - эти каналы отобрали у заносчивых олигархов и поставили на службу страны.

Государство Российское медленно, мучительно обретало новые формы, в либеральной жиже возникали грани кристалла. Изгнали из политики тех, кто намеревался отдать Курилы Японии, а Калининград Германии. Не допустили гей-парадов и осквернения храмов. Подавили цветную революцию на Болотной. Убрали из администрации либеральных модернистов. Остановили размножение некоммерческих организаций, которые плодились, как червяки, сжиравшие беззащитную мякоть.

Три громадных удара нанесены по могущественным либеральным центрам, которые казались незыблемыми, претендовали на духовную и политическую власть в государстве. Вырезана ветвящаяся, глубоко внедрившаяся в плоть страны метастаза Навального и наложен пластырь на тот разрез, откуда ее изъяли. Был сокрушен "Мемориал"*, который, прикрываясь мучениками, постоянно выливал в народную жизнь едкую кислоту неверия, нигилизма, отчаяния, ненависти к государству - не только советскому, но и тому, что мучительно создавалось в недрах новейшей русской истории. Было закрыто "Эхо Москвы"** - не радиостанция, которая проповедовала либеральные ценности, не политическая организация, которая влияла на выборы, взращивала либеральных политиков, незримо управляла и манипулировала всеми ветвями власти. "Эхо Москвы" было могучим, еще не осмысленным явлением, маткой, в которой вынашивалась новая русская революция, вулканом, из которого вновь должен был излиться раскаленный, сжигающий страну либерализм.

Великие имперские пространства, растерзанные и разбросанные либералами, стали вновь собираться. Россия сквозь Рокский тоннель вышла в Закавказье и поставила военные базы в освобожденных Южной Осетии и Абхазии. Россия своими кораблями и бомбардировщиками вернулась на Ближний Восток, забомбила террористов в Сирии и поставила две военные базы у Средиземного моря.

Россия вернула Крым. Состоялось их божественное венчание. Россия поддержала восставший Донбасс и грозным маршем русских дивизий двинулась к Харькову, Одессе, Днепру. Здесь она встретилась не с Украиной, не с Крещатиком, не с Софией Киевской. На ее пути во всей грозной устрашающей мощи воздвигся град на холме, именуемый американской мечтой. Эта гора увенчана крепостью, нависшей над миром своими мрачными стенами, башнями, злыми бойницами, из которых Запад посыпает народы крылатыми ракетами.

Русский кристалл с его ослепительными гранями взрастает среди ядовитой пены убывающего либерализма. Стремительны сегодняшние русские перемены. Арестован Мау, этот лимфатический узел, через который исходили таинственные потоки криминальной экономики. Бежал из России Чубайс - главный продюсер либеральной политики, создатель свирепого компрадорского олигархата, могучей коррупционной системы, превращающей Россию в пиратское государство.

Отхлынули в одночасье, исчезли из русской жизни бессчетные либеральные блогеры, режиссеры, шоумены, витии. Шумное, едкое, злое беспощадное племя, терзавшее русский народ своими издевательствами, поношениями, клеветой, топтавшее русские святыни, будь то мученики великой войны или великие устроители Государства Российского, или духовидцы-праведники русской культуры.

Убежали из России дельцы, банкиры, законодатели мод и теоретики экономической жизни. Унесли с собой награбленные у народа триллионы, технологии литературной и театральной эстетики, оставив после себя зияющие дыры. Так грабители выносят из дома дорогие ковры и хрусталь, библиотеку, фамильные драгоценности, отвинчивая все - вплоть до дверных ручек и сливных бачков, обрекая истинных хозяев дома на скудное, унылое существование.

Либералы сдирают с России кожу, думая, что под ней откроется хлюпающая плоть. Но открывается новый, грозный, со множеством сверкающих граней кристалл Государства Российского. Начинается период новой русской кристаллографии. Русский народ продолжает свой великий поход. Роет окопы под Харьковом. На танках под красным знаменем рвется к Славянску. Лижет радарами бульвары Одессы. Ставит конвейеры на новых заводах. Управленцы налаживают разорванные связи промышленности и торговли. Инженеры, в недавние десятилетия разработавшие лучшие в мире самолеты, ракеты и танки, теперь конструируют новые русские станки, автомобили и промышленные роботы.

Бои на Украине рождают новых художников и поэтов, новых победоносных генералов и будущих русских политиков, которые, вернувшись домой, остудив свои раны, займут места одряхлевших думцев и безвольных сенаторов.

Световод русской истории несется из прошлого в будущее через наше грозное, мучительное и прекрасное настоящее. Несет великую энергию Русской Мечты, омывающей кристалл русской государственности, драгоценный бриллиант русского будущего.

* Организация признана иностранным агентом, ее деятельность запрещена в РФ

** Доступ к ресурсам радиостанции ограничен из-за распространения ею ложной информации и призывов к экстремизму

Источник - завтра
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